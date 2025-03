Vectalia refuerza la seguridad vial de su flota con la baliza Led One Connected de Erum Vial

Utilizará la Led One con la "Flecha", un complemento innovador que mejora la visibilidad en paradas de emergencia, especialmente en su flota de autobuses Vectalia, empresa referente en la gestión de la movilidad y el transporte de viajeros, refuerza su compromiso con la seguridad vial con la incorporación a su flota de la innovadora baliza Led One Connected con el complemento "flecha", desarrollada por Erum Vial, empresa especializada en soluciones de seguridad vial del Grupo Erum. Esta apuesta por la tecnología de vanguardia y la sostenibilidad, garantizando una mayor visibilidad y protección para sus vehículos y pasajeros.

La Led One Connected es una baliza de emergencia V16 conectada a la plataforma DGT 3.0 a través de la red Vodafone Narrow Band IoT, permitiendo la comunicación en tiempo real de incidencias en carretera evitando tener que salir del vehículo a colocar los triángulos de emergencia.

Gracias al complemento "flecha", que permite colocar la V16 de manera óptima, Vectalia mejora aún más la señalización en sus vehículos, optimizando la comunicación visual en paradas de emergencia, reforzando la seguridad en carretera y reduciendo el riesgo de accidentes.

Fabricada con un 82% de plástico reciclado, Led One Connected destaca por su compromiso con la sostenibilidad, alineándose con la estrategia de Vectalia de reducir el impacto ambiental y fomentar el uso de soluciones tecnológicas responsables. Con esta iniciativa, Vectalia se posiciona a la vanguardia de la seguridad vial, incorporando dispositivos homologados y conectados que cumplen con la normativa que entrará en vigor en enero de 2026, reemplazando los triángulos de emergencia, a la vez que es responsable con el medio ambiente.

Juan Manuel Erum, CEO de Erum Vial, explica: "Seguimos apostando por la innovación y la seguridad vial con soluciones que mejoran la visibilidad en emergencias. La colaboración con Vectalia refuerza el compromiso con la movilidad segura y sostenible".

Antonio Arias, presidente de Vectalia, agrega que: "Para Vectalia, la seguridad de los pasajeros y conductores es una prioridad. La integración de este dispositivo en la flota de Vectalia es una muestra de la estrategia de movilidad segura, sostenible e innovadora". La LEDONE es la solución para los conductores que quieren un producto de seguridad, con la máxima calidad, y que sea respetuoso con el medio ambiente.

Características destacadas de la luz de emergencia LED ONE Connected:

1.Conectividad: Conexión incluida hasta 2038. Conecta de manera anónima, mediante Narrow Band IoT de Vodafone, con la DGT en caso de incidencia. Incluida en el precio de compra

2.Compromiso Sostenible: Fabricada mediante ecodiseño y con un 82% del plástico reciclado.

3.Visibilidad asegurada: Al ser más alta, garantiza una visibilidad desde cualquier ángulo, en vehículos con barras laterales y en condiciones meteorológicas desfavorables.

4.Fácil uso: Instalación fácil y rápida en cualquier superficie metálica o plástica, gracias a su base magnética y la opción adhesiva. Además, posibilita utilizar el accesorio denominado "flecha", compatible con todos los vehículos, pero en especial con los de gran tonelaje.

5. Diseñada y fabricada en España, en Alcoy, Alicante, superando las certificaciones más exigentes.

6. APP MÓVIL con la que, entre muchas otras funciones, se puede comunicar con la aseguradora para mejorar el servicio de teleasistencia.