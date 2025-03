Del aula al éxito: exalumnos de Nuclio Digital School revolucionan el sector tecnológico en el MWC 2025

En un mundo donde la tecnología evoluciona a un ritmo imparable, la educación digital se convierte en la clave del éxito profesional. Durante el Mobile World Congress 2025, Nuclio Digital School ha reafirmado su papel como referente en formación tecnológica con su participación en Talent Arena, inspirando a futuros profesionales con casos reales de éxito y destacando la importancia de formarse en disciplinas clave como la ciencia de datos y la inteligencia artificial En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados y la demanda de perfiles especializados no deja de crecer, la educación digital se ha convertido en un pilar fundamental para el futuro del empleo. Durante el Mobile World Congress 2025 (MWC), uno de los eventos tecnológicos más importantes a nivel mundial, Nuclio Digital School ha demostrado una vez más por qué es una de las instituciones de referencia en formación digital.

Su participación en Talent Arena, el espacio del MWC dedicado a la educación y el talento, ha sido clave para inspirar a la próxima generación de profesionales tecnológicos. A lo largo de la semana, la escuela ha llevado a cabo diversas conferencias y sesiones de orientación para aquellos que buscan reinventarse y triunfar en la industria tecnológica.

Entre todas las actividades organizadas por Nuclio Digital School, destacó especialmente la conferencia "Cómo reinventarte y triunfar: Casos reales de éxito profesional en el sector tecnológico", un evento que puso de manifiesto el impacto transformador de la educación digital a través de historias de éxito reales.

La educación digital como motor de cambio

En esta charla participaron Gerard Xalabardé, exalumno del programa de Digital Product Management y fundador de la start-up Cocopool, y Carla Brenner, exalumna de Data Science & AI y actualmente Data Analyst en Grup Mediapro. Ambos compartieron su experiencia y explicaron cómo su paso por Nuclio Digital School fue un punto de inflexión en sus carreras.

Xalabardé relató cómo la formación en gestión de productos digitales le proporcionó las herramientas necesarias para lanzar su propia empresa, mientras que Brenner destacó el papel clave que desempeñó su especialización en ciencia de Datos e inteligencia artificial para dar el salto profesional hacia el mundo del análisis de datos.

La conferencia estuvo moderada por Jared Gil, CEO de Nuclio Digital School, y Marta García, Academic Manager de la escuela, quienes enfatizaron la creciente necesidad de profesionales capacitados en disciplinas como Data Science, Inteligencia Artificial, Digital Product Management y Full Stack Development, entre otras.

Formarse en las profesiones del futuro

El mercado laboral está experimentando una transformación sin precedentes. Según estudios recientes, más del 70% de las empresas ya buscan perfiles especializados en datos, inteligencia artificial y desarrollo digital, y esta demanda seguirá en aumento en los próximos años. Sin embargo, muchas de estas posiciones quedan sin cubrir por falta de profesionales con la formación adecuada.

Es en este contexto donde Nuclio Digital School marca la diferencia. La institución no solo ofrece programas diseñados para responder a las necesidades actuales del mercado, sino que también ha desarrollado formaciones altamente especializadas y diferenciadoras, como su Dual Master en Data & AI, un programa que combina lo mejor de Data Science, Data Analytics e Inteligencia Artificial, preparando a sus alumnos para destacar en este sector en auge.

A través de una metodología 100% práctica, con formación impartida por expertos en activo y un enfoque basado en la resolución de casos reales, Nuclio Digital School garantiza que sus alumnos no solo adquieran conocimientos, sino que también desarrollen las habilidades necesarias para aplicar lo aprendido desde el primer día en el mundo laboral.

Inspirando a los profesionales del mañana

El éxito de Talent Arena y la participación de Nuclio Digital School en el MWC 2025, han sido una prueba más de la importancia de la educación digital en la evolución del sector tecnológico. La historia de Gerard Xalabardé y Carla Brenner es solo un ejemplo de cómo una formación adecuada puede transformar una carrera y abrir nuevas puertas en la industria.

Para aquellos que buscan reinventarse, mejorar sus competencias o dar el salto al sector tecnológico, iniciativas como esta demuestran que el futuro del empleo pasa por la formación en disciplinas clave como Data Science, Digital Product Management y la inteligencia artificial.Y en este camino, Nuclio Digital School se posiciona como el trampolín ideal para convertir a sus estudiantes en los líderes tecnológicos del mañana.

Sobre Nuclio Digital School

Nuclio Digital School es una institución educativa especializada en formación digital, que ofrece programas intensivos en áreas como Data Science, Inteligencia Artificial, Product Management, UX/UI Design, Full Stack Development y Marketing Digital. Con un enfoque práctico y orientado al mercado laboral, su metodología se basa en el aprendizaje experiencial, el acompañamiento de expertos del sector y una potente red de networking que impulsa el desarrollo profesional de sus alumnos.