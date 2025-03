Sungrow consigue la calificación de bancabilidad de inversores N.º 1 del mundo en 2024

Esta prestigiosa calificación indica que es más probable que los bancos aprueben préstamos a plazo para proyectos solares que utilicen inversores Sungrow BloombergNEF (BNEF) ha publicado los resultados de su encuesta 2024 PV Module and Inverter Bankability Survey, nombrando a Sungrow el único fabricante de inversores que ha recibido la calificación global de número 1. Esto marca la quinta vez que Sungrow, con importante presencia en Navarra al contar con dos sedes y una amplia plantilla, ha sido reconocida como la marca de inversores más bancable, subrayando su excepcional trayectoria y posición como partner de confianza de la industria solar global.

Sungrow atribuye gran parte de este reconocimiento a su firme compromiso con el cumplimiento de su misión de «Clean power for all» (energía limpia para todos). Con el mayor equipo de I+D del sector y 28 años de excelencia demostrada, la empresa presenta constantemente gamas de productos de vanguardia diseñados para satisfacer la creciente demanda mundial de energía limpia. Sungrow lidera el camino en tecnologías fotovoltaicas preparadas para el futuro, incluyendo sistemas de 2000V y almacenamiento de energía de alta tensión avanzada, así como tecnologías de formación de red para fotovoltaica y almacenamiento, todas las cuales contribuyen a un planeta con energía limpia más asequible, accesible y fiable.

Los inversores fotovoltaicos de Sungrow han logrado un hito notable al exportarse a más de 180 países y regiones de todo el mundo. Como prueba de su posición global, Sungrow lleva años ocupando el primer puesto mundial en envíos de inversores fotovoltaicos, según S&P Global Commodity Insights.

En particular, en las clasificaciones de bancabilidad de almacenamiento de energía publicadas por BloombergNEF en 2024, Sungrow ocupó el primer lugar en el mundo tanto en sistemas de almacenamiento de energía como en PCS. Por lo tanto, Sungrow ha alcanzado el liderazgo mundial en las clasificaciones de bancabilidad tanto de almacenamiento de energía como de inversores.

"Sungrow, líder mundial en tecnología de energías renovables, es pionera en soluciones energéticas sostenibles desde hace más de 28 años. En diciembre de 2024, Sungrow había instalado 740 GW de convertidores electrónicos de potencia en todo el mundo. La empresa es reconocida como la número 1 mundial en envíos de inversores fotovoltaicos (S&P Global Commodity Insights) y la empresa de almacenamiento de energía más financiable del mundo (BloombergNEF). Sus innovaciones abastecen proyectos de energía limpia en más de 180 países, con el apoyo de una red de 520 sucursales que garantizan una excelente experiencia al cliente. En Sungrow, nos comprometemos a construir puentes hacia un futuro sostenible a través de una tecnología de vanguardia y un servicio inigualable".

