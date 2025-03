Twice Consulting subraya la importancia de una valoración de empresas profesional antes del proceso de venta

Antes de iniciar un proceso de compraventa empresarial, contar con un análisis riguroso del valor real del negocio puede marcar la diferencia entre una negociación exitosa y una oportunidad perdida. En este contexto, Twice Consulting resalta la necesidad de realizar una valoración de empresas profesional, como paso fundamental para optimizar resultados y asegurar decisiones estratégicas acertadas.

Una valoración profesional aporta solidez al proceso de negociación La firma especializada en consultoría estratégica y M&A destaca que una valoración precisa y bien estructurada aporta información crítica para orientar el proceso de venta, identificar oportunidades de mejora y establecer un marco de negociación realista y fundamentado. Según sus expertos, el método más extendido y reconocido es el de descuento de flujos de caja, ya que permite estimar el valor intrínseco del negocio en función de su capacidad futura de generación de recursos.

Desde Twice Consulting advierten que simplificar la valoración de empresas a indicadores genéricos como múltiplos de ventas, EBITDA u otros márgenes puede llevar a conclusiones erróneas. Estas aproximaciones, aunque comunes en el mercado, no reflejan la complejidad ni las particularidades de cada negocio, lo que puede afectar negativamente la negociación con potenciales compradores.

Acompañamiento estratégico para operaciones de compraventa Además de ofrecer servicios especializados en valoración de empresas, la firma acompaña a organizaciones en procesos de compraventa empresarial, proporcionando asesoramiento integral para estructurar la operación de manera eficiente y alineada con los intereses estratégicos del vendedor. Este enfoque incluye la preparación del negocio para la venta, la identificación de fortalezas clave, la detección de riesgos y la elaboración de materiales para atraer inversores o compradores adecuados.

El acompañamiento de Twice Consulting permite afrontar el proceso con una visión global, minimizando riesgos y generando valor añadido en cada etapa de la operación, además de hacerlo con la más abosluta discreción. Su experiencia combina herramientas analíticas, visión financiera y conocimiento del mercado, posicionándola como un referente en la valoración de empresas y el asesoramiento integral en todo tipo de operaciones corporativas.