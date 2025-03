Contaminantes ocultos en el agua potable; Lo que no se ve en el agua del grifo y cómo eliminarlo

La calidad del agua potable en España está bajo escrutinio debido a recientes estudios que han revelado la presencia de contaminantes que podrían afectar la salud a largo plazo. Microplásticos, metales pesados, cloro, nitratos y residuos de productos farmacéuticos son solo algunos de los compuestos que se han detectado en el agua del grifo de distintos hogares. Esta situación ha despertado la preocupación entre los consumidores, que buscan alternativas para garantizar un agua más limpia y segura.

Según explica Pepe Valencia, jefe de comunicación de Aiguablava, la empresa no solo es un referente en sistemas de ósmosis inversa, sino que también busca concienciar a la población sobre la importancia de la calidad del agua que consumimos a diario. “No basta con abrir el grifo y confiar en que el agua que bebemos es completamente segura. Es fundamental conocer su composición y las soluciones disponibles para mejorarla. Desde Aiguablava, queremos aportar información clara y accesible para que cada persona pueda tomar decisiones informadas sobre el agua que ingiere a diario”, señala.

Un problema invisible: los contaminantes en el agua del grifo El agua potable que llega a los hogares pasa por distintos procesos de depuración antes de ser distribuida a la población. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que, a pesar de estos tratamientos, el agua del grifo sigue conteniendo residuos que pueden resultar perjudiciales para la salud. Un informe del Instituto de Investigación del Agua revela que el 83% las muestras analizadas contenían trazas de microplásticos, mientras que otras investigaciones han identificado la presencia de compuestos como bisfenol A (BPA), plomo y arsénico, todos ellos con potenciales efectos negativos sobre el organismo.

Los microplásticos, por ejemplo, son partículas diminutas procedentes de la degradación de envases de plástico y otros residuos industriales. Su presencia en el agua potable ha sido objeto de preocupación, ya que pueden actuar como vectores de sustancias químicas tóxicas y ser absorbidos por el organismo. Estudios recientes han asociado el consumo prolongado de microplásticos con posibles alteraciones en el sistema endocrino y con el aumento del estrés oxidativo en las células.

Además de los microplásticos, el agua del grifo puede contener cloro y subproductos de la cloración, utilizados para la desinfección pero con efectos secundarios en la salud y el sabor del agua. Asimismo, los nitratos y los residuos de fármacos, como antibióticos y hormonas, han sido detectados en distintas redes de suministro. Estos contaminantes pueden tener efectos adversos en el metabolismo humano, especialmente en niños y mujeres embarazadas, al alterar el equilibrio hormonal y afectar el sistema inmunológico.

Ósmosis inversa: una tecnología clave para garantizar agua pura en el hogar Ante esta problemática, la tecnología de ósmosis inversa se ha consolidado como una de las soluciones más eficaces para mejorar la calidad del agua potable. Este sistema de filtración utiliza una membrana semipermeable capaz de retener hasta un 99% las impurezas y contaminantes presentes en el agua, garantizando una hidratación más segura y saludable.

La ósmosis inversa actúa eliminando partículas microscópicas que los métodos convencionales no pueden filtrar. Gracias a su capacidad de retención, este sistema es capaz de eliminar:

Microplásticos y residuos industriales

Metales pesados como plomo, arsénico y mercurio

Restos de pesticidas y compuestos químicos

Cloro y sus derivados, responsables del mal sabor y olor del agua

Virus, bacterias y microorganismos perjudiciales para la salud

Según Pepe Valencia, “los consumidores están cada vez más informados y buscan alternativas saludables para su bienestar y el de su familia. La ósmosis inversa no solo mejora el sabor del agua, sino que elimina hasta el 99% los contaminantes, asegurando que lo que bebemos sea realmente seguro".

El fin del agua embotellada: ahorro y sostenibilidad Más allá de los beneficios para la salud, la instalación de un sistema de ósmosis inversa en casa permite un ahorro significativo en la compra de agua embotellada. Se estima que una familia de cuatro personas puede gastar entre 300 y 500 euros al año en botellas de agua, una cantidad que puede reducirse drásticamente con un sistema de filtración doméstico.

Además del ahorro económico, esta alternativa tiene un impacto positivo en el medioambiente al reducir el consumo de plásticos desechables. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, en España se consumen anualmente más de 3.500 millones de botellas de plástico, muchas de las cuales acaban en vertederos o en el océano, contribuyendo al problema global de la contaminación plástica.

“La ósmosis inversa no solo mejora la calidad del agua, sino que también reduce la huella de plástico en el planeta. Apostar por esta tecnología es un compromiso con el medioambiente y con las generaciones futuras”, añade Pepe Valencia.

¿Cómo saber si el agua el hogar está contaminada? Para aquellas personas que desean conocer la calidad del agua que consumen diariamente, Aiguablava ofrece asesoramiento personalizado y herramientas de análisis que permiten identificar la presencia de contaminantes en el agua del grifo. De este modo, cada hogar puede acceder a una solución adaptada a sus necesidades y garantizar que el agua que bebe es realmente pura y saludable.

Sobre Aiguablava Aiguablava es una empresa especializada en sistemas de tratamiento de agua, con un enfoque en la instalación de ósmosis inversa, descalcificadores y soluciones avanzadas de filtración. Con años de experiencia en el sector, la compañía se ha consolidado como un referente en la mejora de la calidad del agua en hogares y empresas, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles para el consumo responsable de agua potable.

