OKasesores.es destaca como gestoría especializada en profesionales sanitarios y la salud – fiscal contable

Detalles fiscales de gestoría para sanitarios de profesionales de salud como psicólogos, fisioterapeutas, odontólogos, médicos especialistas Siempre se ha tenido especial dedicación, antes, durante y después de la pandemia, en cubrir las necesidades de muchos freelance como gestoría para sanitarios y especializada en el ámbito de la salud; psicólogos, fisioterapeutas, podólogos, entrenadores personales, nutricionistas, odontólogos, coaching, médicos especialistas, clínicas, medicina estética, etc.

Conociendo perfectamente sus casuísticas diarias y desde la experiencia:

¿Cómo se optimiza su gestión? 10 claves de gestoría para sanitarios

Se proponen opciones de optimización con softwares de gestión punterosen el mercado para la llevanza del día a día de su clínica en cuanto a tickets, facturas y gastos. Se les hace la vida fácil. Comunicación directa para resolución de dudas de su día a día fiscal, contable, facturas, laborales, etc. la diferencia está en cómo se asesora al cliente. Flexibilidad en la vía de comunicación en la gestoría para sanitarios, siempre empatizando con el profesional sanitario donde el coste de oportunidad/tiempo es muy elevado. Asesorando para cada caso particular. Cuál es la estructura más óptima y se vertebra; como Autónomo, Sociedad Limitada Profesional, Sociedad Civil con varios administradores, con autónomos societarios y cuántos, etc. Cada situación requiere de un estudio personal. Llevar toda la contabilidad, fiscalidad, presentación de modelos tributariosmensuales, trimestrales, anuales. Toda la carga laboral de contratos, nóminas, etc. Se dejará un espacio sencillo para que aporte la documentación de sus facturas y no suponga ningún quebradero de cabeza. Optimizar su carga fiscal, y se le propondrán opciones de mejora en gastos deducibles. Alta actividad en Hacienda, Alta en el RETA en la Seguridad Social, Libros Registro oficiales, Requerimientos de Hacienda, Comunicación a la Seguridad Social de la previsión de rendimientos. Responder a los Requerimientos de la Agencia Tributaria AEAT, Tesorería General de la Seguridad Social TGSS, Inspección Laboral, etc. dentro de un servicio integral. Para los negocios de este sector, las inspecciones son muy habituales. Proporcionan opciones con Bróker de Seguros con distintas opciones y coberturas para Seguro de Responsabilidad Profesional Sanitaria. Tramitar su registro de nombre y/o marca comercial, a efectos nacional, de la Unión Europea o países en concreto por los que estén interesados. Aquí más info. Gestionar Licencias de Actividad de todo tipo de clínicas sanitarias. No es lo mismo si en ese local ya se ejerció esta actividad, o si esta actividad sanitaria nunca se ha desarrollado hasta la fecha en dicho lugar. Aquí con más detalle. Protección de Datos.RGPD. Para una materia tan sensible, como es almacenar y conocer datos tan privados como los de la salud de personas, la Ley obliga a seguir procedimientos y registros muy específicos. Las sanciones si no se cumplen son tremendamente elevadas. Aquí se explica. Les acompañan ante cualquier reclamación Legal que deba realizar con departamento legal y un abogado especialista en el campo Sanitario. El compromiso con el cliente siempre va más allá, y si hay alguna necesidad de índole administrativa no cubierta, le garantizan la búsqueda de partner o referencia de nivel para que no deba estar en una búsqueda a veces arriesgada siendo para el ámbito sanitario.

