RedotPay asegura una financiación de $40 millones en su ronda Serie A para acelerar las soluciones globales de pagos con criptomonedas

Inversión liderada por Lightspeed impulsará la expansión del ecosistema de pagos sin fronteras RedotPay, una plataforma líder en pagos con criptomonedas, anunció hoy el cierre exitoso de una ronda de financiación Serie A por $40 millones, liderada por Lightspeed, tras su compromiso en diciembre de 2024, con inversiones significativas de HSG y Galaxy Ventures. La ronda también contó con la participación de DST Global Partners, Accel, Vertex Ventures (VC respaldado por Temasek), entre otros inversionistas.

Fundada en abril de 2023, RedotPay se estableció rápidamente como una alternativa pionera a la banca tradicional para los no bancarizados. Con más de 3 millones de usuarios registrados a nivel mundial, la rápida adopción de la plataforma de pagos y tarjetas criptográficas, líder en la industria, subraya la creciente demanda de soluciones de pago basadas en criptomonedas en transacciones cotidianas.

La misión de RedotPay es crear un ecosistema de pagos sin fronteras que conecte sin esfuerzo las monedas fiduciarias y las criptomonedas. Al integrar tecnología de pagos digitales tradicionales con criptomonedas, RedotPay permite a los usuarios gastar activos digitales con la familiaridad de los métodos de pago convencionales. El diseño intuitivo de la plataforma y su enfoque en aplicaciones prácticas de criptomonedas han sido factores clave que la diferencian en el mercado.

"Nuestro equipo se enorgullece de empoderar a millones de personas en todo el mundo con acceso financiero mientras cerramos la brecha entre las monedas fiduciarias y las criptomonedas", dijo Michael Gao, cofundador y CEO de RedotPay. "A medida que escalamos las capacidades, esperamos asociarnos con Lightspeed, HSG, Galaxy y otros inversionistas estratégicos para expandir el alcance y acelerar el empoderamiento financiero a nivel mundial".

El éxito de la ronda destaca la alineación de los inversionistas con la visión de RedotPay de integrar las criptomonedas en el uso cotidiano. Lightspeed, un inversionista global de múltiples etapas y líder en el enfoque de pagos y fintech, encabezó la ronda de financiación. Pinn Lawjindakul, socio de Lightspeed, comentó: "Estamos emocionados de asociarnos con Michael Gao y su equipo mientras trabajan para remodelar el panorama financiero. La plataforma de RedotPay ya está revolucionando el acceso financiero para millones que carecen de acceso a la banca tradicional. Estamos emocionados de apoyar a RedotPay mientras siguen construyendo un ecosistema financiero más inclusivo y redefinen la forma en que las personas interactúan con el dinero".

"Los pagos con criptomonedas ya no son un concepto de nicho, se están convirtiendo en una parte fundamental de la infraestructura financiera global. La integración fluida de los activos digitales con los pagos cotidianos de RedotPay es un cambio de juego para millones de consumidores a nivel mundial. Estamos emocionados de ser parte de su viaje", dijo Will Nuelle, socio general de Galaxy Ventures.

Con esta nueva financiación, RedotPay tiene como objetivo acelerar su desarrollo de productos, mejorar su ecosistema de pagos para una experiencia de usuario más fluida, reforzar los marcos de cumplimiento normativo y expandir su huella de licencias en múltiples jurisdicciones.

"No solo construimos productos. Solucionamos problemas reales para nuestros usuarios. Nos mantenemos comprometidos escuchando, siendo transparentes y comprometidos con mejorar su experiencia", agregó Michael Gao. "El ritmo de adopción por parte de los entusiastas de las criptomonedas y aquellos que han sido excluidos por el sistema bancario tradicional muestra que estamos construyendo algo verdaderamente impactante".

Los equipos de PwC Corporate Finance y Venture & Growth actuaron como asesores financieros de RedotPay en su ronda de financiación Serie A.

Sobre RedotPay

RedotPay es una fintech líder en criptomonedas que conecta Web3 y las finanzas tradicionales a través de soluciones blockchain innovadoras y rentables. Ofrecemos productos de pago criptográfico intuitivos, permiten a millones de usuarios en todo el mundo gastar y enviar activos digitales de manera sencilla. Fomentamos la inclusión financiera para los no bancarizados y servimos a los entusiastas de las criptomonedas, promoviendo la adopción global de pagos rápidos y accesibles con criptomonedas.