Adecua desarrolla soluciones para mejorar la seguridad y autonomía en viviendas adaptadas

Las reformas de hogar para personas con movilidad reducida se han consolidado como una solución imprescindible para garantizar entornos seguros, accesibles y adaptados a las necesidades de una población cada vez más envejecida. En este contexto, Adecua es una startup que desarrolla proyectos integrales que permiten transformar viviendas en espacios diseñados para promover la autonomía y prevenir situaciones de riesgo.

Pablo Díaz, CEO de la compañía, analiza cómo estas actuaciones no solo mejoran la calidad de vida, sino que también refuerzan la seguridad e independencia en el hogar para las personas que requieren adaptaciones específicas.

¿Cómo surgió la idea de crear Adecua y qué necesidad detectaron en torno a las reformas de hogar para personas con movilidad reducida?

Adecua nace para resolver la falta de viviendas adaptadas en España, especialmente para personas mayores o con problemas de movilidad. Hoy en día, la gran mayoría de los mayores prefieren envejecer en su propio hogar, rodeados de sus recuerdos, su entorno y su comunidad. Sin embargo, casi el 90% de las viviendas no están preparadas para hacerlo de manera segura. Su objetivo es que las personas mayores puedan vivir de forma independiente, y con la seguridad que necesitan, sin que el hogar sea una limitación. Al adaptar estos espacios, se consigue que sigan disfrutando de su independencia sin comprometer su bienestar.

¿Qué aspectos diferencian la propuesta de Adecua frente a otras soluciones disponibles en el ámbito de las reformas del hogar?

Adecua se especializa en personas con problemas de movilidad, un segmento que muchas veces no recibe la atención que merece, para entender a profundidad las necesidades específicas de los clientes. Además, ofreciendo un enfoque integral, no limitado únicamente a ejecutar la reforma, sino a evaluar, diseñar, asesorar sobre ayudas económicas y garantizar que el resultado sea funcional y estético. Adecua cuenta con el respaldo del grupo Catalana Occidente (Occident), lo que aporta una solidez y confianza que pocas empresas en el sector pueden igualar. Los clientes saben que están en manos de un equipo comprometido y profesional.

¿Cuáles son las principales reformas que se deben tener en cuenta para mejorar la seguridad e independencia en el hogar de las personas con movilidad reducida?

Adecúa ofrece desde reformas simples como el cambio de bañera por plato de ducha a partir de 2.000 €, hasta reformas integrales de baño desde 5.000 €. El primer paso es realizar una evaluación digital o presencial, donde se analizan las necesidades específicas del cliente. Por ejemplo, las personas con movilidad reducida, a menudo necesitan duchas accesibles, puntos de apoyo estratégicamente ubicados, o incluso modificaciones estructurales en el baño. Este diagnóstico inicial permite diseñar una solución personalizada. A partir de ahí, el equipo especializado se encarga de implementar las reformas necesarias. Cada detalle cuenta: desde la elección de los materiales hasta la instalación final, que además de funcional cumple con estándares estéticos y de calidad.

¿Cómo influye el diseño de los espacios interiores en la autonomía diaria de las personas mayores o con movilidad reducida?

Cada reforma se adapta a las necesidades del cliente, tanto si puede moverse sin problemas con un poco de ayuda como si está en silla de ruedas. Cada uno necesita adaptaciones específicas. En un caso, se instalan puntos de apoyo con ajustes ligeros; en el otro, la adaptación puede ser más integral, como ensanchar puertas o modificar la altura de lavabos y muebles. Adecua se asegura de que cada recomendación realmente ofrezca no solo seguridad, sino también comodidad y funcionalidad.

¿Qué tipo de asesoramiento ofrece Adecua a quienes buscan adaptar su vivienda, desde el diagnóstico inicial hasta la ejecución de las obras?

Primero se realiza una evaluación personalizada, que los 500 técnicos en toda España llevan a cabo como parte de las más de 400.000 reformas realizadas. Esta evaluación permite identificar riesgos, como accesos complicados o elementos del baño que representan un peligro. Luego, se presenta una propuesta detallada al cliente, incluyendo el diseño, el presupuesto y las opciones de financiamiento. Durante esta etapa, se explica en detalle cómo cada elemento de la reforma beneficiará a la persona que lo necesita. Finalmente, se realiza la reforma: el equipo de expertos instala duchas, puntos de apoyo, rampas de acceso y cualquier elemento necesario, asegurándose de que todo quede perfecto. Además, se realiza una orientación final al cliente y a su familia para que comprendan cómo usar y mantener cada componente de manera segura.

Según su experiencia, ¿qué mensaje daría a quienes todavía tienen dudas sobre si adaptar o no el hogar de sus familiares?

Muchas veces pensamos que la adaptación puede posponerse, pero hacerlo a tiempo marca la diferencia. Adaptar el hogar a tiempo brinda seguridad y tranquilidad, tanto para la persona que lo necesita como para sus familiares. Sabemos que una reforma puede representar un costo significativo para muchas familias. Por eso, Adecua ayuda a las familias a tramitar subvenciones que pueden cubrir hasta el 90 % del costo de la reforma. Estas ayudas son especialmente importantes para personas mayores con dependencia reconocida. Aunque no se realiza la gestión directa de las subvenciones, se asesora a los clientes en cada paso del proceso. Además, se ofrecen soluciones de financiación adaptadas, lo que permite que las reformas sean accesibles sin que las familias tengan que asumir un gran impacto económico de inmediato. El objetivo es que nadie se quede sin un hogar adaptado por razones financieras.

¿De qué manera pueden las reformas del hogar contribuir a retrasar o evitar la necesidad de trasladarse a centros residenciales?

Las reformas del hogar pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida de personas con problemas de movilidad, permitiéndoles mantener su independencia y autonomía en sus hogares. Al implementar soluciones como la eliminación de bañera por plato de ducha, los individuos pueden seguir realizando actividades diarias sin la necesidad de pedir ayuda o trasladarse a centros residenciales. Algunos beneficios de las reformas del hogar para personas con problemas de movilidad incluyen: mayor independencia y autonomía, mejora en la calidad de vida y bienestar general, y reducción del estrés y ansiedad asociados con la dependencia en centros residenciales. Además, si la persona cuenta con la ayuda de cuidadores, se analizan sus necesidades instalando puntos de apoyo o las adaptaciones necesarias para facilitar su labor.

¿Qué impacto social y económico considera que puede tener la generalización de soluciones como las que propone Adecua para un colectivo cada vez más amplio?

La mejora en la calidad de vida, ya que un mayor número de personas puede mantener su independencia y autonomía en sus hogares, lo que mejora su bienestar general y calidad de vida. La reducción de costos asociados con la atención y el cuidado a estas personas como centros residenciales y la concienciación sobre la importancia de la accesibilidad para aumentar la conciencia sobre la necesidad de diseñar y construir hogares más accesibles para personas con problemas de movilidad, lo que contribuye a una sociedad más inclusiva.

¿Cuáles son los próximos retos y objetivos de Adecua en el ámbito de la adaptación de viviendas para personas con movilidad reducida?

Cualquier persona, sin importar dónde viva, tiene que poder acceder a estos servicios de adaptación. La red de profesionales se está ampliando en todo el territorio y las alianzas estratégicas con instituciones que apoyan a personas mayores, para ser una opción visible y accesible para todos. Se realizan campañas informativas para que más familias conozcan que hay una solución especializada en hacer que sus hogares sean seguros y accesibles. Adecua se ocupa de todo, para que cada cliente y su familia solo se concentren en disfrutar de un hogar seguro y adaptado.

La labor de Adecua evidencia cómo las reformas de hogar para personas con movilidad reducida no solo mejoran la funcionalidad de los espacios, sino que resultan esenciales para preservar la seguridad e independencia en el hogar. Con un enfoque que integra asesoramiento personalizado y ejecución especializada, la compañía continúa avanzando en el desarrollo de soluciones que permiten a las personas vivir en entornos adaptados a sus necesidades, prolongando su bienestar y autonomía en su propio domicilio.