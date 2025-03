Aleasoft; Descenso de precios y energía solar récord marcan primera semana de marzo en mercados europeos

AleaSoft Energy Forecasting, 10 de marzo de 2025. En la primera semana de marzo, los precios de los mercados eléctricos europeos descendieron. Alemania, Francia e Italia batieron récords históricos de producción solar fotovoltaica para un día de marzo, mientras que la producción eólica aumentó en Alemania y la península ibérica. La demanda eléctrica disminuyó en la mayoría de los mercados, y los precios de los combustibles, como el gas y el CO 2 , cayeron, contribuyendo así a la reducción de los precios en los mercados eléctricos.

Producción solar fotovoltaica y producción eólica En la semana del 3 de marzo, la producción solar fotovoltaica registró incrementos en los mercados de Alemania, Francia e Italia, con respecto a la semana anterior. El mercado alemán presentó el mayor aumento, del 127%, seguido de una subida del 65% en el mercado italiano. El mercado francés registró el menor incremento, del 23% y mantuvo la tendencia al alza por tercera semana. Por el contrario, los mercados de la península ibérica registraron descensos del 16% en España y del 23% en Portugal. En España, la producción solar fotovoltaica bajó por segunda semana consecutiva.

En la primera semana de marzo, los mercados italiano, francés y alemán batieron récords históricos de producción con energía solar fotovoltaica para un día de marzo. El 4 de marzo, el mercado italiano generó 109 GWh con energía fotovoltaica y, un día después, el mercado francés produjo 113 GWh con esta tecnología. El mercado alemán registró récords de producción cada día de la semana, alcanzando el jueves 6 el valor más alto de generación con esta tecnología para un mes de marzo en la historia, con 273 GWh.

En la segunda semana de marzo, según las previsiones de producción solar de AleaSoft Energy Forecasting, la producción solar aumentará en el mercado español. Por el contrario, en los mercados de Alemania e Italia la producción con esta tecnología disminuirá.

En la primera semana de marzo, la producción eólica aumentó en los mercados de Alemania y la península ibérica en comparación con la semana anterior. El mercado español registró la mayor subida, del 32%, y mantuvo sus incrementos por cuarta semana consecutiva. El mercado alemán presentó el menor aumento, del 7,3%, mientras que el portugués subió por segunda semana, en esta ocasión un 26%. Las excepciones fueron los mercados italiano y francés, donde la producción eólica cayó un 13% y un 23%, respectivamente.

En la semana del 10 de marzo, según las previsiones de producción eólica de AleaSoft Energy Forecasting, la producción eólica aumentará en Italia, mientras que los mercados de España, Portugal, Alemania y Francia experimentarán una disminución.

Demanda eléctrica En la primera semana de marzo, la demanda eléctrica disminuyó en la mayoría de los principales mercados eléctricos europeos en comparación con la semana anterior. El mercado de los Países Bajos registró la mayor bajada, del 16%, mientras que Portugal tuvo la menor caída, del 1,0%. Los mercados italiano, belga, alemán, francés y británico registraron descensos que oscilaron entre el 3,3% en Italia y el 7,6% en Gran Bretaña. La demanda disminuyó por tercera semana consecutiva en Bélgica, Alemania y Gran Bretaña, mientras que en Francia y Portugal cayó por cuarta y sexta semana, respectivamente. En Italia la demanda mantuvo los descensos por segunda semana consecutiva. España fue la excepción, con incrementos por segunda semana, en esta ocasión del 1,1%.

Las temperaturas medias superaron las de la semana anterior en gran parte de Europa, lo que favoreció el descenso de la demanda en la mayoría de estos mercados. En Portugal, los Países Bajos, España, Alemania, Francia, Bélgica y Gran Bretaña, las temperaturas medias aumentaron entre 1,0°C en Portugal y 2,9°C en Gran Bretaña. En contraste, Italia registró temperaturas medias más bajas que la semana anterior, con un descenso de 0,2°C.

En la semana del 10 de marzo, según las previsiones de demanda de AleaSoft Energy Forecasting, la demanda aumentará en los mercados de Francia, España, Portugal, Bélgica, Gran Bretaña y los Países Bajos. Sin embargo, se espera una disminución de la demanda en los mercados de Italia y Alemania.

Mercados eléctricos europeos En la primera semana de marzo, los precios promedio de los principales mercados eléctricos europeos bajaron respecto a la semana anterior. El mercado N2EX del Reino Unido registró el menor descenso, del 5,8%, mientras que el mercado Nord Pool de los países nórdicos alcanzó la mayor caída porcentual de precios, del 56%. En el resto de los mercados analizados en AleaSoft Energy Forecasting, los precios bajaron entre el 7,2?l mercado IPEX de Italia y el 28?l mercado MIBEL de España y Portugal.

En la semana del 3 de marzo, los promedios semanales fueron inferiores a 95 €/MWh en la mayoría de los mercados eléctricos europeos analizados. Las excepciones fueron los mercados británico e italiano, cuyos promedios fueron de 107,29 €/MWh y 123,11 €/MWh, respectivamente. Por otra parte, el mercado nórdico alcanzó el menor promedio semanal, de 17,44 €/MWh. En el resto de los mercados analizados, los precios estuvieron entre los 65,88 €/MWh de los mercados español y portugués y los 93,50 €/MWh del mercado EPEX SPOT de Alemania.

Por lo que respecta a los precios diarios, el día 5 de marzo, el mercado nórdico alcanzó un precio de 3,92 €/MWh, que fue el precio más bajo de la semana en los mercados analizados. Además, este fue el precio más bajo desde el 2 de noviembre de 2024 en el mercado nórdico. El sábado 8 de marzo, el precio del mercado ibérico fue de 15,22 €/MWh, el más bajo desde el 25 de noviembre de 2024. En el caso del mercado italiano, el día 8 de marzo, registró un precio de 105,78 €/MWh, que fue el más bajo de este mercado desde el 24 de diciembre de 2024.

En la semana del 3 de marzo, el descenso del precio semanal del gas y de los derechos de emisión de CO 2 , así como el descenso de la demanda en la mayoría de los mercados analizados, propiciaron el descenso de los precios en los mercados eléctricos europeos. Además, la producción eólica aumentó en la península ibérica y Alemania, mientras que la producción solar creció en Alemania, Francia e Italia. Estos aumentos también contribuyeron a los descensos de precios en estos mercados.

Las previsiones de precios de AleaSoft Energy Forecasting indican que, en la segunda semana de marzo, los precios aumentarán en la mayoría de los mercados eléctricos europeos, influenciados por el aumento de la demanda eléctrica y el descenso de la producción eólica en la mayoría de los mercados analizados.

Brent, combustibles y CO 2 El lunes 3 de marzo, el precio de cierre de los futuros de petróleo Brent para el Front-Month en el mercado ICE bajó un 2,1% respecto a la última sesión de la semana anterior. Aun así, ese día, estos futuros alcanzaron su precio de cierre máximo semanal, de 71,62 $/bbl. Los precios continuaron descendiendo hasta el día 5 de marzo. Ese día, estos futuros registraron su precio de cierre mínimo semanal, de 69,30 $/bbl. Según los datos analizados en AleaSoft Energy Forecasting, este precio fue el más bajo desde el 11 de septiembre de 2024. Posteriormente, los precios empezaron a recuperarse. Sin embargo, el viernes 7 de marzo, el precio de cierre fue de 70,36 $/bbl, todavía un 3,9% menor al del viernes anterior.

En la primera semana de marzo, los planes de la OPEP+ de revertir gradualmente sus recortes voluntarios de producción a partir de abril propiciaron el descenso de los precios de los futuros de petróleo Brent. Además, la preocupación por los efectos de los aranceles estadounidenses sobre la evolución de la demanda mundial de petróleo continuó ejerciendo su influencia a la baja sobre los precios. Sin embargo, las intenciones de Estados Unidos de reducir las exportaciones iranies de petróleo contribuyeron a la recuperación de los precios al final de la semana.

En cuanto a los futuros de gas TTF en el mercado ICE para el Front-Month, alcanzaron su precio de cierre máximo semanal, de 45,21 €/MWh, el lunes 3 de marzo. Posteriormente, los precios descendieron hasta el jueves 6 de marzo. Ese día, estos futuros registraron su precio de cierre mínimo semanal, de 38,24 €/MWh. Según los datos analizados en AleaSoft Energy Forecasting, este precio fue el más bajo desde el 28 de septiembre de 2024. El viernes 7 de marzo se produjo una subida del 4,5% respecto al día anterior, pero el precio de cierre continuó por debajo de los 40 €/MWh. Este precio fue de 39,97 €/MWh, todavía un 9,8% menor al del viernes anterior.

Las temperaturas más suaves y la posibilidad de objetivos de almacenamiento menos estrictos para el próximo invierno contribuyeron al descenso de los precios de los futuros de gas TFF en la primera semana de marzo. Esta bajada de precios responde también a una cierta componente especulativa, con una recogida de beneficios después de la carrera alcista de los últimos meses frente a una posible restitución del flujo de gas ruso a través de Ucrania por un potencial final o descenso de la tensión en la guerra de Ucrania.

Por lo que respecta a los futuros de derechos de emisión de CO 2 en el mercado EEX para el contrato de referencia de diciembre de 2025, el lunes 3 de marzo, alcanzaron su precio de cierre máximo semanal, de 71,55 €/t. Sin embargo, en el resto de las sesiones de la primera semana de marzo, los precios de cierre fueron inferiores a 70 €/t. El jueves 6 de marzo, estos futuros registraron su precio de cierre mínimo semanal, de 67,32 €/t. Según los datos analizados en AleaSoft Energy Forecasting, este precio fue el más bajo desde el 19 de diciembre de 2024. El viernes 7 de marzo, el precio de cierre aumentó un 1,9% respecto al día anterior, alcanzando un valor de 68,63 €/t. Este precio todavía fue un 3,3% menor al del viernes anterior.

Análisis de AleaSoft Energy Forecasting sobre las perspectivas de los mercados de energía en Europa

El próximo jueves, 13 de marzo, AleaSoft Energy Forecasting celebrará el webinar número 53 de su serie de webinars mensuales. Este webinar contará con la participación de ponentes de EY por quinto año consecutivo. Además de la evolución y perspectivas de los mercados de energía europeos, el webinar analizará los principales hitos para 2025 en el sector energético, la regulación y perspectivas del almacenamiento de energía y los mercados de capacidad, la financiación de proyectos de energías renovables, la importancia de los PPA y el autoconsumo, así como los aspectos clave para la valoración de carteras.