Ingade lanza una promoción especial en marzo para impulsar la igualdad y la diversidad

La promoción de la igualdad y la inclusión sigue ganando protagonismo en el ámbito empresarial, con iniciativas que buscan garantizar la equidad y la diversidad en los entornos laborales. Marzo, mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, se presenta como una oportunidad para reforzar el compromiso con estos valores y fomentar la implementación de medidas efectivas en las organizaciones.

En este contexto, Ingade ha puesto en marcha una promoción especial durante el mes de marzo, estableciendo un 8% descuento en sus servicios de consultoría en planes de igualdad y planes LGTBI hasta el 31 de marzo. Esta iniciativa busca apoyar a las empresas en el cumplimiento normativo y en el desarrollo de estrategias que impulsen entornos laborales más inclusivos y equitativos.

Planes de igualdad y diversidad como eje estratégico La legislación vigente establece la obligatoriedad de contar con planes de igualdad en aquellas empresas con 50 o más empleados, además de exigir medidas específicas para garantizar la no discriminación en el entorno laboral. Estos planes no solo responden a una exigencia legal, sino que también permiten mejorar la cohesión organizativa y fomentar una cultura empresarial basada en la equidad de oportunidades.

Por otro lado, los planes LGTBI refuerzan la protección de la diversidad afectivo-sexual y de género dentro de las organizaciones, promoviendo políticas de inclusión alineadas con los principios de igualdad. Estas iniciativas son fundamentales para prevenir cualquier tipo de discriminación y garantizar un entorno de trabajo seguro y respetuoso para todas las personas.

Ingade ofrece asesoramiento integral en la elaboración, implantación y seguimiento de estos planes, asegurando que las empresas cumplan con la normativa y generen un impacto positivo en su cultura corporativa. A través de metodologías adaptadas a las necesidades de cada organización, se facilita la identificación de áreas de mejora y el desarrollo de acciones efectivas para garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.

Promoción especial en marzo: un impulso para el cambio Con motivo del 8 de marzo, Ingade lanza una promoción exclusiva para aquellas empresas que deseen iniciar o actualizar sus planes de igualdad y planes LGTBI. Este 8% descuento busca facilitar la implementación de políticas inclusivas y brindar a las organizaciones las herramientas necesarias para promover la equidad de género y la diversidad en sus equipos de trabajo.

Las empresas que accedan a esta promoción podrán beneficiarse de asesoramiento personalizado y condiciones especiales en la implantación de sus planes, garantizando el cumplimiento normativo y la integración de medidas efectivas en su estructura organizativa. Este proceso no solo contribuye a evitar sanciones o incumplimientos legales, sino que también refuerza la reputación empresarial y mejora el clima laboral.

Aprovechar esta promoción permite a las empresas adaptarse a los requerimientos normativos con un enfoque estratégico, alineando sus valores corporativos con el compromiso social en materia de igualdad. Con esta promoción en marzo, Ingade reafirma su apuesta por el desarrollo de políticas inclusivas, ofreciendo a las empresas soluciones adaptadas para la implementación de planes de igualdad y planes LGTBI efectivos y sostenibles en el tiempo.