Applivery recibe inversión estratégica de Supercell para ampliar su colaboración e impulsar su crecimiento global

La empresa española especializada en gestión de dispositivos y distribución de software refuerza su crecimiento con el respaldo de Supercell.

Applivery, la plataforma tecnológica líder en gestión de dispositivos (Endpoint Management) y distribución de aplicaciones, ha recibido una inversión estratégica de Supercell, el reconocido estudio de videojuegos detrás de éxitos globales como Clash of Clans y Brawl Stars. Esta inversión permitirá a Applivery acelerar su crecimiento y seguir innovando en el ámbito de la gestión de dispositivos y software a nivel mundial.

"En Applivery, nuestra misión es ofrecer a las empresas un control total sobre sus dispositivos y aplicaciones de manera sencilla y segura. La confianza de Supercell en nuestra tecnología valida nuestra visión y nos motiva a seguir desarrollando soluciones aún más innovadoras y escalables", afirmó César Trigo, CEO de Applivery.

Applivery ayuda a empresas de todos los tamaños a gestionar de manera eficiente sus dispositivos Android, Apple y Windows, optimizar el desarrollo de aplicaciones y automatizar la implementación de software, garantizando el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad. Su tecnología de gestión del ciclo de vida de aplicaciones, combinada con el despliegue sin intervención (zero-touch deployment) y su integración fluida con proveedores de identidad corporativa, convierten a Applivery en un aliado clave para las organizaciones que buscan optimizar sus operaciones digitales.

"Quedamos realmente impresionados con el equipo de Applivery y lo que han construido. Al buscar un socio de confianza en distribución de aplicaciones, nos dimos cuenta de que Applivery era la elección adecuada. Nos ha impresionado enormemente su equipo y su forma de trabajar. Ahora, al profundizar nuestra colaboración, estamos entusiasmados por seguir trabajando juntos y apoyar su crecimiento". – Vadim Liman, Director de Servicios para Desarrolladores en Supercell.

"En Supercell Investments, apoyamos tanto a estudios de videojuegos como a equipos tecnológicos que potencian a los desarrolladores de juegos. Nuestra colaboración con Applivery ha comenzado con gran éxito, y tenía todo el sentido fortalecer nuestra relación con una inversión. Creemos en lo que César y su equipo están construyendo y queremos apoyarlos en su camino". – Jaakko Harlas, Director de Inversiones en Supercell.

Sobre Applivery

Applivery es una plataforma de gestión de dispositivos y distribución de aplicaciones, diseñada para ayudar a las empresas a administrar y proteger su ecosistema digital de manera eficiente. Su tecnología basada en la nube permite la automatización de procesos IT, la integración con proveedores de identidad para inicio de sesión único (SSO) y el despliegue sin intervención de dispositivos y aplicaciones. Con un fuerte enfoque en seguridad y escalabilidad, Applivery es la solución ideal para las empresas que buscan modernizar la gestión de sus activos digitales. Más información en applivery.com.

Sobre Supercell

Supercell es una empresa de videojuegos con sede en Helsinki, Finlandia, y oficinas en San Francisco, Seúl y Shanghái. Desde su lanzamiento en 2010, ha llevado seis juegos al mercado global: Hay Day, Clash of Clans, Boom Beach, Clash Royale, Brawl Stars y Squad Busters. El sueño de Supercell es crear juegos que la mayor cantidad de personas juegue durante años y que sean recordados para siempre. Más información en supercell.com.

Sobre Supercell Investments

Supercell Investments es la rama de inversión de la compañía de videojuegos Supercell, con sede en Helsinki. Son profesionales de la industria de los videojuegos que invierten en estudios creativos e independientes, así como en equipos de tecnología para juegos con aspiraciones de éxito global. Como socios a largo plazo, ofrecen su profunda experiencia en la industria, una financiación flexible y una comunidad de apoyo para ayudar a sus empresas a crear juegos verdaderamente excepcionales.

