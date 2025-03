Carti 100 de Bear Robotics gana el iF DESIGN AWARD 2025 y establece estándares en automatización logística

Este logro refuerza la posición de Bear Robotics como líder en diseño robótico innovador para logística, tras el éxito del premio Servi Plus del año pasado Bear Robotics se complace en anunciar que su robot móvil autónomo Carti 100 ha sido galardonado con el prestigioso premio iF DESIGN AWARD 2025 en la categoría de Producto, disciplina Robótica. Este logro refuerza la posición de Bear Robotics como líder en diseño robótico innovador para logística, tras el éxito del premio Servi Plus del año pasado.

Carti 100 destacó entre casi 11.000 candidaturas de 66 países, impresionando a un jurado de 131 expertos internacionales en diseño. El iF DESIGN AWARD, reconocido mundialmente como símbolo de la excelencia en el diseño, subraya el compromiso de Bear Robotics con la fusión de tecnología punta y diseño centrado en el usuario.

Diseñada por los equipos internos de diseño e ingeniería de Bear Robotics en Silicon Valley, Carti 100 está pensada para revolucionar la logística en interiores. Capaz de transportar cargas de hasta 220 libras y con amplias opciones de personalización, Carti 100 se integra a la perfección en diversos entornos operativos. Este premio destaca su diseño innovador y sus avanzadas capacidades operativas.

"Basándose en el reconocimiento de Servi Plus, el Carti 100 demuestra aún más nuestra dedicación a la creación de robots que son a la vez tecnológicamente avanzados e intuitivamente diseñados para aplicaciones del mundo real", dijo John Ha, CEO de Bear Robotics. "Carti 100 está diseñado para aumentar la eficiencia en entornos de almacén y fábrica, y estamos muy orgullosos de este premio".

El diseño compacto de Carti 100 permite una navegación ágil en espacios reducidos, por lo que resulta ideal para diversos entornos de interior. Su capacidad de sincronización multirrobot permite flujos de trabajo eficientes y coordinados. Por ejemplo, en pruebas realizadas en almacenes, las unidades Carti 100 sincronizadas han reducido los tiempos de transferencia de inventario en una media del 25%. Equipado con navegación avanzada y carga automática, Carti 100 garantiza un funcionamiento continuo, con hasta 10 horas de autonomía con una sola carga, maximizando la rentabilidad y transformando los procesos de manipulación de materiales.

"En las pruebas, hemos visto que el Carti 100 ha sido capaz de aumentar drásticamente el rendimiento de las mercancías movidas en los almacenes. La capacidad de los robots para trabajar juntos ha cambiado las reglas del juego", afirma uno de los participantes en las pruebas.

Ver video aquí

Sobre Bear Robotics

Fundada en 2017, Bear Robotics desarrolla robots autónomos con IA diseñados para mejorar las tareas diarias. Los emblemáticos robots Servi se utilizan en los sectores de la hostelería, la sanidad y el comercio minorista en Norteamérica, Europa y Asia. Más información: www.bearrobotics.ai.

Sobre iF DESIGN AWARD

Desde 1954, el iF DESIGN AWARD ha sido reconocido como un símbolo de prestigio mundial de la excelencia en el diseño. Las obras premiadas se exhiben en ifdesign.com.