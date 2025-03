Surippa, el calzado de confort que acompaña a los profesionales de la salud en su día a día

Las largas jornadas de pie en hospitales, consultas o clínicas pueden generar fatiga, presión en las articulaciones y dolor muscular. Estas molestias son frecuentes en el ejercicio profesional, pero no deberían ser inevitables.

Por este motivo, numerosos profesionales de la salud han optado por Surippa, un calzado diseñado específicamente para reducir la carga en los pies y mejorar el confort durante extensas jornadas laborales.

La fisioterapeuta María Plaza (@maplaca_pilates) lo recomienda a sus pacientes por sus beneficios en la salud del pie:

"En Surippa he encontrado una muy buena alternativa para recomendar a mis pacientes, ya que aporta un buen apoyo, respetando la forma natural del pie y ayudando a amortiguar la tensión plantar, disminuyendo la carga acumulada a lo largo del día. Concretamente, lo veo muy útil en aquellos pacientes que ya sufren dolor al apoyo, aunque personalmente lo utilizo más orientado a la prevención".

Surippa incorpora la innovadora tecnología Dinergy, desarrollada para ofrecer un equilibrio perfecto entre amortiguación y estabilidad. Su diseño permite distribuir la presión de manera uniforme en toda la planta del pie, reduciendo puntos de carga excesiva y absorbiendo el impacto en cada paso. Gracias a esta tecnología, los profesionales de la salud experimentan una mayor sensación de confort y menor fatiga al final de la jornada laboral.

Estas son cinco razones por las que este calzado se ha convertido en un aliado esencial:

Alivio real para pies cansados Las largas horas de pie generan sobrecarga en la planta del pie, molestias en el arco y dolor en rodillas y espalda. La tecnología Dinergy de Surippa distribuye la presión y absorbe el impacto en cada pisada, reduciendo la fatiga y el dolor, y proporcionando mayor comodidad sin sensación de inflamación en los pies.

Transpirabilidad y frescura durante todo el día El calzado cerrado y poco transpirable puede provocar sudoración excesiva, aumentando el riesgo de infecciones o mal olor. Los tejidos técnicos utilizados en Surippa garantizan una ventilación óptima, manteniendo los pies secos y evitando la acumulación de humedad, incluso en turnos prolongados.

Comodidad y diseño cuidado Muchos calzados ergonómicos priorizan la funcionalidad sin considerar el diseño, lo que puede afectar su estética profesional. Surippa combina ergonomía y diseño, ofreciendo una apariencia discreta, moderna y funcional que se adapta a la vestimenta sanitaria sin parecer un calzado ortopédico.

Materiales resistentes y fáciles de limpiar El calzado utilizado en entornos sanitarios debe ser duradero y fácil de limpiar, ya que está en contacto constante con diversas superficies y fluidos. Surippa está fabricado con materiales de alta calidad, diseñados para resistir un uso intensivo y facilitar su mantenimiento sin perder comodidad ni soporte con el tiempo.

Recomendado por fisioterapeutas y podólogos: El bienestar de los pies es clave para prevenir lesiones a largo plazo, y un calzado inadecuado puede agravar afecciones como la fascitis plantar o el dolor lumbar.

Conclusión: El cuidado de los pies es esencial Los profesionales de la salud dedican su tiempo al bienestar de los demás, pero es fundamental también garantizar su propio confort y cuidado.

Cuando la fatiga, el dolor o la sobrecarga se convierten en una constante al final de la jornada, la elección del calzado adecuado marca la diferencia. Surippa no solo representa una opción cómoda, sino una herramienta efectiva para mejorar el bienestar en el trabajo.