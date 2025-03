Farmazul y Fundación Grandes Amigos pioneros en detección de personas 'solas' a través de las farmacias

Farmazul y la Fundación Grandes Amigos son pioneras en la detección de personas "solas". Desde 2024 están trabajando con el objetivo de apoyar a las personas mayores dependientes. Esta alianza tiene como propósito mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación de soledad no deseada a través de iniciativas específicas Farmazul con su red de más de 120 farmacias en toda España, apoya a la Fundación Grandes Amigos a la captación, tanto de personas mayores "solas" como de voluntariado. "Esta iniciativa parte de una base fundamental, ofrecer a la comunidad el apoyo que esté en nuestras manos".

Tito Martín, responsable de RSC en FARMAZUL: "Cuando tu vida está dedicada a ayudar a las personas que te rodean, es muy difícil parar y muy fácil ayudar".

Entre las principales acciones de este convenio destacan:

1. Visibilidad y sensibilización: La ONG Fundación Grandes Amigos tendrá mayor visibilidad en la red de farmacias Farmazul, ayudando a crear conciencia sobre la labor que realizan.

2. Formación especializada: Se implementarán sesiones formativas para el personal farmacéutico, que aprenderá a detectar y brindar apoyo a personas mayores en riesgo de soledad no deseada.

3. Promoción de hábitos saludables: Se promoverá la adopción de hábitos saludables entre las personas mayores mediante diferentes campañas y eventos.

4. Participación activa: Se fomentará la participación en eventos organizados por la fundación, tanto a nivel local como en actividades conjuntas con las farmacias Farmazul.

5. Campañas de Concienciación: Se ha desarrollado una campaña gráfica destinada a sensibilizar al público sobre la importancia de dar apoyo a quienes sufren de soledad no deseada. Esta campaña estará presente en las farmacias FARMAZUL.

6. Producto solidario: Para recaudar fondos destinados a la Fundación Grandes Amigos, se lanzan dos productos solidarios disponibles en las farmacias Farmazul, una bolsa de tela con imagen y el lema "Siempre con las personas mayores", y unos calcetines solidarios con un "mensaje sorpresa"

Con esta campaña se quiere incentivar la participación de la comunidad mediante voluntariado, ya sea presencial o telefónico, y también promover la posibilidad de realizar donaciones directas para apoyar esta causa.

