MODOLELL BOIX: la primera agencia creativa en impulsar el 'Family Brand', una visión humana y estratégica para las marcas

Omaira Modolell y Jordi Boix, dos profesionales con una amplia trayectoria en el sector del marketing y la comunicación, lideran una agencia que apuesta por marcas con alma, propósito y resultados medibles. La metodología se basa en el concepto ‘Family Brand’, un enfoque que acompaña a las marcas en todas sus etapas para garantizar su crecimiento y relevancia En un contexto donde las marcas buscan diferenciarse y conectar de manera auténtica con su público, Modolell Boix se posiciona como la primera agencia que entiende las marcas como organismos vivos, aplicando el concepto de Family Brand. Esta filosofía, creada por la propia agencia, relaciona el crecimiento y desarrollo de una marca con los valores de una familia, asegurando su evolución y consolidación a lo largo del tiempo.

Family Brand: una nueva manera de construir marcas

A diferencia de otros enfoques convencionales, Family Brand no trata a las marcas como productos estáticos, sino como identidades que crecen, evolucionan y necesitan acompañamiento en cada fase de su desarrollo. Desde el nacimiento hasta la consolidación o incluso la reinvención, Modolell Boix trabaja codo a codo con las marcas, asegurando coherencia, conexión y resultados tangibles. "Las marcas, al igual que las familias, necesitan raíces sólidas, valores claros y una estrategia de crecimiento. No basta con diseñarlas, hay que darles amor, soporte incondicional y guiarlas en su constante evolución", explica Omaira Modolell, directora de Branding y Estrategia Creativa de la agencia.

Liderazgo con experiencia y reconocimiento

Jordi Boix, director creativo de Modolell Boix, comenzó su carrera en la prestigiosa agencia Ogilvy & Mather, donde adquirió una visión estratégica del branding y de la publicidad. Con más de 20 años de experiencia, ha trabajado en proyectos para Omega, Nespresso, CaixaBank, Novartis y Etnia Barcelona, desarrollando identidades visuales y campañas creativas que han dejado huella en el mercado. Su trabajo ha sido reconocido con premios como ASPID, The RXClub, Global Awards y Lisbon Health, consolidándose como un referente en el mundo del branding y la comunicación visual.

Por su parte, Omaira Modolell cuenta con una sólida trayectoria en el sector, habiendo trabajado en diversas agencias de marketing digital y agencias creativas de Barcelona. Especializada en branding, marketing digital y comunicación estratégica, ha liderado el desarrollo de campañas e identidades corporativas que han ayudado a empresas como ASUS, Panasonic, Sunstech y otras compañías del sector tecnológico a conectar con su público y diferenciarse en el mercado. En Modolell Boix, dirige la estrategia de marca con una visión global y un enfoque centrado en resultados.

Creatividad, estrategia y conexión real

El enfoque de Modolell Boix se basa en tres pilares: branding con identidad, publicidad con impacto y branded content con valor. Este modelo permite a las marcas no solo diferenciarse en el mercado, sino también generar un vínculo auténtico con su audiencia y lograr resultados medibles.

Con una filosofía basada en la creatividad estratégica y la cercanía con el cliente, Modolell Boix sigue creciendo y abriéndose a nuevas colaboraciones con empresas e instituciones que buscan reinventar su comunicación y construir marcas con sentido.