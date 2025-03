El propietario de la Clínica de Fisioterapia López Uría en Oviedo expone el error más común que cometen las personas con dolor muscular

Uno de los errores más comunes que cometen las personas con dolor muscular es automedicarse o aplicar tratamientos sin un diagnóstico adecuado. Comúnmente se recurre a los antiinflamatorios o al reposo absoluto sin considerar que, en algunos casos, el movimiento controlado y mantenerse activo pueden ser más beneficioso En Oviedo, la Clínica de Fisioterapia López Uría se ha consolidado como un referente en tratamientos personalizados, combinando experiencia, innovación y un trato cercano con cada paciente. Una charla con su propietario y gerente, David López Uría, quien cuenta más sobre la filosofía y servicios de su clínica.

Un centro especializado en la salud del movimiento

Esta clínica se distingue por la atención personalizada que ofrece a cada paciente. Desde el primer momento se realiza una evaluación completa para diseñar un tratamiento específico que se adapta a sus necesidades. Además, cuenta con un equipo de profesionales en constante formación y con tecnología avanzada para garantizar los mejores resultados.

David, sobre su método de trabajo con un enfoque integral en la prevención, diagnóstico y rehabilitación de afecciones músculo-esqueléticas. Entre sus servicios destacan:

Fisioterapia deportiva: Ideal para prevenir y tratar lesiones en atletas de todas las disciplinas.

Rehabilitación postquirúrgica: Recuperarse tras una intervención quirúrgica. Cuentan con un traumatólogo en plantilla con el que constantemente intercambian opiniones con el fin de aplicar el mejor tratamiento para el paciente.

Terapia manual: Técnicas especializadas basadas en el tratamiento manual.

Electroterapia y terapias avanzadas: Contamos con tecnología moderna que puede ayudar en procesos de recuperación.

Fisioterapia para dolor crónico: Tratamientos específicos para aliviar dolencias persistentes en espalda, cuello y articulaciones.

Respecto a la época del año en la que hay más incidencias, David dice que encada época del año hay lesiones que abundan más, por poner un ejemplo, en verano, con el uso de calzado plano, es muy común que la gente acuda a la clínica por problemas de fascitis plantar.

Y si la pregunta es: ¿Cuál es el error más común que cometen las personas con dolor muscular? López Uría lo tiene claro, uno de los errores más frecuentes es ignorar el dolor o automedicarse sin buscar una solución a la causa del problema. Muchas personas retrasan la consulta con un fisioterapeuta y terminan agravando su condición. En la clínica trabajamos para educar a los pacientes sobre la importancia de tratar el origen del dolor y no solo los síntomas.

El valor añadido que se ofrece por el equipo de esta clínica de Oviedo radica, según su gerente, en que no solo se enfocan en tratar las dolencias de los pacientes, sino en educarlos sobre la importancia del movimiento y la prevención. Quieren que cada persona que visita la clínica de Fisioterapia salga con herramientas y conocimientos para mejorar su calidad de vida a largo plazo.

La confianza de los pacientes

Y es que esta clínica, a pesar de llevar solo dos años abierta, ya goza con muy buena reputación entre los ciudadanos de Oviedo. David opina que sin duda, el boca a boca ha sido clave para este crecimiento y señala la confianza de los pacientes y sus recomendaciones como la causa de que muchas personas de distintas zonas de Oviedo, tanto del centro como del Milán, Pumarín, e incluso La Corredoría, los elijan para su tratamiento. Además, cuentan con valoraciones muy positivas en Google, lo que refuerza su credibilidad y ayuda a que más personas confíen en ellos para su recuperación.

¿Por qué elegir la Clínica de Fisioterapia López Uría?

Para quienes aún no conocen la clínica, su gerencia lo tiene claro a la hora de invitarlos:

Por el servicio basado en la calidad y el trato humano, con una filosofía de recuperación y preparación integral. Además, las instalaciones están equipadas con tecnología de última generación y cuentan con una ubicación a pie de calle en Oviedo, lo que facilita el acceso a todos los pacientes.

Además, destacan que contactar para poder solicitar una cita es muy fácil. Es posible llamar directamente o escribir un email o por qué no, visitar la clínica de forma presencial para reservar su cita. Están toda la información en la web https://lopezuriafisioterapia.com/ y un equipo dispuesto para atender.

Después de haber conocido esta clínica, es muy fácil pensar que todo el que busca un centro de fisioterapia en Oviedo que combine calidad, profesionalidad y un trato individualizado, debe de tener en cuenta la Clínica de Fisioterapia López Uría como una opción muy destacada.