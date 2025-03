​Trump ha hablado con Putin

Trump aseguraba haber mantenido una conversación con Putin y contactos muy constructivos con Rusia para acabar con la guerra en Ucrania. Las declaraciones del presidente de Estados Unidos no suelen ser muy precisas y en ocasiones refieren hechos que no se han producido. En cualquier caso, más tarde o más temprano, Trump intervendrá para intentar poner fin a una guerra que dio comienzo hace ya tres años con la invasión de un país soberano.

Un primer paso podría ser un alto el fuego que deje congelado el frente donde está. No hace falta firmar un acuerdo de paz en el que Ucrania reconozca oficialmente que territorios que estaban bajo su soberanía pasan ahora a manos rusas. Ucrania no va a recuperar la península de Crimea que perdió en 2014, y Zelensky sabe que tendrá que renunciar a una franja considerable en el Este del país, en la región del Donbas.