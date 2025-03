FCC entrega los galardones de la VI Edición de los Premios VIVE Saludable

Estos premios fueron constituidos para reconocer y valorar el esfuerzo y la dedicación de la organización en la protección de la seguridad, la salud y el bienestar laboral FCC ha celebrado la entrega de premios de la VI Edición de los Premios VIVE Saludable, en un acto que ha tenido lugar en la Sede Corporativa del Grupo FCC de Las Tablas (Madrid).

Estos premios fueron constituidos para reconocer y valorar el esfuerzo y la dedicación de la organización en la protección de la seguridad, la salud y el bienestar laboral, destacando su compromiso con la mejora continua de las condiciones de trabajo mediante prácticas ejemplares en prevención de riesgos y promoción de la salud en el ámbito laboral.

La apertura del acto estuvo a cargo de Pedro Ledesma, quien, tras sus palabras de bienvenida cedió la palabra Felipe Bernabé García, secretario general del Grupo FCC quien destacó que "mejorar la seguridad, la salud y el bienestar de las personas en el entorno laboral es un pilar fundamental en el Grupo FCC y debe ser un valor diferenciador en el desarrollo de nuestras actividades".

Un año más, el éxito ha sido notable. Con más de 30 candidaturas presentadas desde diferentes áreas geográficas y de negocio del Grupo FCC, se han reconocido las iniciativas y actuaciones de departamentos, equipos, Áreas de negocio y personas de FCC más relevantes que promueven la cultura de prevención y fomentan la salud y el bienestar en los lugares de trabajo.

Las iniciativas ganadoras en las tres categorías "Prevención de Riesgos Laborales", "Promoción a la Salud" y "Mención Personal" han sido las siguientes:

Categoría PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Reconocimiento al compromiso con eficacia demostrada, en la gestión de la prevención de riesgos laborales, concretado en: hitos significativos, procesos implantados, medidas técnicas innovadoras, iniciativas emprendedoras y cualquier otro hecho que haya favorecido el control de dichos riesgos y la mejora de las condiciones de seguridad.

Primer Premio:

Proyecto "Vive la formación, conecta con la información" desarrollado desde los Servicios Centrales de Aqualia España. Segundo Premio (compartido):

Candidatura "Prevention of risks at work on the A465 Project" de A465 Project en Gales, de la Delegación de FCC Construcción en UK.

de A465 Project en Gales, de la Delegación de FCC Construcción en UK. Candidatura "Campaña de cultura preventiva GCPV" , del Grupo Cementos Portland Valderrivas.

, del Grupo Cementos Portland Valderrivas. Premio Intervención Técnica:

Proyecto "Mejora de la siniestralidad laboral: automatización, procedimientos y formación de la cadena de mando" desarrollado en la Planta de Envases de Salamanca, por la Delegación Castilla y León de FCC Medio Ambiente. Categoría PROMOCIÓN DE LA SALUD

Reconocimiento a la labor de promoción de los valores, hábitos y prácticas saludables, a la contribución por preservar y mejorar la salud y el bienestar de las personas, y a las alternativas innovadoras por un entorno de trabajo más saludable.

Primer Premio:

Proyecto "Estar y sentirse bien" presentado por el Grupo Cementos Portland Valderrivas. Segundo Premio (compartido):

Proyecto "Be fit: Estrategia Be Aqualia frente al sobrepeso y la obesidad" presentado por los Servicios Centrales de FCC Aqualia España.

presentado por los Servicios Centrales de FCC Aqualia España. Candidatura "Programa de bienestar corporal en el trabajo" presentada por la Delegación Cataluña I de FCC Medio Ambiente. Categoría MENCIÓN PERSONAL

Reconocimiento profesional a las personas trabajadoras que han contribuido, de manera destacada, a la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo en su ámbito de responsabilidad.

Los galardonados han sido:

Agustí Gil Armengol, coordinador PRL, Calidad y Medio Ambiente de la Delegación Este de Residuos Industriales (FCC Medio Ambiente).

Jaime Martínez-Ynzenga Martín-Lunas, jefe de Planta de El Alto Mortero, Grupo Cementos Portland Valderrivas.

Albino Rodríguez Álvarez, jefe de Mantenimiento de la Delegación Galicia Oeste de Aqualia.

Vicente Colás Ramos, jefe de Producción de Castellón, de la Delegación Levante I de FCC Medio Ambiente.

Rodolfo Mitjans Marsa, responsable del Archivo Central de Barcelona, de FCC Servicios Corporativos.

Salvador González González, superintendente en Línea 5 del Metro de Riad (Arabia Saudí), de FCC Construcción.

María Jesús Kaifer Brasero, directora técnica de Residuos Industriales, de FCC Medio Ambiente. De manera especial, FCC ha otorgado una mención especial a las Áreas de negocio implicadas por su solidaridad y compromiso en las labores de ayuda y recuperación en las zonas afectadas por la DANA de Valencia de 2024.