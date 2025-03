El papel de la inteligencia artificial en la seguridad, en el foco de Digital Biz Magazine

El avance de la inteligencia artificial ha permitido desarrollar nuevas soluciones en el ámbito de la seguridad, optimizando la gestión de audio y video para garantizar una vigilancia más eficiente. En una reciente entrevista publicada por Digital Biz Magazine, Jorge Blasco, CTO de ISID, analiza cómo la innovación en cámaras de vigilancia y el procesamiento inteligente de datos están transformando el sector.

Análisis inteligente de audio y video para una vigilancia más eficaz La evolución tecnológica ha llevado a que la seguridad no dependa únicamente de la instalación de cámaras de vigilancia, sino que integre herramientas avanzadas capaces de interpretar la información en tiempo real. En este sentido, ISID ha desarrollado soluciones basadas en inteligencia artificial que permiten no solo capturar imágenes y sonidos, sino también analizar patrones, detectar anomalías y emitir alertas automatizadas.

Uno de los aspectos destacados en la entrevista es la importancia del procesamiento de audio en los sistemas de vigilancia actuales. Más allá del video, el análisis de sonido se ha convertido en una herramienta clave para identificar eventos sospechosos en entornos públicos y privados. La capacidad de interpretar ruidos específicos o identificar palabras clave permite mejorar los tiempos de respuesta y optimizar la gestión de incidentes.

Según Blasco, la combinación de video y audio con algoritmos de inteligencia artificial supone un cambio fundamental en la forma en que se gestionan los sistemas de seguridad, ofreciendo una visión más completa de lo que ocurre en un determinado entorno.

Cámaras de vigilancia con inteligencia artificial: una nueva era en la seguridad El uso de cámaras de vigilancia ha evolucionado significativamente gracias a la incorporación de análisis inteligente de datos. Los sistemas actuales no solo capturan imágenes de alta resolución, sino que también pueden interpretar comportamientos, realizar seguimientos automáticos y adaptar su funcionamiento a distintas condiciones ambientales.

El desarrollo de estas soluciones ha sido posible gracias a la capacidad de la inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de información y generar respuestas en tiempo real. En este contexto, ISID ha implementado tecnologías avanzadas que permiten mejorar la gestión de la seguridad en múltiples sectores, desde infraestructuras críticas hasta espacios comerciales y entornos urbanos.

La entrevista publicada en Digital Biz Magazine destaca el papel de ISID en la integración de nuevas tecnologías para optimizar la seguridad mediante la gestión de audio y video. La combinación de inteligencia artificial y análisis avanzado sigue marcando la evolución del sector, impulsando soluciones más eficientes y adaptadas a las necesidades actuales.