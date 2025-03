Liberta Finance, uno de los mejores aliados de los compradores

Liberta Finance revoluciona el mercado hipotecario español: financiación hasta el 100% y nuevo canal para no residentes

Madrid, 12/03/2025 – Liberta Finance, bróker hipotecario homologado por el Banco de España, se consolida como líder en el sector, ofreciendo soluciones financieras innovadoras y accesibles para la compra de vivienda en todo el territorio nacional. Fundada por Santiago Grandes Ayuso, reconocido experto en el ámbito financiero, la compañía se ha propuesto intermediar 100 millones de euros en crédito hipotecario para 2025.

Hipotecas a medida y financiación completa Liberta Finance destaca por su capacidad para conseguir las hipotecas más competitivas del mercado, adaptándose a las necesidades de cada cliente.

Su servicio de intermediación permite a los compradores acceder a financiación más competitiva e incluso poder financiar hasta el 100% valor de compra, facilitando el acceso a la vivienda propia.

Expansión a no residentes Con el objetivo de ampliar su alcance, Liberta Finance ha lanzado una nueva línea de negocio especializada en la financiación de operaciones de compraventa para no residentes. Esta iniciativa responde a la creciente demanda de inversores extranjeros interesados en el mercado inmobiliario español.

¿Por qué elegir Liberta Finance? Experiencia y profesionalidad: Un equipo de expertos con profundo conocimiento del mercado hipotecario.

Acceso a las mejores condiciones: Acuerdos con las principales entidades bancarias para ofrecer hipotecas competitivas.

Financiación a medida: Soluciones personalizadas para cada cliente, incluyendo financiación de hasta el 100%.

Servicio integral: Acompañamiento en todo el proceso, desde la búsqueda de la hipoteca hasta la firma.

Homologación por el Banco de España: Garantía de transparencia y seguridad en todas las operaciones.

Santiago Grandes Ayuso, CEO de Liberta Finance, afirma:

"Nuestro objetivo es democratizar el acceso a la vivienda, ofreciendo soluciones financieras innovadoras y transparentes. Queremos ser el aliado de confianza de los clientes en la búsqueda de su hogar ideal".

Liberta Finance se consolida como la opción preferente para quienes buscan financiación hipotecaria en España, con un enfoque en la excelencia, la transparencia y la satisfacción del cliente.

Contacto:

info@libertafinance.com

libertafinanace.com