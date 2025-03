Los probióticos, un aliado esencial en el tratamiento del acné, según expertos en dermocosmética

Advanced Nutrition Programme, Byoode, Medik8 y Perricone MD integran probióticos en sus tratamientos El acné es una de las afecciones cutáneas más comunes, no solo en la adolescencia, sino también en la edad adulta. Según la Academia Española de Dermatología, entre el 11% y el 12% de las mujeres adultas lo padecen, frente a un 3% en el caso de los hombres, debido a diferencias hormonales.

Para tratar los brotes de manera efectiva, es habitual recurrir a ingredientes con acción exfoliante y seborreguladora, como el ácido salicílico o el glicólico. "El ácido salicílico es eficaz para reducir los brotes gracias a su capacidad exfoliante, seborreguladora y antibacteriana", explica Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8. Sin embargo, en algunos casos, el uso excesivo de estos ácidos puede generar efectos adversos. "Pueden sensibilizar la piel o producir un efecto rebote, aumentando la producción de sebo y la inflamación", señala Patricia Garín, directora dermocosmética de Boutijour. Para evitarlo, Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode, recomienda "utilizar fórmulas de baja concentración a diario o productos más potentes, pero solo dos o tres veces por semana".

Ante esta situación, los probióticos se presentan como una opción complementaria de gran utilidad. "No se trata de una alternativa a los ingredientes tradicionales para tratar el acné, sino de un complemento esencial en la rutina", afirma González. Estos microorganismos contribuyen a equilibrar el microbioma cutáneo, favoreciendo la presencia de bacterias beneficiosas que pueden ayudar a reducir la inflamación y mejorar el estado de la piel. "Cuando se incorporan probióticos en un tratamiento antiacné, la inflamación disminuye con mayor rapidez, el tono y la textura de la piel mejoran y se aprecia un tejido más equilibrado", explica Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD.

El uso de probióticos puede realizarse a través de la suplementación o mediante la aplicación tópica. "Es difícil corregir un acné sin introducir los probióticos en la rutina. Consumidos como parte de la dieta mediante suplementación, ayudan a mejorar la microbiota del organismo, lo que se traduce en una piel con menos brotes", señala Sole Urrutia, directora nutricional de Advanced Nutrition Programme. A nivel tópico, González destaca que "su inclusión en productos cosméticos contribuye a reducir la inflamación y mejorar la condición de la piel". Entre los ingredientes ricos en probióticos utilizados en cosmética, menciona la kombucha como una fuente destacada.

Productos con probióticos recomendados

Diferentes marcas han desarrollado fórmulas que integran probióticos en sus tratamientos:

Skin Clear Biome™ de Advanced Nutrition Programme: un suplemento que equilibra el microbioma y está formulado con cuatro cepas específicas de bacterias y levaduras seleccionadas por su impacto en la piel. Precio: 41€ en Purenichelab.com.



Nopal & Kombucha Metaphor de Byoode: esencia facial bifásica con extractos de kombucha, nopal y cacao Theobroma, además de probióticos y ácido hialurónico. Equilibra y fortalece la barrera cutánea. Precio: 69€ en Amazon.es y Byoode.com.



Balance Moisturiser™ & Glycolic Acid Activator™ de Medik8: hidratante con prebióticos, probióticos, niacinamida y extracto de canela, combinada con un activador exfoliante de ácido glicólico para potenciar sus efectos. Precio: 69€ en Medik8.es.

Cold Plasma Plus+ The Essence de Perricone MD: esencia con tripéptido de cobre, niacinamida y agua de arroz fermentada, que optimiza la actividad de los activos en la piel. Precio: 102€ en Perriconemd.es.