COOL PETS; La solución definitiva para el aseo e higiene de la mascota

COOL PETS es un innovador servicio de aseo y peluquería móvil para mascotas a domicilio, que se orienta a su bienestar y a la comodidad y ahorro de tiempo de sus dueños. Cuenta con los mejores medios y profesionales para ofrecer un servicio de alta calidad.

El rol de mascotas en el entorno familiar y la necesidad de optimizar nuestro tiempo, han sido dos de los factores clave en el diseño y lanzamiento de este servicio. Dotado de vehículos acondicionados para funcionar como peluquería, y con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente como prioridad, Cool Pets ha empezado a dar sus servicios en la zona norte y noroeste de Madrid.

Entrevista a José María Sagrado, Fundador de Cool Pets ¿Qué aporta de novedoso Cool Pets como peluquería de mascotas?

Nuestro principal valor diferencial radica en la combinación de la conveniencia, la tecnología y la sostenibilidad. Nuestra moderna flota está diseñada para ofrecer un servicio completo e individualizado de aseo y peluquería en los domicilios de los clientes sin que tengan que desplazarse a los establecimientos habituales que ofrecen este tipo de servicios. Además, nuestros vehículos están equipados con tecnología de bajo consumo y son autosuficientes por lo que no necesitan ningún suministro externo durante la jornada de trabajo. El cliente gestiona las citas online, eligiendo el servicio que mejor se adapte a las necesidades de su mascota y según sus preferencias horarias. A partir de este punto nosotros nos encargamos del resto. Nos enfocamos en la comodidad del cliente y en el bienestar integral de las mascotas, cuidando siempre el medio ambiente.

¿Cuáles son los servicios específicos que ofrecéis?

Ofrecemos una amplia gama de servicios de peluquería, desde baño, corte de pelo y mantenimiento, corte y limado de uñas, limpieza de ojos y oídos, vaciado de glándulas, cuidado del pelaje y zonas higiénicas. Todo el servicio se desarrolla en un entorno confortable, controlado y seguro dentro de nuestros vehículos, que están perfectamente acondicionados con todo el equipamiento de cualquier peluquería profesional. Adicionalmente, y junto con la contratación de los servicios, ofrecemos un exclusivo catálogo de productos de alimentación y cosmética de primeras marcas, contribuyendo de este modo al bienestar integral de las mascotas.

¿Dónde presta Cool Pets sus servicios y qué planes de crecimiento tenéis?

Actualmente, el servicio está disponible en la zona norte y noroeste de Madrid. Cubrimos todas las zonas residenciales desde Las Matas hasta San Agustín de Guadalix y siempre fuera del cinturón de la M-30. Nuestro objetivo es expandirnos a otras áreas geográficas en un futuro próximo. Queremos posicionarnos como el servicio de referencia en el cuidado de mascotas a domicilio en España, ofreciendo un modelo de negocio innovador y responsable que conecte con los valores de una sociedad moderna y sensibilizada con el medio ambiente.

¿Cómo se pueden solicitar vuestros servicios?

Las reservas se efectúan cómodamente a través de nuestra página web. El cliente debe registrarse una única vez con sus datos y los de su mascota, y acceder a los servicios y horarios disponibles en función de su raza.

¿Cómo es el equipo de personas de Cool Pets?

Además de la comodidad, la tecnología y la sostenibilidad, hay otro elemento clave en la propuesta de Cool Pets, y es el factor humano. El proyecto está respaldado por un equipo excelentes profesionales expertos en su área y que son, además, amantes de las mascotas. Considero que este es un valor imprescindible en un servicio de estas características. Si hablamos de bienestar de las mascotas, es imprescindible que las personas que se ocupen de ellas en el tiempo que dura el servicio sepan tratarlas con el cariño, la atención y la profesionalidad que se merecen.

Nos has hablado de sostenibilidad y bienestar animal. ¿Cómo integra Cool Pets estos valores en su operación diaria?

Desde el principio, el bienestar de las mascotas y la sostenibilidad han sido una prioridad para nosotros. Desde la perspectiva del bienestar animal, eliminamos la necesidad de desplazamientos a los establecimientos físicos, lo que, sumado a una atención personalizada e individualizada, la eliminación de los tiempos de espera junto a otras mascotas y el poder ser atendidas en su propio entorno donde conviven o pasean a diario, reduce muy significativamente los niveles de estrés de las mascotas.

Por otra parte, desde la perspectiva de la sostenibilidad, nuestras unidades móviles están equipadas con baterías de litio de alto rendimiento que garantizan el suministro necesario para llevar a cabo nuestros servicios con el vehículo totalmente apagado, así como de un sistema de gestión del agua que optimiza su consumo, la cual sale a la temperatura requerida desde la primera gota, reduciendo de este modo la huella ambiental de cada servicio. Además, todos los productos de aseo que utilizamos son naturales y biodegradables.

¿Qué beneficios representa para el cliente contar con un servicio de peluquería móvil en comparación con un centro tradicional?

Principalmente la comodidad, el ahorro de tiempo y la reducción de estrés para las mascotas. Al ser un servicio a domicilio, eliminamos el inconveniente de trasladar al animal a un lugar desconocido, donde muchas veces debe esperar y compartir espacio con otras mascotas. Nuestra peluquería móvil permite que el cuidado se realice en un entorno familiar y tranquilo, algo que valoran mucho tanto las mascotas como sus dueños. Además, la facilidad de gestionar las reservas online y recibir atención en la propia puerta de casa cuando mejor convenga, lo convierte en un servicio mucho más práctico, sin echar en falta nada que pueda ofrecer la peluquería convencional.

¿Cómo surgió la idea de lanzar un servicio de peluquería móvil a domicilio para mascotas como Cool Pets?

La idea nace de la observación del rol que hoy en día tienen las mascotas en la sociedad, que en poco tiempo han pasado de ser animales domésticos, a convertirse en miembros de las familias de pleno derecho, con su consecuente humanización y mayor penetración en los hogares. Esto, sumado a la falta de tiempo de sus dueños para poder dedicarles la atención necesaria, da como resultado el desarrollo de una solución como Cool Pets que les facilite y se adapte a su ritmo de vida actual.

Finalmente, ¿qué le dirías a las personas que aún no conocen Cool Pets y que podrían beneficiarse de vuestro servicio?

Les diría que Cool Pets está aquí para hacerles la vida más fácil tanto a ellas como a sus mascotas. Hemos puesto en marcha una atractiva promoción de bienvenida con un 25% descuento para nuevos clientes, introduciendo el código coolpets25 durante el proceso de reserva, para que nos prueben y vivan en primera persona la experiencia de entrar en una nueva dimensión en el aseo y cuidado de su mascota.

Dinos cuando quieres que vayamos y ¡allí estaremos!.

Más información disponible en la web coolpets.es y en redes sociales.