´Diagnóstico; CÁNCER ... ¿Y ahora qué?´, una historia de lucha y esperanza.

CÍRCULO ROJO.- La enfermedad es una de esas circunstancias que cambian la vida, pero también pueden transformarla para mejor. Así lo demuestra Miguel López Rubio en “Diagnóstico: CÁNCER ... ¿Y ahora qué?”, una obra conmovedora publicada por Editorial Círculo Rojo. En ella, el autor narra su experiencia tras ser diagnosticado con un linfoma en 2020 y cómo afrontó el proceso con una actitud positiva que, según sus propias palabras, resultó fundamental para su recuperación.

Con un estilo claro y directo, Miguel López Rubio se aleja de la literatura médica para ofrecer un testimonio personal y cercano, pensado no solo para quienes han enfrentado el cáncer, sino para cualquier persona que atraviese un desafío de salud. "Lo he centrado en el cáncer porque es lo que me tocó vivir, pero cualquier persona que se enfrente a una situación grave de salud puede extraer conclusiones positivas", afirma el autor.

El libro recorre cada etapa del proceso: desde la sospecha y el diagnóstico hasta la comunicación con los seres queridos, el tratamiento y las complicaciones. Más allá de los aspectos clínicos, la obra incide en la importancia del bienestar emocional, el apoyo social y la adopción de hábitos saludables como pilares esenciales para afrontar la enfermedad.

Uno de los aspectos más destacados de “Diagnóstico: CÁNCER ... ¿Y ahora qué?” es la visión optimista que Miguel López Rubio transmite a lo largo del relato. "Elegi ser positivo, elegi ser optimista", escribe, convencido de que la actitud es una herramienta clave en el proceso de sanación.

El autor también hace hincapié en el papel crucial de los profesionales sanitarios, a quienes dedica palabras de agradecimiento. "Los linfomas tienen tratamiento y tienen curación", le dijo su doctor al recibir el diagnóstico. Esta frase se convirtió en su anclaje durante todo el proceso.

SINOPSIS

La rutina se ve interrumpida por algo inesperado que ocurre en tu vida. Aunque cada vez es más frecuente, no piensas que ese tipo de cosas te puedan ocurrir a ti. Además, eres joven y te consideras una persona sana. Pero esta vez te ha tocado: te han diagnosticado cáncer.

Normalmente, estas cosas les suelen pasar a otros, pero ahora eres tú quien enfrenta una enfermedad grave.

¿Estás preparado para recibir esta noticia? ¿Cómo afrontas la enfermedad?

¿Consideras que has tenido mala suerte o, por el contrario, agradeces lo que te ha ocurrido?

El autor narra su experiencia e invita al lector a extraer conclusiones positivas.

AUTOR

Miguel López Rubio (Valencia, 1969)

Desde joven recuerda haber pasado buenos momentos con la lectura.

Cree que algunos libros, algunas historias, ciertas palabras o formas de narrar son capaces de influir positiva o negativamente, provocando una reacción en el lector.

Siempre creyó que algún día también sería capaz de escribir un libro.