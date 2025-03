Repara tu Deuda Abogados cancela 2.561.138 € en Valencia con la Ley de Segunda Oportunidad

Un total de 24 nuevos casos de exoneración de deudas han tenido lugar en las últimas fechas en Valencia Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 2,56 millones de euros de deuda en Valencia. Un total de 24 nuevos casos de exoneración de deuda han tenido lugar en Valencia gracias a la aplicación por parte del despacho de esta herramienta legal.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, algunas de las historias destacadas de estas personas son las siguientes:

1) Un vecino de Torrent cancela 32.227 euros. Se endeudó por la compraventa de una vivienda y los gastos de una reforma necesaria. Sin embargo, sufrió largos periodos de inestabilidad laboral y un ERTE por el COVID-19.

2) Otro caso ha tenido lugar en Benicarló. El sobreendeudamiento de este hombre le hizo caer en una insolvencia imposible de solucionar sin esta ley.

3) Una mujer de Manises ha quedado liberada de su deuda de 24.000 euros. Financió un vehículo. Tras un cambio de residencia, redujo sus ingresos. Después de varios años en la empresa, perdió su trabajo. La situación se le volvió insostenible.

4) En Alboraya, un matrimonio ha dicho adiós a su deuda, que ascendía a 135.576 euros. Dado que ella tenía escasos ingresos por temas laborales, pidieron créditos que no pudieron devolver.

5) Otro matrimonio, en este caso de Alzira, se ha beneficiado de esta ley al quedar exonerado de una cantidad de 172.070 euros. El empleo de ella también se vio afectado y los ingresos no fueron suficientes para pagar las deudas contraídas.

La Ley de Segunda Oportunidad ayuda a particulares y autónomos a quedar liberados de sus deudas. Para que ello sea posible, se requiere cumplir una serie de requisitos. En resumen, basta con que el concursado presente toda la documentación requerida que demuestra su incapacidad de pago, lo cual acredita su buena fe. Además, no puede haber sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y debe encontrarse en un estado actual o inminente de insolvencia.

