Madrid acogerá la primera edición de ExpoRetail Iberoamérica

Será el 17 y 18 de junio de 2026, en IFEMA Madrid, con una previsión de más de 10.000 participantes Más de 700 millones de personas en este planeta tienen un nexo, un rasgo común, una idiosincrasia particular y propia, así como una lengua mayoritaria (el español). Atendiendo a estas peculiaridades, así como al potencial que ofrece el mercado, surge una iniciativa ambiciosa, pionera y revolucionaria, la primera feria iberoamericana del Retail (ExpoRetail Iberoamérica). La cita será el 17 y 18 de junio de 2026 en el Pabellón 4 de IFEMA Madrid.

"Se trata de un encuentro global y único, que nunca antes se había realizado, en el que los asistentes presenciales y online (se transmitirá por streaming a todo el mundo) podrán disfrutar de formación de primer nivel junto con una exposición de los principales proveedores del sector", destaca el presidente del Comité Organizador,Laureano Turienzo; además, según añade el máximo responsable del Círculo Iberoamericano del Retail y CEO de Retail N1, "se entregarán los Premios Iberoamericanos del Retail, en el estadio Santiago Bernabéu, contemplando una decena de categorías (impacto social, transformación digital, sostenibilidad, etc.)".

Un deseo, una necesidad

La venta al por menor de bienes y servicios a los consumidores, o comercio minorista, está ganando cada vez más peso gracias a la transformación digital de las empresas, con la finalidad principal de vender a muchos clientes finales un stock abundante. La formación de los profesionales del sector, la evolución constante que demanda la transformación digital, así como los nuevos retos y posibilidades que se abren en este ámbito, precisan de un punto de encuentro común.

"Son muchos los argumentos que justifican un encuentro de este tipo dirigido específicamente a consumidores iberoamericanos", afirma el presidente organizador. Actualmente, se considera que el universo iberoamericano involucra a más de una veintena de países con historia y tradiciones compartidas que, si se considera en su conjunto, se erige en la 3ª economía más potente del mundo, con un Producto Interior Bruto (PIB) de 7,4 trillones de dólares.

Sin embargo, hasta el momento, el único evento internacional que los aglutinaba anualmente era la "NRF Retail's Big Show", una feria y conferencia anual de alto nivel para el sector minorista, que se celebra en la ciudad de Nueva York y que está organizada por la Federación Nacional de Minoristas (National Retail Federation), considerándose hasta el momento como uno de los eventos más importantes en la industria del comercio minorista. Pero, como apunta Laureano Turienzo, "realmente no se recogen ni las inquietudes ni la realidad específica que vive el sector del Retail en Iberoamérica".

Ante esta situación, el reto era organizar un evento de estas características que cubriese las expectativas y necesidades del Retail en Iberoamérica, siendo este el principal sector dinamizador económico y gran generador de empleo en estos países. Además, en el caso concreto de España, "la salida natural de las empresas de retail españolas es Europa, pero, sobre todo, Iberoamérica", opina Turienzo, quien expone un ejemplo claro: "las formas de consumo son más parecidas entre un español y un colombiano que entre un español y un finlandés".

En esta feria (que tendrá al castellano y portugués como lenguas oficiales, con alguna sesión en inglés -con traducción simultánea-) participarán los mejores empresarios y directivos de las empresas más sobresalientes de Iberoamérica, y de todo el mundo, todo ello con la finalidad de ofrecer a los participantes formación práctica, basada en la experiencia y dando a conocer buenas prácticas y casos de éxito. Por el momento, cerca de un centenar de empresas ya han comprometido su intervención en este evento, y se ha previsto una participación de más de 10.000 profesionales en esta edición; de ellos, se prevé que unos 3.000acudirán presencialmente. La mayor parte de los cuales serán representantes de empresas líderes y de referencia del retail español.

Sin duda, asegura el presidente del Comité Organizador, "será el mayor evento en habla hispana del retail mundial nunca organizado, con retransmisión global en directo y en diferido". Y es que, según defiende, "es el momento de superar el complejo absurdo que aplasta al retail iberoamericano y crear un universo propio. Se ha aceptado clásicamente que todo lo extraordinario, lo diferencial, lo disruptivo, tiene que haber nacido en Seattle, Nueva York o Londres, y esto debe cambiarse".