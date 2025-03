Schaeffler presenta unos resultados generales estables en el año de transición 2024

El Grupo Schaeffler ha consolidado Vitesco en el cuarto trimestre y ha aumentado un 12,9 % el volumen de negocios a tipo de cambio constante. El EBIT antes de efectos especiales se sitúa en 811 millones de euros y el margen EBIT antes de efectos especiales en un 4,5 %. Automotive Technologies ha informado de crecimiento en e-Mobility, Vehicle Lifetime Solutions ha aumentado el volumen de negocios y la rentabilidad, disminuye el volumen de negocios de Bearings & Industrial Solutions El Grupo Schaeffler ha publicado hoy los resultados de 2024. El volumen de negocios ha ascendido a 18.200 millones de euros (ejercicio anterior: 16.300 millones de euros) en el período del informe. El crecimiento del volumen de negocios a tipo de cambio constante ha ascendido al 12,9 % y es atribuible al volumen de negocios aportado por las filiales de Vitesco Technologies Group AG ("Vitesco"), que ha dejado de existir como resultado de la fusión; estas filiales se han consolidado plenamente en los estados financieros consolidados desde el 1 de octubre de 2024, y han aportado 1.949 millones de euros en volumen de negocios que se asignaron a la división Others.

Schaeffler AG ha generado unos beneficios antes de los resultados financieros, intereses e impuestos (EBIT) y efectos especiales de 811 millones de euros durante el período del informe (ejercicio anterior: 1.187 millones de euros). Esto representa un margen EBIT antes de efectos especiales del 4,5 % (ejercicio anterior: 7,3 %). El cash flow disponible del Grupo Schaeffler antes de las entradas y salidas de fondos para actividades de fusiones y adquisiciones ha ascendido a 363 millones de euros (ejercicio anterior: 421 millones de euros) y superado las previsiones ajustadas del 22 de julio de 2024 [de 200 a 300 millones de euros]. Las pérdidas netas para 2024 de 632 millones de euros (ejercicio anterior: ingresos netos de 309 millones de euros) se han visto afectadas negativamente por 725 millones de euros en partidas especiales derivadas en parte de los costes de reestructuración. Los dividendos por acción se han situado en -0,86 euros (ejercicio anterior: 0,46 euros). Antes de efectos especiales, los ingresos netos han sido de 93 millones de euros (ejercicio anterior: 623 millones de euros).

"A pesar de un entorno adverso, este último año hemos logrado importantes hitos para el futuro rumbo de la empresa. No obstante, el EBIT no ha cumplido nuestras expectativas, y los resultados desiguales de nuestras divisiones así lo reflejan. Si bien la división Automotive Technologies ha demostrado su resiliencia y, en particular Vehicle Lifetime Solutions, ha generado una vez más sólidos resultados, Bearings & Industrial Solutions ha informado de descensos en el volumen de ventas y los resultados. Respondemos a estos retos con las medidas estructurales para aumentar la competitividad a largo plazo que presentamos el 5 de noviembre de 2024. Con la reordenación de nuestra estructura, constituida por cuatro divisiones orientadas al producto, miramos al futuro con optimismo. Propondremos un dividendo de 25 céntimos a la Junta General anual que se celebrará en abril", ha dicho Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG.

Automotive Technologies: crecimiento en e-Mobility

A pesar del débil entorno del sector de la automoción, marcado por el descenso de la producción de vehículos, el volumen de negocios de la división Automotive Technologies solo se ha situado ligeramente por debajo del ejercicio anterior, con un descenso del 0,1 % a tipo de cambio constante. La división ha generado un volumen de negocios total de 6.955 millones de euros (ejercicio anterior: 7.035 millones de euros), superando en un 1,0 % la reducida producción mundial de turismos y vehículos comerciales ligeros (descenso del 1,1 %).[1] El volumen de negocios de la unidad de negocio e-Mobility ha aumentado en todas las regiones, especialmente en las regiones de Europa y Américas, y ha generado un 12,6 % de volumen de negocio adicional a tipo de cambio constante para el ejercicio. Asimismo, la cartera de pedidos de la unidad de negocio e-Mobility ha vuelto a ser alentadora. Ha sido de 4.700 millones de euros en 2024. Las unidades de negocio Engine & Transmission Systems y Chassis Systems han informado de un descenso del volumen de negocios a tipo de cambio constante del 2,9 % y del 3,8 %, respectivamente.

El EBIT antes de efectos especiales de la división ha ascendido a 294 millones de euros (ejercicio anterior: 339 millones de euros) durante el ejercicio, lo que representa un margen EBIT antes de efectos especiales del 4,2 % (ejercicio anterior: 4,8 %).

Vehicle Lifetime Solutions: continúan los resultados sólidos

La división Vehicle Lifetime Solutions en 2024 ha generado un considerable crecimiento del volumen de negocios del 16,9 % a tipo de cambio constante, con un aumento del volumen de negocios a 2.579 millones de euros (ejercicio anterior: 2.241 millones de euros), que se ha debido principalmente al impacto favorable de los volúmenes.

Durante el período del informe, el EBIT antes de efectos especiales de la división ha aumentado un 30,1 % hasta los 427 millones de euros (ejercicio anterior: 328 millones de euros), lo que supone un margen EBIT antes de efectos especiales del 16,6 % (ejercicio anterior: 14,6 %). El aumento del margen EBIT antes de efectos especiales se ha debido principalmente al impacto favorable de los volúmenes y los precios de venta.

Bearings & Industrial Solutions: crecimiento en dos regiones

En la división Bearings & Industrial Solutions, el volumen de negocios ha disminuido un 4,5 % a tipo de cambio constante en el período del informe, lo que lo sitúa en 6.570 millones de euros (ejercicio anterior: 6.960 millones de euros). Este descenso viene causado principalmente por el impacto de los volúmenes en la región Europa y los precios de venta en la región Greater China. No obstante, las regiones Américas (un 3,0 %) y Asia/Pacífico (un 2,1 %) han informado de un crecimiento a tipo de cambio constante.

El EBIT antes de efectos especiales del mismo período ha disminuido un 48,2 % hasta los 272 millones de euros (ejercicio anterior: 527 millones de euros). El margen EBIT antes de efectos especiales ha sido del 4,2 % (ejercicio anterior: 7,6 %).

Others: consolidación de Vitesco

La división Others incluye los resultados por el método de puesta en equivalencia de Vitesco Technologies Group AG (aproximadamente un 38,9 %) en los nueve primeros meses, así como las actividades de las filiales de Vitesco Technologies Group AG, que han dejado de existir como consecuencia de la fusión; estas filiales se han consolidado plenamente en los estados financieros consolidados desde el 1 de octubre de 2024, y han aportado 1.949 millones de euros en volumen de negocios en el cuarto trimestre de 2024. En total, la nueva división introducida en 2024 ha generado un volumen de negocios de 2.084 millones de euros, un EBIT antes de efectos especiales de -183 millones de euros y un margen EBIT antes de efectos especiales del -8,8 %.

[1] Incluye contenido proporcionado por S&P Global Mobility© [IHS Markit Light Vehicle Production Forecast (Base), enero 2025]. Quedan reservados todos los derechos.

Sólido cash flow disponible: las inversiones se sitúan en el nivel del ejercicio anterior

El cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para las actividades de fusiones y adquisiciones ha sido de 363 millones de euros (ejercicio anterior: 421 millones de euros) en el presente ejercicio.

Las inversiones realizadas en inmovilizado material y bienes inmateriales (CAPEX) de 956 millones de euros han sido superiores en 18 millones de euros a las del ejercicio anterior (938 millones de euros), lo que representa una ratio CAPEX de un 5,3 % (ejercicio anterior: 5,7%). La tasa de reinversión ha ascendido a 1,08 (ejercicio anterior: 1,00)

A 31 de diciembre de 2024, la deuda financiera neta del Grupo Schaeffler se ha situado en 4.834 millones de euros (31 de diciembre de 2023: 3.189 millones de euros). En tal fecha, la relación entre las deudas financieras netas y los fondos propios (ratio Gearing) ha sido del 121,8 % (31 de diciembre de 2023: 81,5 %).

A 31 de diciembre de 2024, el total de activos del Grupo ha ascendido a 21.370 millones de euros (31 de diciembre de 2023: 15.016 millones de euros). En la misma fecha, el número de empleados era de 115.055.

"Hemos generado un sólido cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para las actividades de fusiones y adquisiciones, a pesar de las salidas de efectivo ocasionadas por la integración de Vitesco. Esto demuestra la resiliencia de la empresa, y se debe en parte a nuestra disciplina ininterrumpida en la gestión de las existencias. De este modo, sentamos las bases para alinear el Grupo Schaeffler con el futuro y posicionarlo para el éxito a largo plazo, incluso en las difíciles circunstancias actuales", ha dicho Claus Bauer, CFO de Schaeffler AG.

Propuesta de dividendo: 0,25 euros por acción ordinaria

El Comité de Dirección y la Junta de Supervisión quieren proponer a la Junta General anual un dividendo de 0,25 euros por acción ordinaria para 2024 (ejercicio anterior: 0,45 euros por acción ordinaria sin derecho a voto y 0,44 euros por acción ordinaria), para que los accionistas puedan participar adecuadamente en los resultados de la empresa obtenidos en 2024.

Perspectivas: su estructura con cuatro divisiones

Junto con los resultados a nivel del Grupo, Schaeffler AG presentará resultados de las cuatro divisiones (e-Mobility, Powertrain & Chassis, Vehicle Lifetime Solutions y Bearings & Industrial Solutions) y los de Others a partir del 1 de enero de 2025. El negocio consolidado de Vitesco en la división Others en 2024 se transferirá a las demás divisiones. La división Others combina la presentación de diversas actividades de negocio que pueden dividirse en los siguientes tres componentes principales: negocios de empresas emergentes, negocio externo de entidades funcionales concretas y actividades de negocio de las que el Grupo Schaeffler suele retirarse tras un período de 12 a 18 meses.

"Tras la fusión culminada con éxito con Vitesco Technologies, Schaeffler se encuentra en una posición sólida para superar los retos que le aguardan. Por supuesto, 2025 todavía se caracterizará por la volatilidad. Nuestras perspectivas, optimistas con prudencia, así lo reflejan. Al mismo tiempo, estoy convencido de que, con nuestras ocho familias de productos y nuestras tecnologías de fabricación, conseguiremos convertirnos en la Motion Technology Company líder", ha dicho Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG.

El Grupo Schaeffler prevé un volumen de negocios de 23.000 a 25.000 millones de euros en 2025. Al mismo tiempo, la empresa espera generar un margen EBIT antes de efectos especiales del 3 al 5 % en 2025.

El Grupo Schaeffler prevé un cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para las actividades de fusiones y adquisiciones de -200 a 0 millones de euros en 2025. Esta previsión refleja importantes salidas de efectivo para actividades de integración y reestructuración.

Hipótesis actuales de evolución del mercado para 2025

Producción mundial de automóviles1: Descenso de alrededor del 0,5 % hasta aproximadamente 89,0 millones de vehículos (ejercicio anterior: 89,4 millones de vehículos).2

Población mundial de vehículos3: Crecimiento del 2,0 % al 2,5 % y nuevo aumento de la edad media de los vehículos (2024: crecimiento del 2,4 %, edad media de 11,3 años).4

Producción industrial mundial5: Crecimiento de en torno al 2,5 % (2024: 1,9 %), aumento de la producción industrial relevante del 2,0 % al 2,5 % (2024: 0,4 %).6

1 Medido como el número de vehículos de hasta seis toneladas de peso producidos.

2 Incluye contenido proporcionado por S&P Global Mobility© [IHS Markit Light Vehicle Production Forecast (Base), enero de 2025]. Quedan reservados todos los derechos.

3 Medido como el número de turismos y vehículos comerciales ligeros de menos de 3,5 toneladas de peso.

4 Incluye contenido proporcionado por S&P Global Mobility© [IHS Markit Vehicles In Operation (VIS) Forecast, noviembre de 2024]. Quedan reservados todos los derechos.

5 Medido como valor añadido en términos reales.

6 Incluye contenido proporcionado por S&P Global Market Intelligence © [Comparative Industry Service Forecast, enero de 2025]. Quedan reservados todos los derechos.

Se podrán encontrar fotos para prensa del Comité de Dirección aquí: www.schaeffler.com/en/group/executive-board

Afirmaciones y previsiones que hacen referencia al futuro

Determinadas declaraciones de este comunicado de prensa son afirmaciones orientadas al futuro. De acuerdo con su naturaleza, las afirmaciones enfocadas hacia el futuro suelen implicar una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones que pueden conducir a que los resultados o las evoluciones reales varíen considerablemente de las previsiones expresadas. Estos riesgos, incertidumbres y suposiciones pueden incidir negativamente en el resultado y las consecuencias financieras de los planes y desarrollos aquí descritos. No existe ninguna obligación de publicar actualizaciones o revisiones de las previsiones aquí expresadas debido a nueva información, desarrollos futuros u otros motivos. El destinatario del presente comunicado no debería confiar de manera desmesurada en unas afirmaciones orientadas al futuro que reflejen exclusivamente la situación en la fecha del comunicado. Las afirmaciones incluidas en el presente comunicado sobre las tendencias o los desarrollos del pasado no deberían considerarse un augurio de que dichas tendencias o desarrollos se mantendrán también en el futuro. La advertencia antes expresada también deberá considerarse en relación con cualquier declaración escrita o verbal que Schaeffler, o las personas que actúen en su nombre, hayan efectuado.

Grupo Schaeffler – We pioneer motion

El Grupo Schaeffler ha estado impulsando inventos y desarrollos innovadores en el ámbito de la tecnología del movimiento y la movilidad durante más de 75 años. Con tecnologías, productos y servicios innovadores para la movilidad eléctrica, los accionamientos eficientes en CO2, las soluciones de chasis y las energías renovables, la compañía es un partner fiable para hacer que el movimiento y la movilidad sean más eficientes, inteligentes y sostenibles, durante todo el ciclo de vida. Schaeffler describe su amplia gama de productos y servicios en el ecosistema de la movilidad mediante ocho familias de productos: desde soluciones de rodamientos y todo tipo de sistemas de guiado linear hasta servicios de reparación y monitorización. Con alrededor de 120.000 empleados y más de 250 emplazamientos en 55 países, Schaeffler es una de las mayores empresas del mundo de propiedad familiar y una de las más innovadoras de Alemania.