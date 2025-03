EXTE, el futuro de la publicidad en CTV: la IA como protagonista

Esta disruptiva tecnología está revolucionando la publicidad en CTV, permitiendo segmentación avanzada, personalización y optimización en tiempo real La revolución de la inteligencia artificial (IA) está transformando la industria publicitaria, y su impacto en la televisión conectada (CTV) es inminente. Con el crecimiento acelerado de plataformas de streaming y Smart TVs, la IA se ha consolidado como una herramienta clave para mejorar la segmentación, personalización y efectividad de los anuncios. Este fenómeno no solo está alterando la manera en la que las marcas se comunican con su audiencia, sino que también está abriendo nuevas oportunidades en el mercado publicitario.

Un crecimiento significativo en la inversión en CTV

Según un informe elaborado por IAB Spain y PwC, en 2024 la inversión en CTV aumentó un 49,3% interanual (YoY), impulsada por la inclusión de publicidad en plataformas digitales. Este aumento refleja el avance de la televisión conectada, que se ha consolidado como un canal esencial para los anunciantes, posicionándose como la segunda disciplina de mayor crecimiento. Los datos también destacan que la inversión en CTV creció un 196,5% en comparación con 2022, subrayando la rápida adopción de este canal como una opción viable y eficiente para la publicidad.

Este crecimiento ha llevado a que la inversión en CTV se distribuya mayoritariamente entre dos modelos: la negociación directa, que representa el 56,1%, y la programática, con un 43,9%. Esto refleja cómo el medio ha logrado captar tanto el interés de los anunciantes tradicionales como de aquellos que apuestan por una mayor flexibilidad y segmentación a través de la publicidad programática.

La IA: un motor de innovación en la publicidad

El verdadero motor de este crecimiento es la integración de la inteligencia artificial, que permitirá a los anunciantes aprovechar nuevas formas de personalización y segmentación como nunca antes. Gracias a la capacidad de la IA para analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, las marcas podrán crear experiencias publicitarias más relevantes y específicas para cada usuario. Según Silvia Fernández, Head of Platforms & CTV de EXTE, "La inteligencia artificial marcará un antes y un después en la publicidad en televisión conectada. La publicidad en CTV ya no es un modelo estático, sino una interacción dinámica entre marcas y consumidores, con mensajes personalizados que responden a los intereses y comportamientos de cada espectador". Este cambio permitirá a los anunciantes no solo mejorar la precisión de su segmentación, sino también adaptar los mensajes de forma inmediata según el contexto o las preferencias del espectador, creando una experiencia más inmersiva y efectiva.

Ámbitos de transformación

La IA impactará significativamente en varios aspectos de la publicidad en CTV. En primer lugar, en la elaboración de creatividades, facilitando la generación automática de anuncios, adaptando imágenes, vídeos y mensajes en tiempo real para ajustarse a las preferencias individuales del espectador. Esto no solo mejorará la relevancia del anuncio, sino que también optimizará su rendimiento en términos de engagement y conversión. Además, gracias a la capacidad de análisis de datos de manera instantánea, los anunciantes podrán ajustar los contenidos de forma continua para mejorar la efectividad de sus campañas.

Interactividad y nuevas formas de conectar con la audiencia

La interactividad ganará protagonismo gracias a la integración de retail media y asistentes de voz. Estas tecnologías permitirán a los anunciantes crear experiencias interactivas para el espectador, posibilitando que los usuarios interactúen con los anuncios de una manera más personalizada y atractiva. Además, los anuncios podrán adaptarse a las preferencias de los usuarios en tiempo real, brindando oportunidades para una mayor conexión y engagement.

Otro campo en el que la IA tendrá un impacto significativo será en la optimización de pruebas A/B. Gracias a su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos rápidamente, la IA identificará qué versiones de los anuncios generan mejores resultados, realizando ajustes automáticos para maximizar el rendimiento de las campañas. Este proceso continuo de optimización, sin intervención manual, mejorará la eficiencia y efectividad de los anuncios.

Convergencia multidispositivo y nuevas estrategias publicitarias

La convergencia con otros dispositivos será una tendencia clave en la publicidad en CTV. La integración de anuncios en múltiples dispositivos, desde televisores hasta smartphones y tablets, permitirá una experiencia más fluida y cohesiva para el usuario. Esto facilitará la implementación de estrategias como el product placement dinámico y los anuncios gamificados con recompensas por interacción, lo que mejorará la experiencia del usuario y fomentará una mayor participación.

La segmentación de audiencias también se verá enriquecida por la inteligencia artificial, que analizará comportamientos, intereses y patrones de consumo. Esto favorecerá la creación de campañas publicitarias hiperpersonalizadas de manera instantánea, aumentando la precisión y el impacto de los anuncios al garantizar que lleguen a los usuarios adecuados en el momento preciso.

Además, la IA potenciará la medición avanzada del rendimiento de las campañas publicitarias. Gracias a herramientas de análisis de datos sofisticadas, los anunciantes podrán obtener métricas detalladas sobre la interacción, conversión e impacto de los anuncios. Esta capacidad para medir el rendimiento en tiempo real permitirá ajustar las estrategias publicitarias de forma ágil, asegurando que las campañas sean más efectivas y estén alineadas con los objetivos comerciales.