Santa María de los Rosales y la Universidad Nebrija se alían para lanzar un novedoso Bachillerato Internacional

Este innovador programa comenzará a impartirse en el curso 2026-2027, promoviendo un enfoque internacional en la educación El Colegio Santa María de los Rosales y la Universidad Nebrija han firmado un acuerdo para la puesta en marcha del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional IB Rosales-Nebrija, un hito educativo que beneficiará a ambas instituciones y ampliará las oportunidades académicas de sus estudiantes.

El programa aportará a la oferta educativa del colegio un enfoque internacional, incluyendo una perspectiva global y universitaria en las asignaturas de este nuevo bachillerato. El nuevo IB se impartirá en las instalaciones del Colegio Santa María de los Rosales a partir del curso 26-27.

El acto, celebrado en campus de la Politécnica y Ciencias Sociales de Nebrija en Madrid, contó con la presencia del presidente de la Fundación Colegio Santa María de los Rosales, Enrique Fernández-Miranda, y el presidente del Consejo Rector de la Universidad Nebrija, Manuel Villa-Cellino Torres, quienes formalizaron la firma del acuerdo junto a Emilio Ramírez Crespo, administrador del Colegio Rosales, y Juan Padilla Fernández-Vega, director general de Institutos Nebrija.

Por su parte, Villa-Cellino destacó la importancia de este acuerdo para Nebrija, ya que "siempre hemos buscado conocer mejor las etapas educativas previas a la universidad para enriquecer nuestra oferta formativa. Cuando coincidimos afortunadamente con el colegio Rosales, coincidimos con un colegio con un proyecto educativo excepcional y una gran tradición. Esta alianza potenciará la calidad educativa, la internacionalización y el futuro de nuestros estudiantes".

Por su parte, Fernández-Miranda se comprometió firmemente con el acuerdo, "trabajaremos codo con codo. Haremos todo el esfuerzo que sea necesario para que este proyecto sea un auténtico éxito y contribuyamos a sumar a la sociedad española". Además, destacó que "el Colegio Santa María de los Rosales refuerza su compromiso con la excelencia académica con la creación del Bachillerato Internacional, en alianza con la Universidad Nebrija. Con esta iniciativa, el Colegio da un paso decisivo en la mejora de su calidad educativa, alineándose con las exigencias del mundo actual y reafirmando su compromiso con una educación innovadora y global", añadió.

Tras la firma, se llevó a cabo la mesa redonda titulada "Universidad Nebrija y Colegio Santa María de los Rosales: Alianza para impulsar el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional", en la que participaron expertos del ámbito educativo.

El rector de la Universidad Nebrija, José Muñiz, enfatizó el valor diferencial del programa, señalando que "este diploma va a ser internacional y universitario, o sea que añade ese valor porque va a ser una interfaz, una conexión radical con la Universidad".

Cristina Ruíz, responsable de Desarrollo y Reconocimiento IB para Iberoamérica, explicó el enfoque del Bachillerato Internacional, "el IB no se basa en la memorización, sino en desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de resolver problemas complejos. Su impacto es global, con presencia en más de 163 países".

Desde la visión del Colegio Santa María de los Rosales, Carmen Baena, directora general, resaltó que esta alianza supone una oportunidad única para sus alumnos, "la importancia de establecer un acuerdo que propicie a los alumnos la continuidad entre la enseñanza media y la superior, en un Colegio en el que, desde su fundación, sus estudiantes han sido formados con una mirada amplia hacia la realidad y hacia el mundo en que viven y que les espera".

En cuanto a los retos que implica la implementación de este programa, Mercedes Pereda, educadora del IB y exdirectora de colegios IB, enfatizó que este modelo educativo supondrá una transformación para el colegio. Explicó que no solo impactará en los alumnos, sino también en el profesorado y en toda la comunidad educativa, promoviendo una enseñanza más orientada a la autonomía del estudiante, la investigación y el compromiso social.

Por último, todos los participantes de la mesa redonda quisieron remarcar que este programa no va a cargar de más trabajo al alumno, justificando que esta es una forma diferente de estudiar. Además, quisieron remarcar que el IB Rosales-Nebrija puede hacerlo cualquier alumno, no va a depender de sus notas.

El Programa del Diploma del Bachillerato Internacional fue creado en 1968 y se ofrece en colegios de todo el mundo, tanto públicos como privados. Cuenta con el reconocimiento y el respeto de las principales universidades del mundo. Según un estudio realizado por la Organización del Bachillerato Internacional, aproximadamente el 78 % de los graduados del IB ingresan en universidades de prestigio en todo el mundo.

El acuerdo contempla que el programa IB Rosales-Nebrija comience a impartirse en el curso 2026-2027, con una oferta inicial de 80 plazas y posibilidad de expansión. Desde ambas instituciones se mostraron convencidos de que este proyecto marcará un antes y un después en la educación secundaria y universitaria en España.