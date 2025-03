´Por si te decides a volver´; un viaje poético por la nostalgia y la memoria.

Daniel Villegas Castillo presenta su primer poemario, una obra que reivindica la melancolía como acto de resistencia.

CÍRCULO ROJO.- Hay libros que no solo se leen, sino que se sienten. "Por si te decides a volver" es uno de ellos. El primer poemario de Daniel Villegas Castillo, publicado por Editorial Círculo Rojo, se erige como un ejercicio de memoria emocional, donde el autor recoge en versos la nostalgia de lo vivido y la esperanza de lo que está por venir.

Desde su formación en Filosofía, Villegas Castillo ha cultivado una voz poética que encuentra en la reflexión y la sensibilidad su mayor fortaleza. "La escritura es, en cierta medida, una lucha constante contra el olvido", afirma el autor, quien concibe su obra como una geografía personal de la juventud. Cada poema es una postal del pasado, una evocación de lo que una vez fue y de lo que, de alguna manera, persiste en el recuerdo.

Poesía para el que sigue creyendo en un mundo mejor

"Por si te decides a volver" no es solo una recopilación de versos, sino una carta abierta a quienes encuentran en la literatura un refugio. Villegas Castillo dedica su obra a aquellos que, a pesar de las dificultades del día a día, siguen apostando por la belleza y la palabra. "Mi libro está dirigido al que se levanta a las cinco de la mañana para ir a trabajar, a la limpiadora sin contrato, al obrero que cobra en negro, al anciano que ayuda a sus hijos con su pensión", señala el autor, reivindicando la poesía como un espacio de encuentro y resistencia.

Un poemario que habla de amor, juventud y ausencias

A través de sus páginas, el lector se encontrará con un lirismo cargado de emociones que van desde la melancolía hasta la esperanza. El amor perdido, los sueños inconclusos y la inevitable fugacidad del tiempo son algunos de los temas que atraviesan la obra. "Quizás el libro invite a una espera de otro tiempo mejor, que se sabe bien que no volverá", reflexiona Villegas Castillo, consciente de que la memoria y el deseo son dos caras de la misma moneda.

Una promesa literaria en el horizonte

Con la humildad de quien se sabe en camino, el autor no se detiene a contemplar su obra como un punto de llegada, sino como un punto de partida. "Me siento más orgulloso de lo que me queda por hacer que de lo ya hecho", admite. Este primer poemario deja entrever una voz literaria que promete seguir explorando los límites de la palabra y el sentimiento.

SINOPIS

Por si te decides a volver es su primera obra, escrita entre 2016 y 2020.

Homenaje a la infancia, a esos recuerdos tardíos que se esfuman con los años, a la poesía de la experiencia y a la felicidad postrera que nos va dejando tristemente solos, esta feliz tristeza consabida.

En su libro se encuentra la nostalgia de «estos días azules y este sol de la infancia» de Antonio Machado, así como la voz rota de dolor de la pérdida sin renuncias.

Muestrario de autor para que el lector pueda compartir con él su desdichada sonrisa, sus amores de juventud, su deseo de la lejana herida y su «todavía te espero», por si te decides a volver.

AUTOR

Daniel Villegas Castillo (Madrid, 1996), filosofo y poeta, artesano de la palabra, escritor después.

Tiene cuartillas con poemas y notas a pie de página de esta vida. Sale a la calle y, mientras pasea, caza ideas que son versos primeros de poemas ya escritos en su cabeza.

Considera a los libros citas perfectas en la noche, es un lector empedernido y soñador de livianos paisajes.

Obtuvo el tercer premio de poesía de la primera edición poética de la Librería Alcaná en 2023.

Desnuda la realidad para reflejarse en ella. Se considera sentimental a ratos y trasnochador confeso.

Nosotros hablamos con él y nos contagia de su mundo interior, nos afirma que hay poesía detrás de cada mirada dispuesta a emocionarse.