Español Andrea Pagliarini obtiene segundo puesto en competencia global de sostenible de Flor de Caña

El Sustainable Cocktail Challenge de Flor de Caña reunió a más de 18 mixólogos de países como México, Estados Unidos, Costa Rica, Reino Unido, Francia, España y Japón.

Tras una emocionante demostración de talento y creatividad durante la Final Global de la 4ª edición del Sustainable Cocktail Challenge, Andrea Pagliarini de Bar Paradiso en España obtuvo el segundo lugar después de competir con 18 destacados mixólogos de todo el mundo, superado únicamente por Jez Carreon de Singapur quien se coronó como campeón.

La Final Global tuvo lugar el 27 de febrero en el espectacular y exótico escenario natural que ofrecen las isletas volcánicas tropicales de Granada en Nicaragua, reuniendo a los bartenders más renombrados del mundo para demostrar sus habilidades en la elaboración de deliciosos y sostenibles cócteles utilizando ron Flor de Caña.

Andrea Pagliarini del Bar Paradiso, ubicado en Barcelona y reconocido internacionalmente por su innovación en la coctelería y por su compromiso con la sostenibilidad, obtuvo el segundo puesto con su cóctel, Solar. Su cóctel rinde homenaje a la energía del sol y la sostenibilidad de Barcelona, inspirado en el ajo blanco, una sopa tradicional, combina Flor de Caña 12 Años con sirope de semillas, salmuera de cáscara de melón y espuma de ajo blanco. Servido en un vaso con panel solar que lo hace “volar”, simboliza el compromiso con las energías renovables y la innovación sostenible.

Jez obtuvo el primer puesto de la competencia impresionando a los jueces con su pasión y talento para crear cócteles sostenibles. El cóctel ganador, llamado "Nicaragua está llamando”, tiene un enfoque de mínimo desperdicio y fue elaborado con ingredientes locales de Singapur como maíz, coco y piña, ron Flor de Caña 12 Años, y se sirvió en un vaso de jícara sostenible y un posavasos biodegradable hecho con los restos del cóctel.

"Me siento increíble. Lo que una vez pareció un sueño lejano, algo que nunca pensé posible, ahora se ha convertido en realidad. Este es verdaderamente un momento que define mi carrera. He hecho sentir orgullosos a mis seres queridos, y ahora finalmente puedo decir: soy el mejor del mundo en algo", dijo Jez después de ganar la competencia.

El panel de jueces estuvo compuesto por expertos de la industria como Danil Nevsky (2º del Bar World 100), Patrick Pistolesi (Fundador de Drink Kong Master), Gina Barbachano (Gerente de Hanky Panky - World's 50 Best Bars) y Marcus Voglrieder (Director Corporativo de Bebidas de Nobu Restaurant Group), quienes evaluaron los cócteles en función del sabor, aroma, apariencia y su historia y presentación, así como la creatividad e implementación de prácticas sostenibles.

Más de 30 países participan en el Sustainable Cocktail Challenge, que es una celebración del compromiso histórico de Flor de Caña con la sostenibilidad y su forma de compartir y promover estos valores con la comunidad global de bartenders. Además de ser el primer destilado en el mundo certificado Carbono Neutral y Fair Trade, se destila utilizando energía 100% renovable, captura todas las emisiones de CO2 generadas durante la fermentación y ha sembrado más de un millón de árboles desde 2005.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de Flor de Caña para fortalecer su presencia en la región, promoviendo la cultura de la coctelería sostenible a través de competencias globales y experiencias inmersivas. En 2024, la marca inauguró en el centro de Madrid el Flor de Caña Experiencia, un espacio donde los visitantes pueden sumergirse en la historia y valores de la marca a través de un recorrido sensorial guiado, además de degustar su portafolio de rones premium.

