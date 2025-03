Magazine Horse, la revista lifestyle pionera en impulsar la transición hacia un consumo más sostenible

En un mundo marcado por la creciente preocupación por el impacto ambiental y la sostenibilidad de los hábitos de vida actuales, la búsqueda de un consumo más responsable está ganando relevancia para las marcas y los consumidores. Entrevistamos a Núria Farré, fundadora de Magazine Horse una revista de estilo de vida que da visibilidad a los proyectos de innovación y sostenibilidad que están llevando a cabo los sectores de la moda, gastronomía, viajes, diseño, arquitectura, belleza y arte para influir en nuestra sociedad a que conozca nuevas maneras más conscientes de actuar y que son positivas para el medio ambiente.

En este escenario, analiza las claves de esta transformación dando a conocer de cerca los retos y oportunidades que plantea la integración de criterios sostenibles en las industrias de la moda, así como la labor del propio medio en la difusión de estos valores.

¿Cómo valora la evolución del concepto de sostenibilidad dentro del sector de la moda y el diseño en los últimos años?

La sostenibilidad en la moda ha ganado terreno, aunque la implementación de prácticas sostenibles sigue siendo un reto, especialmente en un sector impulsado por el consumo rápido y la sobreproducción de prendas que dificulta su implementación total.

La industria responsable busca alejarse del sistema tradicional de “extraer, producir y desechar" poniendo foco a una economía circular un modelo de producción y consumo que fomenta la reutilización, el reciclaje, la reparación y la reducción de materiales.

La evolución de la sostenibilidad ya no se limita a la reducción del impacto ambiental, sino que también abarca otros temas sociales como las condiciones laborales justas, igualdad de género y el respeto a los derechos humanos.

¿Cree que la innovación tecnológica está facilitando nuevas formas de aplicar criterios sostenibles en las colecciones?

La innovación y tecnología juega un papel muy importante en el desarrollo de nuevos materiales a partir de fuentes renovables, recicladas o biodegradables para evitar la desforestación y la sobreexplotación. Reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles es uno de los objetivos a llevar a cabo.

¿Considera que el público ha adoptado realmente un enfoque de consumo responsable o sigue siendo una tendencia limitada a ciertos nichos?

El cambio climático nos afecta a todos y los consumidores están cada vez más informados sobre estos problemas y buscan marcas que se alineen con sus valores éticos y ambientales, miran los componentes de fabricación, origen de las prendas y exigen mayor transparencia.

Horse Magazine dedica parte de sus contenidos a visibilizar proyectos que apuestan por la innovación sostenible. ¿Qué importancia tiene que existan medios especializados que den espacio a estas iniciativas?

¡Mucha importancia! Nosotros queremos empoderar a los lectores a que tengan un estilo de vida para que consuman menos y mejor, damos a conocer productos de moda, de belleza, viajes, hoteles y restaurantes que están tomando medidas para minimizar el impacto negativo en el medio ambiente. Cuantas más personas empujemos hacia este camino, las marcas se van a comprometer cada vez más.

Desde su experiencia, ¿Qué iniciativas o proyectos actuales destacaría como ejemplos de éxito en la integración de la sostenibilidad en la moda?

Por suerte cada vez hay más, para citar algunas, Ecoalf, por ejemplo, utiliza materiales reciclados de redes de pesca y botellas de plástico para crear prendas de alta calidad, Thinking Mu se centra en la transparencia y trazabilidad de su cadena de suministro. Utiliza materiales orgánicos y reciclados, SKFK trabaja con proveedores que respetan los derechos laborales y también utiliza materiales orgánicos y reciclados, Miriam Ponsa que su producción es local y sobre demanda, garantiza condiciones laborales justas y fomenta la economía circular o MyBestys de Cristina Castañer que transforma stocks existentes creando bolsos de lujo.

¿Cómo imagina el futuro del sector si la sostenibilidad y el consumo responsable se consolidan como principios fundamentales?

Mientras exista las constantes colecciones de ediciones limitadas, avances de temporada y el fast-fashion, será difícil detener estos procesos a no ser que el producto que se ponga en el mercado tenga una segunda oportunidad para poderlo reutilizar ya sea en la moda o en otros sectores como el de la automoción o construcción.

La mentalidad de “usar y tirar” se reemplazará a productos que se diseñarán para que duren, se puedan reparar, reutilizar y reciclar. Me imagino que empresas pondrán productos más duraderos con diseños más atemporales, habrá mucho más apoyo a las producciones locales, pediremos la ropa bajo demanda y los consumidores tendremos acceso, mediante un chip o un QR, a la información completa sobre el origen de los materiales, las condiciones laborables y el impacto medioambiental de los productos.

Cambiaremos los hábitos de compra porque seremos más conocedores del impacto que producimos cuando nos vestimos, comemos, bebemos, nos trasladamos o compramos. La prevención será el principal elemento en este sentido.

Cuanto mayor compromiso y colaboración exista entre marcas, diseñadores, consumidores y gobiernos antes se logrará una verdadera transformación sostenible.

A medida que la industria avanza hacia un modelo que prioriza la sostenibilidad y el consumo responsable, es evidente que la transformación requiere un compromiso real y constante por parte de todos los agentes implicados. Iniciativas que apuestan por la innovación, la ética y la transparencia sientan las bases de un futuro donde la moda y el diseño puedan coexistir con el respeto al entorno y las personas, marcando así un nuevo estándar para las próximas generaciones.