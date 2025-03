La ginecóloga, Estefanía Rodríguez, afirma que la preservación de óvulos crece entre las mujeres que desean elegir cuándo tener hijos

España es el país europeo con más embarazos en edad materna avanzada, es decir, a partir de los 35 años: "Cuanto más tarde se intente el embarazo, menor es la calidad de los óvulos y mayores son los riesgos de alteraciones genéticas", advierte la especialista El acceso a la reproducción asistida ha transformado la manera en que las mujeres pueden planificar su maternidad, ofreciéndoles un mayor control sobre su libertad reproductiva. Gracias a avances como la vitrificación de óvulos, ahora pueden decidir con mayor autonomía el momento más adecuado para ser madres, independientemente de su situación personal o profesional. Estefanía Rodríguez, jefa de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital de Día Quirónsalud Donostia, analiza cómo estas técnicas han evolucionado y por qué cada vez más mujeres optan por preservar su fertilidad para el futuro.

España es el país europeo con más embarazos en edad materna avanzada, es decir, a partir de los 35 años. En ese sentido, la especialista subraya la importancia de planificar el futuro reproductivo: "Cuanto más tarde se intente el embarazo, menor es la calidad de los óvulos y mayores son los riesgos de alteraciones genéticas", advierte la especialista.

Es por ello que la decisión de preservar los óvulos esté cada vez más extendida, especialmente entre mujeres que desean retrasar la maternidad. "Muchas mujeres deciden preservar sus óvulos porque consideran que aún no ha llegado el momento de ser madres o porque sus circunstancias actuales no son las idóneas, pero saben que van a querer ser madres en un futuro", destaca.

¿Cuándo es el mejor momento para preservar los óvulos?

El procedimiento consiste en la estimulación ovárica para obtener varios óvulos, que posteriormente se extraen bajo anestesia y se vitrifican para su conservación indefinida. "El mejor momento para hacerlo es antes de los 35 años, ya que la cantidad y calidad de los óvulos es mayor", afirma la doctora.

Hace 41 años nació la primera 'niña probeta' en España, y desde entonces las técnicas de reproducción asistida han evolucionado de manera considerable. "Antes, la extracción de óvulos requería una intervención quirúrgica importante. Hoy en día, el procedimiento es mucho más sencillo y se realiza en apenas unos minutos", explica Estefanía Rodríguez. Además, los avances en laboratorio han permitido mejorar significativamente las tasas de éxito en los tratamientos de fertilidad.

La donación de óvulos, una opción para muchas mujeres

Cuando la calidad o cantidad de los óvulos no es la adecuada, la donación de óvulos se convierte en una opción viable. "Recurrimos a mujeres menores de 34 años con buena fertilidad, que pasan por un proceso de estimulación ovárica similar al de la preservación, para obtener óvulos que serán utilizados en tratamientos de reproducción asistida", explica la Dra. Rodríguez.

Las tasas de éxito con ovodonación son muy altas. "Por cada intento, las probabilidades de embarazo oscilan entre el 60% y el 70%. Tras dos o tres intentos, la tasa de éxito alcanza el 90%", señala.

Para ser donante de óvulos, es necesario cumplir ciertos requisitos, como ser menor de 34 años, tener buena salud y superar pruebas médicas y psicológicas. "El proceso dura aproximadamente dos semanas y, tras la extracción de los óvulos, la donante puede retomar su vida normal casi de inmediato", indica la especialista.

Para aquellas mujeres que desean ser madres en el futuro, pero no están listas en el presente, la Dra. Rodríguez recomienda acudir a una consulta para evaluar su fertilidad. "Lo más importante es estar informadas. Con un estudio de la reserva ovárica, podemos determinar la mejor opción para cada mujer y ayudarla a tomar la decisión que más se adapte a su vida y circunstancias", concluye.

Vídeos

Donación y preservación de óvulos. Dra. Estefanía Rodríguez.