El artista neoyorquino Ron Silver presenta sus 'Conversations on Muses' en Barcelona

13-31 MARZO-THE COVER - HOTEL SIR VICTOR - BARCELONA Del 13 al 31 de marzo Carrer Rosselló, 265, 08008, Barcelona. ronsilverstudio.com Tras exponer hace unos meses en su propia ciudad Ron Silver trae por primera vez su obra a España en una impactante muestra que estará durante 18 dias en The Cover, Barcelona. Será un momento único para conocer la interesante obra de este artista autodidacta y sus muy seductoras conversaciones sobre las musas.

Barcelona, marzo de 2025 – Por primera vez en España, el artista neoyorquino Ron Silver presenta su exposición "Conversations on Muses", una muestra cautivadora que podrá visitarse desde el 13 de marzo hasta final de mes en The Cover, el espacio expositivo del Hotel Sir Victor. Esta exhibición, comisariada por Sonny Kirchner, representa una oportunidad única para descubrir el universo pictórico de Silver, un artista autodidacta que, además de su carrera en el mundo del arte, es una figura destacada en la gastronomía como chef y restaurador, propietario de Bubby’s y Azuca.

El trabajo de Silver se caracteriza por su fusión de influencias, desde la tradición del arte popular estadounidense hasta la estética de los grandes maestros del Renacimiento, pasando por referencias filosóficas de Platón y la delicadeza de la cultura japonesa. En "Conversations on Muses", el espectador se sumerge en un universo figurativo y vibrante donde la belleza y la imperfección conviven en una armonía evocadora.

Sus lienzos, de colores intensos y formas expresivas, rinden homenaje a sus musas: actrices icónicas del cine francés, escenas de bailes de salón y figuras femeninas que transmiten una presencia magnética. A través de su trabajo, Silver explora una idea recurrente en su visión artística: "los hombres sufren, las mujeres son hermosas", una premisa que impregna sus composiciones con un aire de nostalgia y admiración.

Más allá de la estética, la obra de Silver se distingue por su autenticidad. Huellas dactilares, manchas y pinceladas espontáneas permanecen visibles en cada cuadro, como testigos del proceso creativo y de la esencia misma del arte. Su pintura no solo captura momentos, sino que invita al espectador a sentir la emoción detrás de cada trazo.

La llegada de Ron Silver a Barcelona marca un hito en su trayectoria artística, abriendo un diálogo entre su imaginario personal y la siempre viva escena cultural de la ciudad. "Conversations on Muses" es una invitación a descubrir su particular visión del arte y de la belleza, en una muestra que promete seducir tanto a expertos como a amantes del arte contemporáneo.

El comisario de esta expo es Sonny Kirchner, art & cultural manager, originario de Puebla, México. En 2020 funda la plataforma Maison Kirchner tras una experiencia vital enriquecedora en México, Tel Aviv, Nueva York, Nueva Delhi, París y Barcelona y posteriormente su famoso evento de arte MISONNY ART FESTIVAL que se ha celebrado varios años en Girona y Barcelona.

Más información en ronsilverstudio.com/