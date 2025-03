Treezor acelera su expansión europea

Treezor, líder del Banking-as-a-Service, está ampliando su gama de servicios y las capacidades de su plataforma, facilitando la gestión de pagos en varios países europeos, con el fin de apoyar a sus clientes en su desarrollo internacional y reforzar su presencia en estos mercados Este aumento de la oferta de Treezor se produce tras la apertura de sucursales en España, Alemania e Italia, lo que marca un fuerte compromiso con la presencia local y la proximidad a los clientes y reguladores.

IBAN locales para una experiencia perfecta

Como parte de su expansión, Treezor ahora ofrece IBAN locales en España, Alemania e Italia, lo que marca un paso clave para capturar cuota de mercado y respaldar el crecimiento de sus clientes en Europa.

Uno de los obstáculos al crecimiento empresarial europeo es la discriminación del IBAN, que se produce cuando se rechaza un pago debido al origen de la cuenta bancaria. Con este desarrollo, Treezor elimina estas barreras en tres nuevos mercados y permite a sus agentes agilizar la gestión de sus flujos financieros.

Este desarrollo beneficia a varias de las operaciones multinacionales de los clientes de Treezor, como Bling, Vitaance y WithLess, quienes así podrán ofrecer a sus usuarios una experiencia de pago más fluida y localizada.

Treezor, un socio clave para el crecimiento europeo de sus clientes

Treezor tiene como objetivo apoyar el desarrollo de sus clientes en Europa, ya sean empresas francesas que buscan expandirse a nuevos mercados o actores locales que desean fortalecer su presencia nacional antes de acelerar su internacionalización. Gracias a su sólida infraestructura y su experiencia en varios países, Treezor ha convencido a una quincena de empresas europeas para que utilicen su plataforma de pagos, permitiéndoles ofrecer soluciones adaptadas a las especificidades locales y compatibles con la normativa europea.

Testimonios de los clientes internacionales de Treezor:

ClubFunding (Francia) "En ClubFunding, la innovación forma parte de nuestra estrategia, y nos esforzamos continuamente en ofrecer una experiencia excepcional a nuestra comunidad de inversores. Al colaborar con Treezor, hemos identificado un socio de confianza para apoyar nuestra expansión en Europa. Su experiencia y capacidad para implementar soluciones de pago personalizadas nos han permitido lanzar nuestro servicio en España, y pronto planeamos expandir nuestras actividades a otros países de Europa" explica Elisa Muntean, CEO de ClubFunding Group.

Vitaance (España) "Vitaance revoluciona el acceso a los beneficios para empleados al ofrecer programas de beneficios flexibles y personalizables que optimizan cada euro y reducen las cargas administrativas. Los innovadores servicios de pago de Treezor y su capacidad para adaptarse a nuestro mercado han sido fundamentales para el éxito de nuestra colaboración. Treezor ha apoyado en gran medida nuestro rápido lanzamiento en el mercado español y la integración de experiencias de pago intuitivas para nuestros clientes", explica Christian Rochas COO de Vitaance.

WithLess (Italia) "La introducción de IBAN locales por parte de Treezor es un paso fundamental para apoyar el crecimiento internacional de empresas como WithLess. Esta innovación nos permite ofrecer a nuestros clientes una experiencia de pago aún más fluida y local, mejorando la accesibilidad y la confianza en los mercados en los que operamos. Treezor sigue demostrando ser un socio estratégico en nuestra expansión europea, proporcionándonos las soluciones necesarias para escalar con agilidad y eficiencia" Gianluca Treu, CEO de WithLess.

Bling (Alemania) "En 2022, lanzamos nuestra app de finanzas familiares en Alemania con una infraestructura financiera robusta e innovadora desde el primer día. La solución BaaS escalable y segura de Treezor nos ha permitido llevar nuestra visión al mercado rápidamente, ampliar nuestra oferta de productos y mantener una trayectoria de crecimiento dinámico desde entonces" testifica Nils Feigenwinter, CEO de Bling.

Treezor también se está preparando para ampliar su oferta con la próxima incorporación de nuevas funcionalidades dedicadas a transacciones internacionales. Los clientes de Treezor pueden recibir y emitir fondos fuera de la zona SEPA en varias monedas globales.

"Estamos orgullosos de fortalecer nuestra oferta y respaldar el crecimiento de nuestros clientes en Europa. Con estas nuevas soluciones locales, en Treezor estamos dando un paso más en nuestra ambición de convertirnos en el punto de referencia del Banking as a Service en toda Europa. Estas innovaciones permiten a nuestros clientes operar sin fricciones a nivel internacional, ofreciendo a sus usuarios una experiencia de pago adaptada a su mercado local. Esta innovación aporta flexibilidad y seguridad a nuestros clientes y, en última instancia, al consumidor" dice André Gardella, CEO de Treezor.

Con estos avances, Treezor confirma su ambición de apoyar a las FinTech y a las empresas innovadoras con soluciones diseñadas para afrontar los desafíos específicos del mercado europeo y garantizar un crecimiento sostenible dentro de este ecosistema dinámico.

Acerca de Treezor:

Fundada en 2016, Treezor es una Fintech regulada por el ACPR (regulador francés) y con pasaporte en 25 países como entidad de dinero electrónico. Treezor también es miembro principal de redes internacionales de tarjetas, como Mastercard. Adquirida en 2019 por el grupo Société Générale, Treezor es el líder europeo en Banking as a Service (BaaS), con más de 107 millones de transacciones procesadas y 6,5 millones de tarjetas emitidas, así como una presencia activa en Francia, Alemania, Benelux, Italia y la Península Ibérica. Su solución de Embedded Finance permite a las empresas integrar servicios de pago bajo marca blanca en su oferta a través de APIs altamente intuitivas (desde la adquisición hasta la emisión). Treezor también proporciona a sus clientes experiencia regulatoria (KYC, AML/CFT...) y seguridad, posicionándose como un habilitador para empresas no reguladas o instituciones con licencia. Treezor ha ganado el apodo de "granero de unicornios" al haber acompañado el surgimiento de numerosos unicornios europeos de pagos.

