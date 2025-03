Mabonatur avisa de 6 ejercicios que no sirven para nada

En el deporte, como casi todo en la vida, no importa tanto la cantidad de entrenamientos que se hagan, sino la calidad con la que se practiquen. Muchos ejercicios que se ven habitualmente en los gimnasios, no servirán para casi nada, es más, pueden poner en riesgo la salud Mabonatur, la línea de complementos alimenticios y cosmética de MABOFARMA, el laboratorio referente en el mercado español, explica algunas de las prácticas más comunes que no aportan casi ningún beneficio, y por cuáles han de sustituirse con el fin de lograr mejores resultados, además de sus mejores productos para hacer deporte.

Abdominales. Mucha gente cree que son el único medio para perder los temidos "michelines". La barriga es grasa y por muchos abdominales que se hagan, no se quemará ninguna cantidad perceptible. Lo ideal es llevar una alimentación sana y equilibrada y practicar ejercicios de cardio y planchas para perder centímetros en la cintura. Ejercicios con pesas muy ligeras. Levantar una y otra vez poco peso no servirá para convertir la grasa en músculo. Para conseguir un efecto real, se deben efectuar ejercicios que impliquen un verdadero esfuerzo. Tampoco se recomienda utilizar más fuerza de la que se pueda levantar, no es cuestión de sufrir ni de lesionarse, sino en mejorar progresivamente. Solo entrenamiento de cardio. Son muy efectivos para quemar grasa, pero no debe ser la única rutina de ejercicios que se realice, ya que tiene a consumir la masa muscular y el resultado es un cuerpo delgado y flácido. Sentadillas en máquina. Las máquinas que se utilizan para hacer sentadilla no ayudan a activar los músculos estabilizadores. Lo perfecto es realizar sentadillas clásicas con barra, con pesos más ligeros. Así se conseguirá aumentar el equilibrio. Giros de cintura. Pueden poner en riesgo la columna, sobrecargar los discos entre vértebras y provocar lesiones. Con el fin de quemar la grasa del abdomen, los expertos recomiendan adaptar la dieta y evitar la ingesta exagerada de calorías y grasas, además de realizar ejercicio físico, evidentemente. Tríceps en banco. Un tronco y unos brazos fuertes son necesarios para mejorar los tiempos y fatigarse menos en deportes como el atletismo o el ciclismo. Es común que la gente entrene haciendo ejercicios sobre un banco. No es la mejor opción, ya que pone una presión excesiva en la articulación del hombro. Lo ideal es hacer pushups. A continuación, los mejores productos Mabonatur para deportistas:

MABOflex advanced / PVP: 24,80 €/*De venta exclusiva en farmacias

Es un complemento alimenticio con colágeno hidrolizado bioasimilable, ácido hialurónico, magnesio y vitaminas B1, B2, B6 y C., y que además incorpora en su fórmula glucosamina, condroitin sulfato, silicio y Boswellia Serrata, componentes sinérgicos para una eficaz recuperación de la fatiga muscular y articular.

MABOflex Fisio SPRAY

Es un producto en formato spray, sin gas, destinado al masaje muscular, con una acción muy eficaz para el alivio de golpes, lesiones o dolores musculares y articulares durante el día a día. Está destinado al alivio inmediato de cualquier dolor o molestia producido en músculos o articulaciones.

PVP: 9,85 €

*De venta exclusiva en farmacias

Maboflex fisio

Es una crema de masaje muscular destinada a reducir las molestias musculares y su inflamación, y a la preparación de los músculos y ligamentos para evitar lesiones debidas al ejercicio cotidiano y/o al ejercicio físico intenso.

PVP:15,95 €

*De venta exclusiva en farmacias

Acerca de Mabonatur

Mabonatur es la línea de complementos alimenticios y cosmética de recomendación farmacéutica de MABO-FARMA, el laboratorio farmacéutico español referente en el mercado, desde hace más de 26 años.

Debido a su experiencia como laboratorio farmacéutico de medicamentos genéricos, Mabonatur ofrece una exclusiva selección de productos absolutamente diferenciadores, con formulaciones optimizadas, muy avanzadas y los más altos porcentajes de principios activos vegetales, para que aporten la dosis terapéutica efectiva.

