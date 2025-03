Eva Povedano Moreno nos sumerge en el misterio de los Balcanes con su novela ´Te voy a hablar de un bosque´

La autora combina amor, diplomacia y viajes iniciáticos en un relato que apela a la inteligencia del lector.

CÍRCULO ROJO.- Con una trayectoria que hasta ahora se había movido en el ámbito técnico y económico, Eva Povedano Moreno da el salto a la ficción con Te voy a hablar de un bosque, una novela que ya empieza a despertar opiniones entre los amantes de la literatura con alma viajera. Publicada por Editorial Círculo Rojo, esta obra promete ser una de las más intrigantes del año.

La novela, que según su autora puede leerse desde diferentes ópticas, ofrece una rica combinación de subtramas que van desde lo sentimental hasta lo político, pasando por la descripción de una cultura milenaria todavía desconocida para muchos lectores. Su protagonista transita por el mundo diplomático, enfrentándose a intrigas y pasiones mientras se adentra en los misterios de un bosque balcánico que se convierte en el hilo conductor de la historia.

"Es un libro que apela a la inteligencia del lector, donde lo que no se dice es mucho más importante que lo que se apunta", explica la autora. Con un estilo de prosa envolvente y un ritmo ágil, la obra se desmarca de las convenciones para ofrecer una experiencia de lectura en la que cada capa revela nuevas interpretaciones.

Eva Povedano Moreno no es una escritora novel en el sentido estricto. Su carrera la ha llevado a publicar más de cien artículos técnicos, además del libro La liberalización de la Ley del Suelo. Sin embargo, Te voy a hablar de un bosque es su primera incursión en la ficción. "Inicié el proceso de escritura hace cerca de tres años, aunque la historia ya vivía en mí. Fue un proceso de depuración largo y, a veces, doloroso", confiesa la autora.

La inspiración de esta novela proviene de su propia vida y de los once años que estuvo íntimamente conectada con los Balcanes. Su experiencia en el ámbito diplomático y su contacto directo con la región dotan a la historia de una autenticidad que atrapa desde la primera página.

SINOPSIS

Una profesional con una vida difícil es destinada por su gobierno a los Balcanes, donde se le encomienda una tarea compleja y potencialmente peligrosa. Allí, durante años, ella y su hija pequeña se adaptan a una civilización anclada en el pasado y a una forma más oscura y apasionada de concebir la vida. Sin embargo, ambas se ven continuamente cercadas por una vigilancia constante.

La protagonista, poco a poco, va descubriendo la naturaleza exuberante y protectora de los Balcanes, así como su religión y filosofía: nada es lo que parece a primera vista. A medida que desvela las distintas capas de su entorno, ella y su hija evolucionan y crecen juntas. En su camino, la protagonista experimenta amores profundos, desamores desgarradores y se sumerge cada vez más en un mundo lleno de misterio. Siempre está acompañada por un bosque que cambia con las estaciones, un bosque que nunca es exactamente el mismo.

El libro contiene ecos de La Odisea, de esos viajes largos e iniciáticos en los que la transformación del personaje es tan importante como el viaje en sí.

AUTORA

Eva Povedano Moreno ha estado destinada en el extranjero en varias ocasiones como consejera de la Embajada de España, dos de ellas en los Balcanes. Esta es su primera novela, en la que refleja, a través de amores, desamores y, sobre todo, aventuras y descubrimientos, una cultura milenaria, así como una forma de concebir el mundo muy distinta a la occidental. Actualmente, es presidenta de un club rotario en Madrid.