Pirobloc y la evolución del calentamiento industrial mediante aceite térmico

Los procesos de calentamiento industrial han evolucionado significativamente en las últimas décadas, impulsados por la necesidad de mejorar la eficiencia energética, reducir costes y minimizar el impacto ambiental. En este contexto, el uso de aceite térmico como medio de calentamiento indirecto se ha consolidado como una solución versátil y eficaz en múltiples sectores.

Pirobloc, empresa especializada en sistemas de calentamiento industrial, ha desarrollado soluciones avanzadas que permiten optimizar el rendimiento térmico en diferentes aplicaciones. Para conocer más sobre este enfoque y sus beneficios, es posible leer la siguiente entrevista con Carlos Ferrer, director de ventas y marketing de la compañía.

Preguntas

¿Cómo ha evolucionado la tecnología del calentamiento indirecto en los últimos años y qué papel ha jugado el aceite térmico en esta transformación?

Cada vez son más los procesos que requieren de calentamiento mediante aceite térmico. Ya desde hace unos años nuestra tecnología ha irrumpido en todos los sectores industriales y todos los países. Sectores como el de la alimentación que hasta hace unos años estaban restringidos al vapor, se realizan ahora mediante aceite térmico.

En comparación con otros sistemas de calentamiento industrial, ¿qué ventajas ofrece el uso de aceite térmico en términos de eficiencia y seguridad?

La eficiencia es un punto clave en nuestras instalaciones. Los circuitos de aceite térmico son circuitos cerrados en los que se consigue un rendimiento global de hasta el 95%. Esto es inalcanzable mediante otras tecnologías como el vapor. En este caso por tratarse de circuitos abiertos los rendimientos habituales son de alrededor del 75%, haya o no recuperación de condesados.

Por otra parte, nuestros circuitos y calderas, a diferencia de los circuitos de vapor, trabajan prácticamente sin presión lo cual supone una gran ventaja en términos de seguridad.

¿Cuáles son los sectores industriales que más se benefician del calentamiento indirecto mediante aceite térmico y qué aplicaciones específicas destacan en cada uno de ellos?

Son generalmente los circuitos en los que se requieren altas temperaturas en el circuito primario. Nuestros equipos disponen de una temperatura de servicio de hasta 400 °C. Así aplicaciones habituales son freidoras, laminadores, reactores, tanques de almacenamiento, adhesivos y colas, columnas de destilacion, intercambiadores, etc. etc.

En un contexto donde la sostenibilidad es clave, ¿cómo contribuye el uso de aceite térmico a la reducción del consumo energético y la huella de carbono en las industrias?

Desde hace unos años Pirobloc ha desarrollado un programa de calentadores eléctricos que suponen ya prácticamente el 50% nuestra facturación. Son enoermes las ventajas de las calderas eléctricas en comparación con las calderas clásicas de combustión. Hablamos de 0 emisiones y rendimientos de prácticamente 100%. Además, estos equipos requieren un muy bajo mantenimiento y tienen un rango de modulación entre el 0-100%. La descarbonización es algo que está sucediendo ya y es un proceso irreversible

Pirobloc ha desarrollado soluciones específicas en este ámbito. ¿Cuáles son las características que diferencian sus sistemas de calentamiento de otras opciones disponibles en el mercado?

La seguridad es un factor esencial en cualquier sistema térmico. ¿Qué medidas y normativas se deben cumplir para garantizar un funcionamiento seguro de estos equipos?

Nuestros equipos están amparados por la normativa europea. Se clasifican como Aparatos a Preisón y en consecuencia tenemos que cumplir con el Reglamento de Equipos a Presión (REP) ademñas de toda la normativa europea vigente.

Por otra parte, también fabricamos equipos según ASME (American Society Mechanical Engineers) que regula el diseño de estos equipos en USA y en otros países.

La digitalización y el control inteligente de procesos están en auge. ¿Qué innovaciones ha incorporado Pirobloc en este sentido para mejorar el rendimiento y la monitorización de sus sistemas de calentamiento?

Pirobloc ha desarrollado el "Smart Heater". Mediante este sistema disponemos de una sensórica en el equipo que permite su monitorización completa a tiempo real, pudiendo ser operado desde dispositivos móviles. Esto permite además realizar un mantenimiento predictivo anticipándose a eventuales averías y asegurando una disponibilidad cercana al 100%

Desde su experiencia en el sector, ¿qué tendencias marcarán el futuro del calentamiento indirecto en la industria y cómo se está preparando Pirobloc para afrontar estos cambios?

Sin duda los procesos de descarbonización a nivel global, que ya han comenzado desde hace unos 5 años, van a seguir marcando el futuro de nuestra tecnología. Tenemos por delante el reto de sustituir sistemas existentes a combustión o hibridar estos mismos para conseguir reducir la huella de carbono.

Para las empresas que aún utilizan métodos de calentamiento más tradicionales, ¿qué factores deberían considerar para hacer la transición hacia sistemas basados en aceite térmico?

¿Qué proyectos recientes de Pirobloc destacaría como ejemplo del impacto positivo que tienen estos sistemas en la industria?

En este momento estamos trabajando con numerosos proyectos ya adjudicados de sustitución y/o de hibridación de calderas eléctricas tanto a nivel nacional como mundial.

El uso de aceite térmico en procesos de calentamiento indirecto representa una alternativa eficiente, segura y adaptable a múltiples sectores industriales. Con soluciones innovadoras, Pirobloc continúa impulsando el desarrollo de sistemas térmicos optimizados que permiten a las empresas mejorar su rendimiento energético y reducir su impacto ambiental. La evolución de estas tecnologías, combinada con la integración de herramientas digitales, marcará el camino hacia un futuro en el que la eficiencia y la sostenibilidad sean pilares fundamentales en la industria.