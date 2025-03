Cleanify Agency; La primera agencia de marketing digital exclusiva para empresas de limpieza en España

Badalona, 12 de marzo de 2025 – Cleanify Agency revoluciona el sector de la limpieza convirtiéndose en la primera agencia de marketing digital en España 100% especializada en empresas de limpieza. Su enfoque exclusivo ha permitido que negocios del sector aumenten su captación de clientes hasta en un 300% en seis meses, consolidando su crecimiento en un mercado cada vez más digitalizado.

"Nos dimos cuenta de que las empresas de limpieza estaban desatendidas en el mundo digital", explica Pedro Ligero, fundador de Cleanify Agency. "Mientras otros sectores aplican estrategias avanzadas, el sector de la limpieza aún depende en gran medida del boca a boca. Nuestra misión es cambiar eso y ayudar a estas empresas a generar clientes de manera predecible y sostenible".

Un enfoque innovador que transforma la captación de clientes para empresas de Limpieza Cleanify Agency rompe con las estrategias de marketing genéricas y crea sistemas específicos que permiten a las empresas de limpieza atraer clientes recurrentes sin depender de recomendaciones o de la incertidumbre de los anuncios tradicionales. Su metodología combina estrategias avanzadas de SEO Local para empresas de Limpieza, generación de leads y visibilidad online, asegurando que sus clientes destaquen en su mercado.

Son muchos los negocios de limpieza han confiado en Cleanify Agency, lo que nos ha permitido conocer de primera mano las oportunidades, preocupaciones y desafíos compartidos por el sector. Esta experiencia nos ha permitido desarrollar estrategias precisas que responden a las necesidades reales de estas empresas, asegurando una captación de clientes constante y sostenible.

Además, ofrece diseño web para empresas de limpieza, creando páginas optimizadas para la conversión y la captación de clientes. "No basta con tener una web, necesitas una que convierta visitas en contactos reales", comenta Pedro. "El mercado cambia, y nosotros adaptamos nuestras tácticas para garantizar que nuestros clientes siempre vayan un paso por delante de su competencia".

Resultados comprobados: Empresas que triplican su captación de clientes Los datos internos de Cleanify Agency reflejan el impacto real de su trabajo: el 85% los clientes han aumentado su captación en más de un 300% en seis meses tras implementar estrategias personalizadas de SEO Local y marketing digital para empresas de limpieza.

"No vendemos promesas, sino resultados medibles", subraya Pedro. "Nos comprometemos a lograr un mínimo de clientes en seis meses, o seguimos trabajando sin coste adicional".

Empresas como Limpiezas Buenos Aires han multiplicado su facturación gracias a Cleanify Agency. "El equipo de Cleanify nos ha ayudado a captar clientes de manera efectiva, optimizando nuestras campañas y aumentando nuestro retorno de inversión. Ahora somos una referencia en limpieza de comunidades en nuestra ciudad", afirma Guillermo, gerente de una empresa de limpieza en Oviedo.

Un sector en transformación y expansión internacional Según un informe de la Asociación Española de Empresas de Limpieza (2024), más del 60% las empresas del sector carecen de una estrategia digital efectiva.

"El cliente actual no busca empresas de limpieza en las páginas amarillas; lo hace en Google. Y ahí es donde nosotros hacemos que nuestros clientes estén siempre presentes", explica Pedro.

Con una base sólida en el mercado español, Cleanify Agency ya planea su expansión a Francia y Alemania. "Queremos ser el referente europeo en marketing para empresas de limpieza", añade Pedro.

Cómo contactar y trabajar con Cleanify Agency Las empresas de limpieza que buscan crecer online ya tienen la solución con Cleanify Agency.

Contacto: hola@cleanify.agency