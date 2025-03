El 85% de los asegurados valora alternativas de movilidad más allá del coche de sustitución, según ICEA

El estudio Asistencia en Carretera. Un enfoque 360º, elaborado por ICEA en colaboración con Allianz Partners, analiza las preferencias de los clientes y la oferta de las aseguradoras en asistencia en carretera. Entre sus principales hallazgos, destaca que el 85% de los conductores valora disponer de alternativas de movilidad más allá del coche de sustitución, una necesidad a la que Allianz Partners responde con su plataforma MaaS, que integra diversas soluciones de transporte en una única herramienta El estudio Asistencia en Carretera. Un enfoque 360º, elaborado por ICEA en colaboración con Allianz Partners, presenta datos relevantes sobre las coberturas valoradas por los clientes de seguros. Según el estudio, los servicios más apreciados son el remolque con grúa, la libre elección de taller y la asistencia legal, ofrecidos por diversas aseguradoras.

No obstante, se observa que solo el 50% de las compañías ofrecen alternativas de movilidad distintas al vehículo de sustitución. Además, el 85% de los encuestados señaló que, en caso de que el vehículo deba ser reparado en el taller, resultaría útil disponer de opciones adicionales como taxi, VTC, transporte público o coche compartido para continuar el viaje.

En respuesta a esta demanda, Allianz Partners ha desarrollado la plataforma MaaS ("Mobility as a Service"). Esta aplicación integra diversas soluciones de movilidad en una única herramienta, permitiendo comparar en tiempo real las opciones disponibles según las necesidades y preferencias del usuario. María Cristina Lama, Product Management and Innovation para Asistencia en Carretera de Allianz Partners, comentó: "Esta solución permite reservar, directamente a través de la herramienta, opciones como el taxi, un VTC, o un vehículo de alquiler. Pero también tiene en cuenta situaciones más complejas como cuando una familia sufre un incidente de camino a sus vacaciones de verano. En este caso, podemos ofrecerles continuar hasta su destino en tren o avión, o incluso hacer uso de un hotel si así lo prefieren".

El estudio también revela que el 64% de los clientes considera el precio como el factor más importante al contratar un seguro, mientras que muchas aseguradoras destacan la calidad de la atención al cliente como su principal ventaja competitiva. En este sentido, el 90% de los conductores considera que el tiempo de espera para el servicio de grúa no debería superar los 45 minutos. Allianz Partners responde a esta exigencia ofreciendo asistencia telefónica, reparaciones in situ y una cobertura de reparaciones rápidas que garantiza acceso prioritario a su red de talleres, permitiendo resolver averías comunes en menos de 3 horas e incluyendo el coste de las piezas y la mano de obra.

La muestra del estudio se compone de respuestas de 20 aseguradoras, que representan el 83% del volumen de primas del seguro de autos, y de 2.500 clientes con seguros vigentes a nivel nacional, ofreciendo una visión representativa del sector.