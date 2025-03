Vuelve la magia de los 90, la sala Moby Dick celebra una noche retro de nostalgia y temazos

El próximo 15 de marzo, la madrileña sala Moby Dick se convertirá en un túnel del tiempo directo a los 90 con 'Aquellos maravillosos 90', una fiesta temática organizada por el conocido promotor musical Raúl Velasco. El evento reunirá artistas de la talla de Priscilla Osiris o Lolita Pink-Up, quienes darán un repaso a los himnos más potentes de la época El próximo 15 de marzo, desde las 20:00 h, la sala Moby Dick (Avda. del Brasil, 5, Madrid) se convertirá en el epicentro de la nostalgia noventera con "Aquellos maravillosos 90", una fiesta temática que promete revivir la esencia de aquella época. Organizada por el conocido promotor musical y DJ Raúl Velasco, director de Conecta Música, la fiesta reunirá un cartel de lujo en el que destacan figuras como Priscilla Osiris, Lolita Pink-Up, la influencer Rossy Stylo, Miguelito Veneno DJ o Dance 90S, entre otros.

Con esta propuesta, la sala se prepara para recibir a un público dispuesto a bailar y cantar los hits que marcaron una generación. Los grandes éxitos de Spice Girls, Backstreet Boys, Ace of base o Whigfield sonarán rodeados de una ambientación que transportará al público a la época del CD y de los últimos casetes.

Parte de la fiesta estará destinada a recrear antiguos concursos famosos de televisión en los que el público era el gran protagonista, como lo será en esta noche noventera en la que podrá participar en concursos de disfraces, de karaoke y de baile, todo ello con la chispa de humor que convierte en éxito cualquier fiesta. Las entradas están ya a la venta online y en taquilla.

"Esta fiesta es un homenaje a una generación que creció y se enamoró con himnos que a día de hoy siguen sonando en todas partes", afirma Raúl Velasco, director de Conecta Música y promotor musical. "Queremos que el público vuelva a vivir la emoción de aquella época con una experiencia que no solo traerá de vuelta los mejores temas de la década, sino también su espíritu y su energía".

Acerca de Conecta Música

Creada en el año 2020, por Raúl Velasco, Conecta Música es una empresa de organización y gestión profesional de música y sonido para eventos. Se trata de un proyecto innovador que promueve la creatividad artística y el disfrute de la música. Conecta Música ha organizado eventos como el festival Orgullo de Merida 2024, The Suvival League España 2021-2025 o The Masters Burguers 2024, entre otros.