Entrevista a Julián Ocaña, director de la Alliance Française de Madrid

Alliance Française de Madrid: Un Siglo de Lengua y Cultura en Evolución

La Alliance Française de Madrid es mucho más que un centro de enseñanza de idiomas; es un puente cultural que conecta España con el mundo francófono. Con más de un siglo de historia, esta institución ha sido clave en la difusión del francés y sus culturas, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder su esencia. En un contexto donde la educación digital gana terreno, la Alliance sigue apostando por un enfoque de aprendizaje humano e inmersivo, combinando innovación y tradición. Para conocer más sobre su trayectoria, su impacto y los desafíos que enfrenta, conversamos con su equipo.

Para quienes aún no conocen la institución, ¿cómo describirías la Alliance Française de Madrid y su propósito? La AFM es una organización no gubernamental centenaria dedicada a la enseñanza del francés y a la difusión de las culturas francófonas. Hay más de 800 Alliances Françaises repartidas en 135 países en el mundo.

La Alliance tiene una larga trayectoria en la enseñanza del francés. ¿Cuáles han sido los factores clave para su éxito en Madrid? La Alliance es el centro de enseñanza de idiomas más antiguo del mundo en una versión moderna, ya que nació a finales del siglo XIX, pero su saber hacer se ha ido actualizando y adaptando a las necesidades actuales. Por otra parte, hemos sido pioneros en la enseñanza en entornos profesionales, lo que nos obliga a buscar eficiencia y calidad.

En un mundo donde cada vez hay más opciones de aprendizaje digital, ¿qué hace que la enseñanza del francés en la Alliance siga siendo relevante y única? Sin restar importancia a la tecnología y sus beneficios, que integramos siempre que aporta valor, una clase de un idioma vivo como el francés se aprovecha mucho mejor cuando tienes al profesor al alcance de la voz y junto con compañeros con los que puedes interactuar, dialogar y expresarte. El hecho de que la Alliance utilice herramientas como Chatbots e IA nos permite también apreciar las limitaciones de estos sistemas.

¿Qué perfil de estudiantes suele acudir a la Alliance? ¿Son principalmente jóvenes, profesionales o perfiles más diversos? Muchos de nuestros estudiantes buscan aprender francés para ir a Francia o a otros países francófonos a estudiar o trabajar. La presencia de la industria francesa en España también motiva a muchos profesionales a estudiar con nosotros. Además, contamos con alumnos que desean conocer mejor la cultura francesa. En este sentido, ofrecemos un valor añadido, ya que todos nuestros profesores son nativos franceses, aunque algunos, como yo, tengamos apellidos españoles porque nacimos en Francia con orígenes españoles y conocemos bien ambas culturas.

Más allá del idioma, la Alliance también promueve la cultura francesa. ¿Qué tipo de actividades culturales se organizan y qué impacto tienen en la comunidad? La difusión de las culturas francófonas está inscrita en los estatutos de la Alliance Française como una de sus misiones esenciales. Hablamos de culturas francófonas porque, aunque compartan un idioma, las costumbres no son iguales en Quebec, Senegal o Suiza.

La AFM organiza actividades culturales a lo largo de la semana, como presentaciones de libros, exposiciones, tertulias y cafés literarios. También llevamos a cabo eventos destacados como el Festival de Culturas Urbanas, FLIPAS, que en noviembre trae artistas internacionales a Madrid en el marco de talleres que acercan expresiones culturales nacidas en la calle a barrios con menor acceso a la cultura académica y tradicional.

Asimismo, en marzo organizamos la Muestra de Cine Francófono, dentro de la Semana Internacional de la Francofonía, donde se proyectan películas de un circuito menos comercial, resaltando la riqueza y diversidad de los países de habla francesa. Estas iniciativas reflejan el fuerte vínculo de la Alliance Française con la sociedad española.

Recientemente, el interés por aprender francés ha crecido en España. ¿A qué se debe este fenómeno? Francia es nuestro vecino del norte y tiene una economía muy influyente. Su industria está presente en sectores clave en España como el automóvil, la gran distribución, la banca y los seguros. Esto hace que dominar el francés mejore la empleabilidad de los jóvenes profesionales. Además, muchos estudiantes españoles eligen Francia para hacer un Erasmus o cursar un posgrado.

La Alliance no solo imparte cursos, sino que también es centro oficial de exámenes. ¿Cuáles son los certificados más demandados y cómo benefician a los estudiantes? La AFM es un centro de examen oficial de los diplomas de lengua francesa DELF y DALF, que son títulos oficiales del Ministerio de Educación Nacional de Francia. También estamos acreditados por France Education International, entidad pública bajo la autoridad de los Servicios Culturales de la Embajada de Francia.

Los diplomas más demandados son el DELF, el DALF y el TCF, que permite trabajar en Francia e incluso solicitar la nacionalidad francesa. En los últimos años, nuestro centro ha sido el que más certificaciones ha presentado entre las Alliances de Europa.

Uno de los retos de cualquier institución educativa es la captación de nuevos alumnos. ¿Cómo afronta la Alliance este desafío? Este reto se aborda manteniendo un nivel de calidad muy alto en nuestra enseñanza. Esto implica una formación continua de nuestro profesorado, que es nativo y está capacitado en las metodologías más avanzadas de enseñanza del francés como lengua extranjera.

Además, utilizamos herramientas tecnológicas para mejorar la relación entre alumnos y profesores y mantenemos grupos reducidos, donde la interacción es fundamental para un aprendizaje efectivo.

Estancias lingüísticas en Francia Para quienes no están familiarizados, ¿qué son exactamente las estancias lingüísticas y cómo se diferencian de un curso convencional? Las estancias lingüísticas son programas en el extranjero diseñados para mejorar el nivel de idioma. A diferencia de un curso tradicional en un aula, estos programas ofrecen una inmersión real en la lengua y la cultura francesa.

¿Qué destinos suelen ser los más populares para quienes desean realizar una estancia lingüística en Francia? Para los jóvenes (JUNIORS), los destinos más demandados son Antibes, Cannes y Niza en la Costa Azul, así como Biarritz, Arcachon y La Rochelle en la costa Atlántica.

Para los adultos, los destinos más populares son Niza, París, Burdeos y Montpellier.

¿Cómo se estructuran estos programas? ¿Incluyen solo clases de francés o también actividades culturales? JUNIORS: Incluyen clases, actividades y alojamiento en pensión completa (familia o residencia).

ADULTOS: Incluyen solo clases, con opción de alojamiento en familia con media pensión. Las actividades culturales son opcionales y propuestas por los centros.

¿Cuáles son los principales beneficios de una estancia lingüística? Inmersión total: Facilita la comprensión del idioma en situaciones reales.

Aprendizaje acelerado: El contacto diario con el idioma favorece una progresión rápida.

Desarrollo cultural y social: Permite conocer la cultura francesa más allá del idioma.

Mayor motivación: La interacción en un entorno auténtico impulsa el aprendizaje.

¿Qué perfiles de alumnos suelen optar por este tipo de programas? JUNIORS (13-17 años): Campamentos con clases de francés e inmersión.

ADULTOS (18-29 años): Necesitan francés para estudios o trabajo.

ADULTOS (30-60 años): Aprenden por placer o interés personal.

Para los padres que consideran enviar a sus hijos, ¿qué garantías ofrece la Alliance? Contamos con más de 20 años de experiencia en el sector, trabajando con centros certificados por el Ministerio de Educación y Cultura de Francia (Label FLE). Ofrecemos asesoramiento personalizado y seguro de viaje y médico para las estancias JUNIORS.

¿Cuánto puede avanzar un estudiante en una inmersión total? Depende del nivel inicial y la duración del programa, pero la mejora en vocabulario, comprensión oral, fluidez y confianza es notable.

¿Cómo ayuda la Alliance a los estudiantes a elegir la mejor estancia? Ofrecemos asesoramiento personalizado y un abanico de destinos adaptados a todas las necesidades.

¿Hay planes de expansión en estos programas? Sí, queremos:

Desarrollar programas con centros escolares españoles.

Ampliar la variedad de destinos.

Para alguien que duda en dar el paso, ¿qué le dirías? Una estancia en Francia es una oportunidad única para mejorar el idioma, sumergirse en la cultura y crecer personal y profesionalmente. ¡Anímate a vivir esta experiencia!