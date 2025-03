Señales para identificar temprano el Parkinson

¿Se han notado temblores en las manos sin razón aparente? ¿Se experimenta rigidez muscular al realizar actividades cotidianas? Estos dos síntomas, entre otros, podrían ser el inicio del Parkinson, una enfermedad neurológica progresiva que afecta a millones de personas en todo el mundo y cuya detección temprana es clave para mejorar la calidad de vida.

¿Qué es el Parkinson y cuáles son sus primeros signos? El Parkinson es un trastorno del sistema nervioso que afecta principalmente al movimiento. A medida que la enfermedad avanza, también puede influir en otras funciones, como la memoria o el estado de ánimo. Aunque los síntomas varían según la persona, algunos de los primeros indicios incluyen:

Temblores leves en las manos, brazos o piernas que ocurren en reposo.

Rigidez muscular que dificulta movimientos simples como levantarse o girar.

Cambios en la escritura, como letras más pequeñas o apretadas (micrografía).

Lentitud en los movimientos (bradicinesia), que afecta tareas cotidianas como abotonarse la ropa.

Alteraciones en la postura o problemas de equilibrio.

Es fundamental no ignorar estos síntomas, ya que un diagnóstico temprano permite iniciar un tratamiento que ralentice el avance de la enfermedad y mejore significativamente la calidad de vida.

El impacto del Parkinson en la vida diaria Según la Fundación para la Enfermedad de Parkinson, se diagnostican aproximadamente 60.000 nuevos casos cada año solo en Estados Unidos, y la prevalencia aumenta con la edad.

El Parkinson no solo afecta el movimiento, sino también el bienestar emocional de quienes lo padecen. Muchas personas enfrentan fatiga extrema, ansiedad y una sensación de pérdida de independencia, lo que subraya la importancia de un enfoque integral en el tratamiento.

Tratamiento y esperanza para quienes lo padecen Aunque no existe una cura definitiva para el Parkinson, los avances en la atención interdisciplinar permiten manejar los síntomas de manera efectiva. Los tratamientos pueden incluir fisioterapia neurológica, terapia ocupacional y medicación que ayuda a regular los niveles de dopamina en el cerebro.

En Clínica Azorín, estan siempre La Unidad de Neurología y Neurofisiología Clínica de Clínica Azorín ofrece un enfoque integral y personalizado para el manejo del Parkinson. Cuentan con un equipo multidisciplinar que trabaja junto a los pacientes y sus familias para diseñar un plan de tratamiento que aborde tanto los síntomas físicos como el impacto emocional de la enfermedad.

"Nuestro objetivo es ayudar a las personas a mantener su independencia y mejorar su calidad de vida a pesar del Parkinson", apunta Joaquín Azorín, Director de Clínica Azorín.

Si se han notado síntomas relacionados con el Parkinson, no dude en consultar a un especialista. En Clínica Azorín, están aquí para acompañarle en cada etapa del camino.

