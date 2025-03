Inebir obtiene la certificación ESHRE en Buenas Prácticas Clínicas y de Laboratorio

Inebir ha alcanzado un nuevo hito en el ámbito de la reproducción asistida al convertirse en uno de los dos únicos centros en España en obtener la prestigiosa certificación de la European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) en Buenas Prácticas Clínicas y de Laboratorio Este reconocimiento avala el compromiso de Inebir con la excelencia en embriología clínica, medicina reproductiva e innovación tecnológica, garantizando a sus pacientes los más altos estándares de seguridad y eficacia en los tratamientos de fertilidad.

Un sello de calidad y seguridad en reproducción asistida

La certificación ESHRE es una de las más exigentes a nivel europeo y valida que un centro de reproducción asistida cumple con los más altos estándares en sus procedimientos clínicos y de laboratorio. Para obtener este reconocimiento, Inebir ha superado un riguroso proceso de evaluación que incluye:

Revisión documental de protocolos médicos y operativos.

de protocolos médicos y operativos. Inspección in situ por expertos internacionales.

por expertos internacionales. Análisis de seguridad y eficacia de los tratamientos.

de los tratamientos. Compromiso con la mejora continua y actualización de técnicas reproductivas. "Ser uno de los dos centros en España en obtener esta certificación es el resultado del esfuerzo de todo nuestro equipo y refleja nuestra apuesta por la calidad, la innovación y la seguridad en cada tratamiento", destaca el Dr. José Manuel Navarro, director de la Unidad de Reproducción Humana de Inebir.

Un enfoque integral para el cuidado de la fertilidad

El reconocimiento de ESHRE no solo avala la calidad de los tratamientos de fertilidad, sino también la estructura de Inebir como un centro especializado en salud reproductiva. La clínica ofrece un enfoque integral que abarca desde la evaluación inicial hasta el seguimiento posterior, asegurando una atención personalizada y basada en la última evidencia científica.

Inebir trabaja en el diagnóstico de diversos factores que pueden influir en la fertilidad, como alteraciones hormonales, endometriosis o patologías del aparato reproductor. Su equipo multidisciplinario integra especialistas en ginecología, reproducción asistida, proctología, fisioterapia, genética, embriología, andrología y psicología, lo que permite abordar cada caso con una visión completa.

La certificación ESHRE refuerza el compromiso de la clínica con la excelencia en cada etapa del proceso reproductivo. Desde el análisis de la reserva ovárica hasta las técnicas de preservación de la fertilidad, cada procedimiento sigue un estricto control de calidad.

Tecnología y especialización al servicio de los pacientes

El aval de ESHRE reconoce no solo la calidad asistencial, sino también la constante innovación en los laboratorios de Inebir. La clínica ha implementado tecnología avanzada para optimizar los procesos de fecundación in vitro (FIV) y asegurar la trazabilidad en cada muestra biológica.

Los laboratorios certificados permiten un control exhaustivo de las condiciones en las que se desarrollan los embriones, mejorando las tasas de éxito y reduciendo los riesgos. Este avance, junto con la formación continua del equipo médico, posiciona a Inebir como un referente en el sector.

Además, la clínica pone especial énfasis en la personalización de los tratamientos, ajustando cada protocolo a las características individuales de los pacientes. Desde el asesoramiento inicial hasta el seguimiento del embarazo, Inebir garantiza un acompañamiento integral.

Inebir, referente en reproducción asistida en España

Con la certificación ESHRE, Inebir refuerza su posición como un centro de referencia en fertilidad, asegurando a sus pacientes tratamientos basados en la mejor evidencia científica y con la máxima garantía de calidad.