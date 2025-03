La Costa del Sol en el punto de mira del inversor

Más de 3.200 millones de euros en inversiones inmobiliarias de lujo en el último año y un crecimiento del 20% en este segmento sitúan a la Costa del Sol como uno de los mercados más dinámicos de España. Marbella, Estepona y Benahavís lideran la demanda, con un interés creciente por parte de inversores internacionales, especialmente de Estados Unidos, Oriente Medio y países de Europa central y del norte.

El atractivo de la región no se limita al mercado inmobiliario. En 2023, la Costa del Sol recibió más de 14 millones de turistas según la Diputación de Málaga, generando un impacto económico superior a los 19.137 millones de euros. La diversificación de la oferta turística, con un enfoque en golf, turismo de interior y experiencias culturales, ha permitido reducir la estacionalidad y consolidar un flujo constante de visitantes.

El turismo residencial es otro de los motores del crecimiento en la Costa del Sol. Según datos de la Junta de Andalucía, más del 30% las compras de viviendas en la región corresponden a compradores extranjeros, atraídos no solo por el clima y el estilo de vida, sino también por la seguridad jurídica y la rentabilidad de la inversión. Setareh Mohregi, directora del departamento internacional de GILMAR Consulting Inmobiliario explica que “británicos, alemanes y escandinavos han sido tradicionalmente los principales compradores, aunque en los últimos años se ha producido un notable incremento de la demanda procedente de países como Estados Unidos y Canadá”.

El auge de la inversión inmobiliaria en la Costa del Sol no se entiende sin la mejora continua de sus infraestructuras. “El aeropuerto de Málaga, con vuelos directos desde Nueva York y Dubái, facilita la conexión con mercados estratégicos. La red ferroviaria de alta velocidad permite un acceso rápido a ciudades como Madrid y Barcelona, mientras que la modernización de las carreteras y los servicios urbanos garantizan una excelente calidad de vida a residentes e inversores”, añade Mohregi.

El sector del alquiler también ha experimentado un crecimiento significativo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la rentabilidad del alquiler en la Costa del Sol ha aumentado un 7% en el último año, con una demanda especialmente alta en ciudades como Málaga y Marbella. La combinación de un mercado turístico en expansión y una creciente comunidad de residentes extranjeros ha impulsado este segmento, convirtiéndolo en una opción atractiva para los inversores que buscan ingresos recurrentes.

En este contexto de crecimiento y estabilidad, contar con expertos en el sector es fundamental para asegurar una inversión rentable. Empresas con experiencia y conocimiento del mercado, como GILMAR Consulting Inmobiliario, con oficinas en Marbella, Puerto Banús, Estepona y Benalmádena, facilitan el acceso a las mejores oportunidades y ofrecen el respaldo necesario para tomar decisiones con confianza. Un profundo conocimiento del sector inmobiliario en la Costa del Sol permite a los compradores encontrar propiedades con alta revalorización y rentabilidad, garantizando un proceso de compra seguro y transparente.