Oscar Larach refuerza su compromiso con el fútbol hondureño y el bienestar social

El empresario impulsa iniciativas para fomentar un entorno seguro, saludable y libre de alcohol en los estadios Oscar Iván Larach Zablah, empresario con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de marcas de consumo, ha reafirmado su compromiso con el fútbol hondureño a través de diversas iniciativas que buscan no solo fortalecer el deporte, sino también mejorar la seguridad y el bienestar de las familias en los estadios.

Uno de sus esfuerzos más destacados ha sido su apoyo al fútbol con la Copa Arizona, una iniciativa que buscó promover un ambiente seguro, libre de violencia y con un enfoque en la comunidad. A través de este patrocinio, Larach impulsó la eliminación del alcohol en los estadios, con la intención de reducir los niveles de violencia y delincuencia asociados a su consumo durante los partidos.

"El fútbol en Honduras es pasión, familia y comunidad. Creemos en un entorno donde las familias puedan disfrutar del deporte sin preocupaciones, y por eso promovemos espacios libres de alcohol y drogas", destacó Larach. Sin embargo, la iniciativa enfrentó una fuerte resistencia de parte de la industria cervecera y algunos equipos con acuerdos comerciales establecidos, lo que dificultó su implementación.

Más allá del fútbol: compromiso con la niñez y la educación

Más allá del ámbito deportivo, Oscar Larach ha trabajado en el desarrollo de marcas que no solo destacan por su calidad, precio y diseño, sino que también conectan emocionalmente con los consumidores, reconociendo y creando nuevas tendencias en mercados emergentes. Su enfoque no solo es empresarial, sino también social, con iniciativas que promueven una vida saludable, el fortalecimiento de la familia y la educación de la niñez.

"En Honduras necesitamos empresarios que fomenten valores como la honestidad, el esfuerzo y la vida saludable. La mejor manera de hacerlo es a través del ejemplo, apoyando causas que impacten positivamente a las familias y a los niños, especialmente en educación y bienestar", afirmó Larach.

Como parte de este compromiso, ha impulsado proyectos en alianza con fundaciones que trabajan en la educación de niños de bajos recursos, como el programa Cases for Causes realizado junto con la Fundación Mhotivo. Estas iniciativas buscan brindar oportunidades y herramientas a las nuevas generaciones, reforzando su visión de un país con más oportunidades y menos violencia.

Además, Larach destaca la importancia de construir un entorno donde el deporte no solo sea una fuente de entretenimiento, sino también una plataforma para inspirar cambios positivos en la sociedad. "El fútbol puede ser un vehículo para transmitir valores, educar y transformar vidas. Si logramos unir esfuerzos entre empresarios, autoridades y la comunidad, podemos hacer de los estadios un lugar donde las nuevas generaciones encuentren motivación y ejemplo de vida", concluyó.

Cases for Causes: Transformando vidas a través de la acción social

El compromiso de Larach con la educación y el bienestar social también se refleja en su colaboración con Fundacion Mhotivo su programa Cases for Causes, una iniciativa que va más allá de los negocios y busca generar un impacto real en las comunidades más necesitadas. Inspirado en la idea de que las empresas pueden ser agentes de cambio, Cases for Causes canaliza parte de sus ingresos en proyectos sociales que benefician a niños, familias y comunidades enteras.

"Nuestra causa no es algo ocasional, sino parte del día a día. Así como un departamento de ventas, también hay un equipo dedicado a construir esperanza de manera permanente", mencionó el equipo de Oscar Larach. A través de la venta de bebidas naturales y saludables, la empresa dirige recursos para alimentar a niños, construir escuelas, equipar hospitales y mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan. Con cada producto vendido, los consumidores se convierten en parte del cambio, demostrando que las pequeñas decisiones pueden tener un gran impacto en el mundo.

A pesar de los desafíos, Larach sigue apostando por un fútbol más seguro y profesionalizado, destacando la importancia del trabajo conjunto entre patrocinadores, clubes y autoridades para garantizar un entorno más inclusivo y libre de violencia.