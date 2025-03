La apuesta de Bosch por retener el talento femenino en la era de la Inteligencia Artificial

Bosch, proveedor líder mundial de tecnología y servicios, arroja luz sobre la brecha de género en el sector tecnológico español, especialmente en el campo de la Inteligencia Artificial (IA), y sus implicaciones para la igualdad. La IA ha llegado para quedarse, transformando industrias y redefiniendo el futuro del empleo. Por ello, garantizar la igualdad de oportunidades en este ámbito es clave para un desarrollo tecnológico sostenible, equitativo y verdaderamente innovador El reciente informe Bosch Tech Compass 2024 revela que los españoles reconocen ampliamente la importancia de la IA para el futuro del país. Un 66% la considera crucial para el desarrollo nacional, mientras que más del 80% la ve como una herramienta clave para impulsar la productividad. Además, el 42% confía en su impacto positivo en la sociedad.

Sin embargo, este optimismo contrasta con una realidad preocupante: la escasa representación femenina en el sector tecnológico. A nivel mundial, las mujeres ocupan solo el 22% de los puestos tecnológicos, cifra que se reduce al 16% en España. Esta disparidad subraya la urgente necesidad de implementar iniciativas para atraer y retener el talento femenino en las disciplinas STEM.

Por este motivo, Bosch ha demostrado su compromiso con la diversidad a lo largo de los años. En 2019, la empresa firmó la Carta de la Diversidad en España, impulsada por la Fundación Diversidad, para fomentar la inclusión y garantizar oportunidades equitativas en el entorno laboral. Ya en 2010, se firmó el I Acuerdo Marco del Plan de Igualdad para el Grupo Bosch en España, siendo refrendado y prorrogado en las distintas sociedades a lo largo de los años, con el objetivo de asegurar la igualdad de oportunidades y condiciones laborales justas para toda la plantilla.

Entre algunas de las iniciativas de Bosch para promover la igualdad de género destacan:

Programas de Mentoría y Formación: El Business Women's Program, dirigido a mujeres en carreras de especialista, dirección de proyecto o liderazgo, busca fomentar su desarrollo profesional y prepararlas para asumir mayores responsabilidades, utilizando plenamente sus fortalezas. Redes de diversos colectivos: Las redes internas women@bosch y el foro women in technology ofrecen plataformas para el intercambio de experiencias, apoyo mutuo y promoción de la diversidad de género dentro de la organización, animando a las mujeres a su participación en las áreas más tecnológicas. Estas iniciativas reflejan el compromiso de Bosch con la creación de un entorno laboral inclusivo y equitativo, sentando las bases para un futuro tecnológico más diverso y representativo.

Gracias a medidas como estas, se observan avances alentadores en el ámbito empresarial español. Las mujeres ocupan actualmente el 40% de los puestos directivos a nivel nacional, superando la media europea del 35% y la mundial del 33%. Bosch España refleja esta tendencia positiva, aumentando la presencia femenina en su plantilla hasta un 43%, con un 36% de mujeres en posiciones directivas, según su informe no financiero.

La evolución de la representación femenina en puestos de responsabilidad en Bosch es notable, pasando de un modesto 4,5% en 2008 a un significativo 19,3% en 2024. Este progreso evidencia el firme compromiso de la compañía con la equidad de género y el desarrollo profesional de las mujeres.

Para Verónica Rodríguez Largacha, directora de Recursos Humanos del Grupo Bosch para España y Portugal, "la brecha de género en el sector tecnológico sigue siendo un desafío, por ello estamos comprometidos con la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en nuestra compañía. A través de diversas iniciativas, buscamos no solo atraer, sino también retener el talento femenino, fomentando un entorno laboral inclusivo y diverso que permita a todas las personas alcanzar su máximo potencial".