Paneles solares baratos y 'faltos de piezas'; un peligro oculto para las viviendas

Apostar por la energía solar es una decisión inteligente para, sobre todo ahorrar dinero en el gasto familiar de energía, pero también para cuidar el medio ambiente y aportar al futuro sostenible de nuestro planeta y futuras generaciones.

Sin embargo, elegir paneles solares únicamente guiándose por la mejor oferta puede traer consecuencias graves y muy costosas a largo plazo. Especialistas consultados advierten que muchos paneles solares económicos recortan costes de fabricación prescindiendo de elementos esenciales, especialmente las barras posteriores de refuerzo, que son piezas claves e indispensables que garantizan su resistencia y seguridad.

Estas barras de refuerzo posteriores, que se aprecian a simple vista, son fundamentales para que los paneles solares soporten condiciones climáticas extremas como tormentas, danas, granizo, nieve y fuertes vientos. "Un panel solar sin estas barras es significativamente más frágil, aumentando considerablemente la probabilidad de desarrollar microgrietas. Estas microgrietas pueden crecer con el tiempo y ocasionar quemaduras internas e incluso provocar incendios, poniendo en riesgo no solo el equipo, sino también la seguridad de los habitantes del hogar", alertan expertos del sector como José A. Alonso, CEO de la empresa gallega SunFields Europe.

La empresa noruega REC Solar, reconocida internacionalmente con más de 30 años de experiencia en fabricación de paneles solares, es un claro ejemplo de cómo aplicar criterios rigurosos de calidad. Sus paneles, cuidadosamente diseñados y fabricados, incluyen siempre barras posteriores de refuerzo, garantizando una larga vida útil, máxima eficiencia energética y resistencia ante fenómenos climáticos extremos.

"Es fundamental que los propietarios investiguen y se informen adecuadamente antes de realizar una inversión en paneles solares. Muchas marcas comercializan productos bajo la denominación ‘Panel Solar Tier 1’, término que no refleja calidad real, sino principalmente volumen de fabricación y ventas. Esto puede inducir a error al consumidor, haciéndole creer que está adquiriendo un producto de alta calidad cuando en realidad está obteniendo un producto frágil y potencialmente peligroso. Es imprescindible asegurarse de que a los paneles no 'falten piezas' críticas que son esenciales para la integridad estructural del equipo", recomienda Alonso.

Antes de decidir qué panel solar instalar en tu vivienda, recuerda siempre verificar cuidadosamente que incluya, como mínimo, barras posteriores de refuerzo. Esta simple precaución permitirá proteger la inversión, garantizar la seguridad del hogar y maximizar los beneficios de optar por energía renovable.