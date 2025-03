El Programa para mejorar el uso de medicamentos en personas usuarias del Servicio de Ayuda Domiciliaria llega a 49 municipios en Gipuzkoa

Los municipios guipuzcoanos de Idiazabal y Alegia han suscrito hoy su adhesión al citado programa, impulsado por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa y del que ya se benefician más de 600 personas en el Territorio Los municipios guipuzcoanos de Idiazabal y Alegia han suscrito hoy su adhesión al Programa de mejora de uso de medicamentos entre las personas usuarias del Servicio de Ayuda Domiciliaria y Servicios Sociales, impulsado por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa. El alcalde de Idiazabal, Iñaki Alberdi; y la alcaldesa de Alegia, Regina Sorarrain; han firmado esta mañana con el director de Farmacia del Gobierno Vasco, Iñaki Betolaza; y el presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa, Miguel Ángel Gastelurrutia, el acuerdo para la adhesión de ambos municipios al Programa. Las firmas se han celebrado en los ayuntamientos de cada una de las localidades, con la asistencia de las farmacéuticas participantes.

Con la incorporación de Idiazabal y Alegia, son ya 49 los municipios de Gipuzkoa que participan en el programa (151 en Euskadi). Su principal objetivo es facilitar el acceso al medicamento y garantizar el correcto cumplimiento del tratamiento, mediante la mejora del uso de la medicación y la adherencia. Para ello, desde las farmacias de cada localidad colaboran con el auxiliar domiciliario y/o cuidador o cuidadora principal, en todos aquellos aspectos relacionados con la adquisición, conservación y administración de medicamentos.

Para participar en este programa, Gipuzkoa cuenta con 277 farmacias acreditadas, encargadas de preparar la medicación para más de 600 ciudadanos/as.

El director de Farmacia del Gobierno Vasco, Iñaki Betolaza, ha destacado que con la puesta en marcha de este programa de mejora del uso de la medicación de las personas atendidas por los servicios de ayuda domiciliaria, se cumple con un doble objetivo. "Por un lado, dar cumplimiento a nuestro programa de gobierno, potenciando a las farmacias como agentes de salud y colaborando con ellas; y, por otro lado, ponemos a las personas en el centro de nuestra actuación para atender sus necesidades y mejorar su calidad de vida", ha señalado.

Farmacia comunitaria fundamental en la adherencia terapéutica

Con 2.268 habitantes, Idiazabal cuenta con una farmacia. Tras la firma del acuerdo, su titular, Aurora Milla, se ha felicitado por la adhesión del municipio al programa "porque en la farmacia vemos cada día la necesidad de algunos/as pacientes que viven solos/as, o que tienen hijos fuera viviendo, por ejemplo, y no pueden estar pendientes del tema de las medicinas".

Milla ha valorado positivamente la iniciativa y ha recordado que el rol de la farmacia comunitaria es fundamental en la adherencia terapéutica. "Vemos muchas veces personas de avanzada edad que no se acaban la medicación, o que no se han aclarado sobre cómo tomar las medicinas, no recuerdan que tienen en casa, etc. Con este programa, espero que todas las personas tengan las medicinas bien organizadas y se respete la pauta médica", ha dicho.

Por su parte, el alcalde de Idiazabal, Iñaki Alberdi, ha subrayado que "con este programa damos un paso más en la mejora de los servicios sociales y la atención a personas dependientes de Idiazabal y reforzamos una coordinación que, sin lugar a dudas, contribuirá positivamente en el día a día de las personas usuarias del servicio de ayuda domiciliaria". Sobre el resto de firmantes del acuerdo, ha añadido que "desde el Ayuntamiento agradecemos la implicación y compromiso con la salud de los idiazabaldarras" y "valoramos mucho el esfuerzo y disposición para trabajar junto a nosotros".

Mejora del bienestar y la calidad de vida

La alcaldesa de Alegia, Regina Sorarrain, ha recordado que el Ayuntamiento es la institución más cercana a la ciudadanía y, en ese sentido, "una de nuestras prioridades es la de garantizar el bienestar de las personas mayores. Valoramos de forma muy positiva estas iniciativas, ya que ayudan a mejorar el bienestar y la calidad de vida de estas personas".

En el municipio guipuzcoano residen 1.859 personas y cuenta con una farmacia. Su titular, Elena Arratibel, ha señalado tras la firma del acuerdo que "desde la farmacia queremos aportar nuestro granito de arena en la mejora de la salud de la ciudadanía. Con este programa queremos conseguir que los y las pacientes tomen mejor los medicamentos, evitando problemas asociados a los mismos, como duplicidades e incumplimientos del tratamiento".

Sistemas personalizados de dosificación

Respecto al funcionamiento del programa, la dirección de Servicios Sociales de cada Ayuntamiento selecciona a las personas participantes quienes, antes de su incorporación al Programa, deben dar su consentimiento. Posteriormente, el o la usuaria elige la farmacia y se le realiza una entrevista, en base a la cual se elabora una ficha con la información relativa a la medicación que toma y sus problemas de salud. Posteriormente, con una periodicidad quincenal o semanal, el farmacéutico/a prepara y entrega la medicación en las dosificaciones personalizadas.

Para ello, se utilizan los sistemas personalizados de dosificación (SPD) donde se disponen los comprimidos que el/la paciente debe tomar en cada momento del día, acompañados de la información necesaria para la correcta administración de la dosis.