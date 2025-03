8ª Edición de la Aamurai Xtreme Race; Un evento que apuesta por la igualdad y la inclusión

La 8ª Edición de la Samurai Xtreme Race 2025 promete ser un evento épico que marcará un hito en la historia de las OCR (Obstacle Course Races) en España. Este año, la prestigiosa carrera de obstáculos, que se celebrará el domingo 6 de julio en el Lago de As Pontes (A Coruña), ha sido elegida la sede del Campeonato de España de la Liga AOCO. A falta de cuatro meses para la competición, ya hay más de 900 inscripciones confirmadas, consolidando el evento como una de las citas más esperadas por los amantes de la resistencia extrema.

Un desafío sin precedentes en un entorno espectacular El Lago de As Pontes se convertirá en el escenario perfecto para esta prueba de élite, con un recorrido exigente de 10 kilómetros y más de 67 obstáculos diseñados para poner a prueba la fuerza, resistencia y estrategia de los competidores. Este enclave natural, con su combinación de agua, barro, arena y zonas boscosas, brindará una experiencia única a todos los participantes.

Desde su creación, la Samurai Xtreme Race se ha distinguido por su espectacularidad y exigencia, atrayendo a atletas de toda España y del extranjero. Con la inclusión del Campeonato de España de la Liga AOCO, la competición sube de nivel, convirtiéndose en el epicentro nacional de las carreras de obstáculos y atrayendo a los mejores corredores del país.

Más de 900 inscritos y récord de participación en camino El éxito de la Samurai Xtreme Race 2025 ya es evidente con la impresionante cifra de más de 900 inscritos a cuatro meses del evento, lo que apunta a un récord de participación sin precedentes. Este interés creciente refleja no solo la consolidación de la prueba dentro del circuito OCR, sino también el atractivo de As Pontes como sede de eventos deportivos de alto nivel.

Un evento que apuesta por la igualdad y la inclusión Uno de los grandes pilares de la Samurai Xtreme Race 2025 es la promoción de la participación femenina en las OCR. Bajo el lema "Las mujeres samurái son guerreras, compañeras y líderes", la organización ha impulsado una campaña para visibilizar la fuerza y determinación de las mujeres en esta disciplina, animando a más atletas a sumarse al desafío.

As Pontes, un referente en el mundo de las OCR La elección de As Pontes como sede del Campeonato de España de la Liga AOCO consolida a la localidad como un referente en el mundo de las carreras de obstáculos. La apuesta del Ayuntamiento de As Pontes, la Diputación de A Coruña y la Camara Oficial Mineira de Galicia , junto con la colaboración de la Fundación Degén, ha sido clave para llevar la Samurai Xtreme Race al más alto nivel, atrayendo no solo a deportistas, sino también a espectadores y aficionados que vivirán una jornada inolvidable de adrenalina y superación.

Samurai Junior Race: formando a los guerreros del futuro Además de la carrera principal, la organización ha apostado por el futuro de este deporte con la Samurai Junior Race Fundación Degen, una competición solidaria para niños de 4 a 13 años. Con un coste de inscripción de 10 euros, cuyos beneficios irán destinados íntegramente a la Fundación Degen, los más pequeños podrán disfrutar de un recorrido adaptado a su edad, fomentando el espíritu deportivo desde temprana edad.

La Samurai Xtreme Race 2025 será una competición única donde se mezclan deporte, naturaleza y desafío personal. No importa si se es un atleta experimentado o buscas tu primera experiencia en el mundo OCR, esta es la oportunidad de poner a prueba tus límites y vivir una aventura inolvidable.