DmasC Arquitectos analiza la vuelta del Brutalismo

El Brutalismo, un estilo arquitectónico que dominó la posguerra con su monumentalidad de hormigón y su estética sin concesiones, ha sido durante décadas uno de los más polarizantes. Para algunos, representa la brutalidad visual y la frialdad urbana; para otros, es la expresión más honesta de la arquitectura moderna En los últimos años, este estilo ha experimentado un resurgimiento tanto en la arquitectura contemporánea como en la cultura popular, el cine (The Brutalist, con 3 Oscars 2025) y las redes sociales.DmasC Arquitectos un estudio de proximidad, orientado al diálogo, la innovación y las personas, analiza si se trata de un simple revival nostálgico o de un regreso real de esta corriente.

1. Orígenes del Brutalismo: funcionalidad sin concesiones

Nacido en los años 50 como respuesta a la devastación de la Segunda Guerra Mundial, el Brutalismo apostó por una arquitectura honesta, donde los materiales —especialmente el hormigón visto— no se ocultaban bajo ornamentaciones innecesarias. Los arquitectos Alison y Peter Smithson acuñaron el término para referirse a una arquitectura cruda y funcional, pero fue Le Corbusier quien, con su béton brut, sentó las bases del movimiento. La idea era clara: una arquitectura robusta, duradera y pensada para las masas.

2. Brutalismo en España: entre el olvido y la reivindicación

A diferencia de otros países europeos, España no vivió un auge brutalista tan marcado, pero dejó ejemplos icónicos. Edificios como Torres Blancas en Madrid, de Sáenz de Oiza, el Walden 7 de Ricardo Bofill en Barcelona o el Instituto del Patrimonio Cultural de España (la "Corona de Espinas") de Fernando Higueras son referencias clave. Sin embargo, muchos edificios brutalistas han sido despreciados o directamente demolidos, como La Pagoda de Fisac, eliminada en los 90 en un acto de desprecio hacia un estilo que entonces se consideraba antiestético.

3. Brutalismo en el mundo: de la URSS a los rascacielos de Tokio

En países del Este de Europa, el Brutalismo se convirtió en sinónimo de poder estatal. En la URSS, Yugoslavia y Alemania del Este, enormes bloques de hormigón servían para proyectar una imagen de fuerza y estabilidad. En el Reino Unido, el Brutalismo dominó las viviendas sociales de los 60 y 70, con proyectos como el Barbican Centre en Londres. Mientras tanto, en Japón, arquitectos como Kenzo Tange exploraron el Brutalismo con una sensibilidad más refinada, integrando elementos de la tradición japonesa en estructuras monumentales de hormigón.

4. ¿Por qué el Brutalismo fue rechazado?

Su caída en desgracia en los años 80 y 90 se debe a varios factores. Su asociación con edificios gubernamentales, viviendas sociales mal mantenidas y campus universitarios de apariencia opresiva hizo que el público lo percibiera como frío, inhóspito e incluso hostil. Además, el hormigón mal cuidado envejece mal, generando la sensación de abandono que llevó a muchos ayuntamientos a preferir demoliciones en lugar de rehabilitaciones.

5. Brutalismo y poder: una arquitectura con mensaje

A diferencia de otros estilos más neutros, el Brutalismo siempre ha sido un vehículo para expresar poder. En las dictaduras socialistas, era una manifestación de control y resistencia; en Occidente, se usó para proyectar modernidad y fuerza institucional. Hoy, su regreso puede leerse como una respuesta a la arquitectura excesivamente digitalizada y comercial: un grito de solidez y autenticidad en tiempos líquidos.

6. Brutalismo en el cine: de la distopía al culto visual

Desde A Clockwork Orange hasta Blade Runner 2049, el Brutalismo ha sido el escenario perfecto para representar distopías. Su estética monolítica transmite poder, aislamiento y control. En películas como High-Rise, el edificio brutalista se convierte en un microcosmos de la sociedad, reflejando jerarquías y caos. Más recientemente, The Brutalist, la película de Adrien Brody, ha vuelto a poner este estilo en la conversación, aunque su protagonista está más vinculado a la Bauhaus.

7. Redes sociales y cultura pop: el Brutalismo como estética cool

Si en los 90 era sinónimo de fealdad, hoy el Brutalismo triunfa en Instagram y TikTok. Su fotogenia, su geometría y su carácter escultórico han captado la atención de una nueva generación que lo ve como un símbolo de autenticidad y rebeldía frente a la arquitectura comercial. Además, marcas de lujo y diseñadores han adoptado su estética en campañas y colecciones, revalorizándolo en el imaginario colectivo.

8. Brutalismo en interiorismo: hormigón, geometría y minimalismo extremo

Más allá de la arquitectura monumental, el Brutalismo ha influido en el diseño de interiores. Espacios minimalistas, muebles de líneas geométricas, materiales en bruto y una paleta basada en grises y tonos tierra han llevado su esencia a viviendas contemporáneas. Sin embargo, su aplicación en interiores requiere equilibrio: un exceso puede resultar frío e impersonal.

9. La rehabilitación del Brutalismo: entre la demolición y la protección patrimonial

En ciudades como Londres, Berlín o Boston, los esfuerzos por preservar edificios brutalistas han ido en aumento. Instituciones culturales han liderado campañas para salvar estructuras icónicas, mientras que la arquitectura contemporánea ha aprendido a reinterpretar sus principios en clave más habitable y sostenible. La clave del futuro del Brutalismo está en su adaptación a nuevas exigencias de eficiencia y confort.

10. ¿Es el Brutalismo el futuro o solo una moda pasajera?

El Brutalismo no volverá a dominar el paisaje urbano, pero su influencia es innegable. Más que un estilo arquitectónico, se ha convertido en una declaración estética y conceptual. Su legado sobrevive en la arquitectura contemporánea, en el cine, en la moda y en la cultura digital. Lo que antes fue rechazado, hoy es admirado, un recordatorio de que la percepción de la belleza es siempre una cuestión de contexto y de tiempo.

